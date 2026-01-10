Οσα χωρίζουν (και δεν λένε) κυβέρνηση και αγρότες

Μπορεί η κυβέρνηση να έδωσε τα «ρέστα της», όπως θα λέγαμε, στο πολιτικό πόκερ που εξελίσσεται εδώ και 40 ημέρες με τους αγρότες, αλλά από τις πρώτες αντιδράσεις των σκληρών αγροτο-συνδικαλιστών των μπλόκων το παιχνίδι δεν φτάνει ακόμη στο τέλος του.

Το αποτέλεσμα είναι να έχει προκύψει ένα αδιέξοδο –με παράταση τουλάχιστον ως τις 13 Ιανουαρίου και το πιθανολογούμενο ραντεβού του Πρωθυπουργού με τους αγροτοσυνδικαλιστές. Ένα αδιέξοδο το οποίο κόστισε και κοστίζει στην οικονομία, στους χιλιάδες πολίτες που αποφάσισαν να ταξιδέψουν τις ημέρες των γιορτών, στους ελεύθερους επαγγελματίες που είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται, στις επιχειρήσεις που εξάγουν εμπορεύματα, αλλά και σε όσους περιμένουν να παραλάβουν εμπορεύματα από το εξωτερικό, καθώς και στους οδηγούς φορτηγών διεθνών μεταφορών, οι οποίοι βιώνουν έναν Γολγοθά, αφού είναι αναγκασμένοι να κοιμούνται στα φορτηγά και στις νταλίκες επί μέρες ολόκληρες, μέχρι να ανοίξουν τα τελωνεία.

Προφανώς, αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο.

Εχει όμως την εξήγησή της. Και δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι τόσο οι αγρότες όσο και οι αρμόδιοι υπουργοί δεν αποκαλύπτουν ότι ο πραγματικός καβγάς γίνεται για την εφαρμογή ενός σκληρού πλαισίου (μνημονίου θα το λέγαμε σε άλλες εποχές) προκειμένου να καταβάλλονται στο μέλλον οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους, οι κανόνες του οποίου θα οδηγήσουν σταδιακά (από το 2027) στην αποκάλυψη των πραγματικών εισοδημάτων των αγροτών και των αγροτο-κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να φορολογούνται όπως και οι υπόλοιποι Ελληνες.

Επί της ουσίας, η πραγματική αντίδραση αφορά την υποχρέωση που καθιερώθηκε από τον περασμένο Αύγουστο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη ζητώντας να δηλώνουν οι αγρότες τα κτήματα (ιδιόκτητα ή εκμισθωμένα) που καλλιεργούν, αναφέροντας τον μοναδικό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που καταχωρείται στο Εθνικό Κτηματολόγιο, και αυτός να συμπίπτει με τα ακίνητα που έχουν δηλωθεί στο Ε9, δηλαδή στην εφορία.

Εδώ είναι που αρχίζει το μπλέξιμο. Σε πολλές περιφέρειες της χώρας, με πρώτη την Ηπειρο, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το Κτηματολόγιο, ενώ σε άλλες, όπως η Δυτική Μακεδονία, είναι έτοιμο σε ποσοστό 80%. Οσο αυτό το πρόβλημα δεν επιλύεται, τόσο χιλιάδες πολίτες (και αγρότες) αδυνατούν να προχωρήσουν σε συναλλαγές με ιδιώτες ή με το Δημόσιο, ακόμη κι αν είναι 100% νόμιμοι.

Τι έκρυβαν τα Ε9

Μέχρι τώρα τα προβλήματα αυτά λύνονταν εύκολα μέσω των δηλώσεων Ε9, που άλλαζαν κάθε τρείς και λίγο, ανάλογα με τις… ανάγκες γεωργών και κτηνοτρόφων. Αυτή η λύση ήταν το «ευκολάκι» για τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε αυτό το περιβάλλον της γραφειοκρατίας και του διάτρητου Κτηματολογίου, κάποιοι (συνήθως λογιστές και δικηγόροι που έτρεχαν τα ΚΥΔ με το αζημίωτο) συντόνιζαν τα κόλπα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το πολιτικό ζήτημα έγκειται στο γεγονός ότι κάποιοι (τοπικοί παράγοντες των περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και βουλευτές κάθε εκλογικής περιφέρειας της ελληνικής επαρχίας) αποφάσιζαν πού θα πήγαιναν τα λεφτά των επιδοτήσεων, και στο τέλος, όπως λένε στην πιάτσα, ποιους θα «έφτιαχναν» οικονομικά.

Ολοι στην ΑΑΔΕ

Ο έλεγχος πριν από την καταβολή κάθε επιδότησης πέρασε πλέον στην ΑΑΔΕ, η οποία, εκτός όλων των παραπάνω στοιχείων για τις ιδιοκτησίες που καλλιεργούνται, θα απαιτεί να υποβάλλονται ταυτόχρονα δηλώσεις εκμισθωτή και μισθωτή για τα ενοίκια (χωραφιών, βοσκοτόπων, εγκαταστάσεων κ.λπ.) με τα ακριβή στοιχεία του κάθε ακινήτου και το ετήσιο τίμημα (ενοίκιο), έστω κι αν αυτό είναι συμβολικό.

Επίσης, θα απαιτεί από τους αγρότες και κτηνοτρόφους να υποβάλλουν τα τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών (σπόροι, λιπάσματα, καύσιμα, ζωοτροφές), τα ένσημα που κολλούν για τους εργαζόμενους (άλλους μόνιμα, όπως οι τσοπάνηδες, άλλους εποχικά, αφού προσλήφθηκαν για τη συγκομιδή της ελιάς, της φράουλας κ.ο.κ.) και τα τιμολόγια που έκοψαν όσοι διαθέτουν γεωργικά μηχανήματα.

Στη συνέχεια, μετά τη συγκομιδή, να υποβάλλουν τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους, είτε σε εμπόρους, είτε σε σουπερμάρκετ, είτε στη βαμβακουργία, είτε στη γαλακτοβιομηχανία.

Με άλλα λόγια, οι 500.000 που δηλώνουν ως κύριο επάγγελμα αγρότες καλούνται να τηρούν (και αυτοί) βιβλία Εσόδων-Εξόδων και θα φορολογούνται ανάλογα με το οικονομικό αποτέλεσμα κάθε χρονιάς.

Αυτό είναι το «πάπλωμα» που οδήγησε στην όξυνση του αγροτικού ζητήματος στην Ελλάδα, μετά τις αποκαλύψεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ολοκληρώνει το δεύτερο πόρισμά της για τις κλοπές που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Αν δεν ανοίξει αυτή η συζήτηση, τίποτα δεν μπορεί να τελειώσει.

Τι κι αν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε την Τετάρτη το περίγραμμα των έξι νέων πρωτοβουλιών στις οποίες προχωρά η κυβέρνηση για να τελειώσουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών; Τι κι αν είπε ότι το 2025 οι αγρότες εισέπραξαν από επιδοτήσεις και αποζημιώσεις (μέσω ΕΛΓΑ) 3,82 δισ. ευρώ; Η ουσία είναι ότι όλοι (υπουργοί και αγρότες) πρέπει να αποδεχθούν και να μιλήσουν ανοιχτά για τις αλλαγές και τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη χώρα μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Τα πάντα αλλάζουν…

Τι (περισσότερο) έδωσε η κυβέρνηση

Οπως ανακοίνωσαν ο κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς (αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τις παροχές), αυτά που μπορεί να δώσει (επιπλέον) η κυβέρνηση είναι τα εξής:

Αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης (80 εκατ. στους κτηνοτρόφους και 80 εκατ. σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς).

Επέκταση από τη ΔΕΗ της κάλυψης σταθερής τιμής στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ για δύο έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για θέσπιση αποζημίωσης στο 100%, παρακράτηση για κάλυψη του συνόλου των αγροτών και αύξηση του ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ.

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα (χρηματοδοτικά εργαλεία, θερμοκήπια, σχέδια βελτίωσης).

Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία.

Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων.

