Μετά τη Μινεάπολη: Το απόλυτο σοκ όταν το θύμα είσαι εσύ

Η εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουν στη Μινεάπολη από έναν άντρα της ICE κατάφερε κάτι που λίγα πράγματα καταφέρνουν πλέον: να προκαλέσει σοκ σε όλο το δυτικό ημισφαίριο. Ηταν βιντεοσκοπημένη με κάθε λεπτομέρεια, σαν οσκαρική ταινία του Χόλιγουντ. Δεν άφηνε κανένα περιθώριο αμφιβολίας για όσα διημείφθησαν, και ας κόπτονται ο Τραμπ και οι δικοί του ότι ήταν «αυτοάμυνα».

Αλλά, κυρίως, το ζήτημα είναι το θύμα: Το θύμα είναι εσύ κι εγώ, ένας «καυκάσιος», γηγενής, νομοταγής πολίτης που άφησε το παιδί του στο σχολείο και λίγο αργότερα ένας ένστολος του φύτεψε τρεις σφαίρες στο μέτωπο. Ετσι, χωρίς λόγο.

Οι κοινωνίες μας είναι γαλουχημένες με την εντύπωση ότι αυτά δεν συμβαίνουν σε «εμάς». Ακόμη και οι πλέον προοδευτικοί –ή όπως θέλετε πείτε το– εξ ημών, στο βάθος μας πιστεύουμε ότι το σύστημα είναι φτιαγμένο για να μας προστατεύσει, ακόμη και αν δεν θέλουμε την προστασία του. Αν καθίσεις στ’ αυγά σου και γενικά δεν εκτρέπεσαι ή δεν παρανομείς πολύ, δεν πρόκειται να στραφεί εναντίον σου. Το πρόβλημά του είναι οι «άλλοι»: Ξένοι, Ρομά, παραβατικοί κ.λπ.

Απέναντι σε αυτούς τους «άλλους», το σύστημα ενίοτε δείχνει «υπερβάλλοντα ζήλο» και τους καθιστά στόχο σκοποβολής. Εχει συμβεί και εδώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έχεις κάθε δικαίωμα να αγανακτήσεις, να διαμαρτυρηθείς, να βγεις στους δρόμους, να φωνάξεις, να κάνεις ό,τι θέλεις. Εσύ, το πολύ πολύ να φας καμιά ξανάστροφη με το γκλομπ ή λίγα δακρυγόνα. Το παιχνίδι λέγεται «καταστολή στα δημοκρατικά πλαίσια».

Σε γενικές γραμμές, οι κανόνες τηρούνται εκατέρωθεν: το θύμα, ακόμη και αν είναι ένας 15χρονος μαθητής που πυροβολείται εν ψυχρώ στα Εξάρχεια και πέφτει νεκρός, βαφτίζεται αναρχικός, παραβατικός, επικίνδυνος κ.λπ. Δεν πιάνει πάντα η προσπάθεια αυτή, και πάντως όχι σε όλους, όμως σε μεγάλο μέρος του κοινού έχει απήχηση: Ο Κορκονέας καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, μέχρι και σήμερα, όμως, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πειστεί ότι «καλά τού έκανε, ας τον μάζευε η μάνα του».

Κάποιοι φωνάζουν ότι «αύριο μπορεί να είναι το δικό σου παιδί», αλλά η απάντηση είναι φασόν: «Το δικό μου παιδί δεν τρέχει στα Εξάρχεια να πετάει πέτρες στους αστυνομικούς». Αντίστοιχα, «εγώ είμαι νομοταγής, δεν θα με πειράξει ο νόμος, επειδή είναι με την πλευρά μου». Μέχρι που αποδεικνύεται ότι αυτό δεν ισχύει πάντα. Κι εκεί έρχεται το σοκ.

Τι κόσμος είναι αυτός στον οποίο απλώς πας στη δουλειά σου και ένας ένοπλος με εξουσία σε ξαπλώνει νεκρό στα καλά καθούμενα; Τι είδους «δημοκρατία» είναι αυτή; Η δολοφονία είναι πρόβλημα από μόνη της, αλλά θα ήταν κάπως μικρότερο πρόβλημα εάν αντιμετωπιζόταν από το ίδιο το κράτος που τη διέπραξε σαν αυτό που είναι.

Εάν υπήρχε Δικαιοσύνη, με λίγα λόγια.

Η δημοκρατία, όμως, καταλύεται όταν βαφτίζουμε τις αστυνομικές δολοφονίες «αυτοάμυνες» και τα «όργανα» γίνονται σερίφηδες του 19ου αιώνα σε μια ξεχασμένη πόλη του Φαρ Ουέστ. Η δημοκρατία καταλύεται όταν το κράτος αρχίζει να σκοτώνει εν ψυχρώ τους πολίτες του και δεν αισθάνεται καθόλου υπόλογο για αυτό.

Η Ρενέ Νικόλ Γκουν, στην καλύτερη περίπτωση, θα βαφτιστεί «παράπλευρη απώλεια». Στη χειρότερη, θα επικρατήσει αυτό που ήδη συμβαίνει, η προσπάθεια της διοίκησης Τραμπ να τη βαφτιστεί «τρομοκράτισσα». Η κοινή γνώμη στην Αμερική είναι μοιρασμένη. Πολλοί άνθρωποι διαμαρτύρονται, άλλοι, όμως, έχουν πειστεί με το αφήγημα ότι ήταν μια «ακροαριστερή εν δυνάμει δολοφόνος αστυνομικών».

Είναι οι άνθρωποι που συνεχίζουν να πιστεύουν ότι οι ίδιοι δεν θα γίνουν ποτέ στόχοι, επειδή έχουν μια ιδεολογική, φυλετική ή άλλη «ασπίδα». Επειδή ο σερίφης θα διαγνώσει ότι είναι «οι καλοί» και δεν θα τους πυροβολήσει. Επειδή σκοτώνουμε μόνο τους «άλλους».

Δεν τους περνάει από το μυαλό πως όταν δίνεις απόλυτη εξουσία –και όπλα– σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να κρατάνε ούτε μαχαίρι για να κόβουν την μπριζόλα τους και όταν καθιστάς το κρατικό έγκλημα «νόμιμο», κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά τους.

Το ίδιο ισχύει, όπως βλέπουμε εξίσου σοκαρισμένοι αυτές τις ημέρες, και σε κρατικό επίπεδο: Η Ευρώπη παρακολουθεί τον Τραμπ να εισβάλλει στη Βενεζουέλα και μασάει τα λόγια της. Μόλις ο Μαδούρο τακτοποιηθεί σε κάποια φυλακή, ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία. Γιατί να μην τη θέλει; Αφού δεν άνοιξε μύτη με τα καουμποϊλίκια του στο Καράκας. Και η Ευρώπη, ξαφνικά, σοκάρεται. «Μα, με εμάς θα τα βάλει;».

Το δίδαγμα, εάν υπάρχει τέτοιο, από την υπόθεση της Μινεάπολης, είναι ότι σε έναν κόσμο κανονικοποιημένης κρατικής ανομίας κανείς δεν είναι ασφαλής. Δεν σε προστατεύει τίποτε.

Οταν τελειώσουν οι «άλλοι», ή παράλληλα με αυτούς, θα έρθει η σειρά σου. Και το χειρότερο είναι ότι θα ευθύνεσαι, διότι όταν ξάπλωναν τους «άλλους» με άνεση, ατιμωρησία και βολικές ρητορικές, εσύ καθόσουν και κοιτούσες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News