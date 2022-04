LIVE: Το Πάσχα του πολέμου

Η 54η ημέρα του πολέμου ανέτειλε με τους Ρώσους να προετοιμάζουν, αυτό που οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, περιγράφουν ως μια τεράστια επίθεση στις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας. Στόχος το Ντονμπάς και βεβαίως «να τελειώνουν» με τη Μαριούπολη, όπου κάποιοι Ουκρανοί ακόμα αντιστέκονται.

07:30 Το πρωτοσέλιδο της Wall Street Journal: Η Ρωσία και η Ουκρανία αναπτύσσουν δυνάμεις για μια νέα φάση στα ανατολικά – η Μαριούπολη απορρίπτει το τελεσίγραφο της Μόσχας για παράδοση.

05:45 Το βρετανικό Sky News δημοσιοποίησε έναν κατατοπιστικό χάρτη με την κατάσταση στην Ουκρανία και πού έχουν «περιοριστεί» οι ρωσικές δυνάμεις.

05:00 Το πρωτοσέλιδο των New York Times, οι οποίοι σημειώνουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν άλλαξε τη φύση της ρωσικής εισβολής, εστιάζοντας στις πεδιάδες της Ουκρανίας. Ενα τελείως διαφορετικό πεδίο μάχης, σχολίασε το αμερικανικό φύλλο.

!! 04:00 Η κυβέρνηση της Ουκρανίας συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα αποτελέσει τη βάση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Κίεβο: αυτό, όπως μετέδωσε το Reuters, δήλωσε ο Ιχορ Ζόβκα, υποδιευθυντής του γραφείου του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επέδωσε το ερωτηματολόγιο στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Κίεβο την 8η Απριλίου. Δεσμεύθηκε ότι θα ακολουθηθεί ταχεία διαδικασία στην προσπάθεια της Ουκρανίας να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή, που άρχισε την 24η Φεβρουαρίου.

«Μπορώ να πω ότι το έγγραφο συμπληρώθηκε από την ουκρανική πλευρά», δήλωσε ο Ιχορ Ζόβκα στην ουκρανική κρατική τηλεόραση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει σε σύσταση για τη συμμόρφωση της Ουκρανίας προς τα απαραίτητα κριτήρια για την ένταξη, συνέχισε.

«Αναμένουμε η σύσταση (…) να είναι θετική, και κατόπιν η μπάλα θα είναι στην περιοχή των κρατών μελών της ΕΕ», πρόσθεσε.

Ο Ζόβκα συμπλήρωσε ότι το Κίεβο αναμένει η Ουκρανία να αποκτήσει καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ τον Ιούνιο, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

03:01 Το Βέλγιο, η Εσθονία και η Βουλγαρία έθεσαν σε ισχύ την ευρωπαϊκή απαγόρευση για τα ρωσικά πλοία. Από τις 17 Απριλίου, τα πλοία με ρωσική σημαία ή όσα άλλαξαν σημαία μετά τις 24 Φεβρουαρίου, απαγορεύεται να εισέρχονται στα λιμάνια των τριών αυτών κρατών-μελών της ΕΕ, με εξαιρεση τα καράβια που βρίσκονται σε κίνδυνο..

02:10 Ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε την Ευρώπη ότι στην πραγματικότητα θα προκαλέσει τεράστια οικονομικά προβλήματα στον εαυτό της εάν οδηγήσει το ρωσικό δημόσιο σε πτώχευση.

«Η αφερεγγυότητα της Ρωσίας θα μπορούσε να μετατραπεί σε αφερεγγυότητα της Ευρώπης», τόνισε ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι σήμερα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο ίδιος κατηγόρησε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι έχει σκοπό να οδηγήσει τη χώρα του σε πτώχευση, μιλώντας περί «κρυφής πρόθεσης των μαζοχιστών στις Βρυξέλλες».

Προειδοποίησε ακόμη τους Ευρωπαίους ότι μπορεί να βρεθούν μπροστά και σε άλλες απρόσμενες συνέπειες των κυρώσεων που επιβάλλονται στη Μόσχα, όπως υπερπληθωρισμό που «δεν θα μπορεί πλέον να αποδοθεί στους σατανικούς Ρώσους».

Αλλα προβλήματα μπορεί να είναι η έλλειψη βασικών διατροφικών προϊόντων και «κύμα βίαιων εγκλημάτων» λόγω της μαζικής μετανάστευσης από την Ουκρανία στην Ευρώπη, υποστήριξε ακόμη.

02:00 Το Reuters δημοσίευσε φωτογραφίες από τους εορτασμούς της Κυριακής των Βαΐων στη Λβιβ, στα δυτικά.

01:54 Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε εκ νέου τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων στη χώρα του.

«Κάθε καθυστέρηση (των παραδόσεων) όπλων, κάθε πολιτική καθυστέρηση δίνει την άδεια στη Ρωσία να αφαιρέσει ζωές Ουκρανών. Ετσι το μεταφράζει η Ρωσία», υποστήριξε ο ουκρανός πρόεδρος στο καθιερωμένο νυχτερινό διάγγελμά του.

Ειδικοί εκτιμούν πως η Ουκρανία θα χρειαστεί πολύ περισσότερα βαριά όπλα από όσα διαθέτει στον ανατολικό τομέα της χώρας για να μπορέσει να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε την προειδοποίηση ότι ο ρωσικός στρατός ετοιμάζεται να εξαπολύσει πολύ σύντομα ευρείας κλίμακας έφοδο στο Ντονμπάς. «Όπως ακριβώς οι Ρώσοι καταστρέφουν τη Μαριούπολη, θέλουν να σβήσουν από τον χάρτη πόλεις και κοινότητες στις περιφέρειες Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ», είπε.

00:12 Η ουκρανική κυβέρνηση ανέφερε ότι το 95% της Μαριούπολης έχει καταστραφεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν ακόμα, υποστήριξαν από το Κίεβο, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρέπει να απομακρυνθούν οι τραυματίες και οι σοροί των νεκρών, όπως και οι εναπομείναντες άμαχοι.

Mariupol had lived in peace before Russia invaded, ruined 95% of the city by heavy bombardment, and killed thousands of people. Ukrainian forces still hold on. Wounded and dead need evacuation. So are thousands of civilians, including kids and elderly. People lack food and water.

