Χριστοδουλίδης: «Οποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό μου, να τα καταθέσει στις Αρχές»

«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία που αφορούν άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και κατά τη διάρκεια που είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους».

Αυτό δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, επαναλαμβάνοντας με έμφαση ότι δεν πρόκειται να αφήσει περιθώριο σκιάς γύρω από το όνομά του, ερωτηθείς για το βίντεο που κυκλοφόρησε την Πέμπτη (08/01), το οποίο τον συνδέει με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, αφήνοντας αιχμές για μίζες.

«Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα. Σε κανέναν, μα σε κανέναν, δεν θα δώσω το δικαίωμα να με κατηγορήσει για θέματα διαφθοράς», πρόσθεσε, θέτοντας σαφές πολιτικό και θεσμικό όριο απέναντι σε κάθε υπόνοια.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, υπερασπίστηκε την πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων που –όπως σημείωσε– ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.

«Θα τη συνεχίσω γιατί είναι προς όφελος της χώρας μας. Και χαίρομαι που αυτή η προσπάθεια φέρνει αποτελέσματα», ανέφερε, παραπέμποντας στα απτά οφέλη για την κυπριακή οικονομία.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ανακοινώθηκαν νέες αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρίνισε ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα οφείλουν να συμβάλουν και σε κοινωνικό επίπεδο, μέσω δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

«Οι επενδύσεις αυτές οφείλουν να προσφέρουν κοινωνικά, για το κράτος», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ήδη υλοποιούνται σε τομείς όπως η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, η άμυνα και άλλοι κρίσιμοι τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος.

