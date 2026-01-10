Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια αρχηγίας στη ΝΔ: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν ξανά το 2027

Σε ένα λεπτό και δώδεκα δευτερόλεπτα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαρίθμησε το πρωί του Σαββάτου τους σημαντικότερους σταθμούς της δεκαετούς πορείας του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας.

Το σύντομο βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Μητσοτάκης κάνει αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10 ετών της αρχηγίας του.

Με τη βοήθεια και της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρεται μεταξύ άλλων η αντιμετώπιση της κρίσης στον Εβρο, η διαχείριση της πανδημίας και το gov.gr, η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούλιο του 2020, ην υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας με την Γαλλία, η αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ και η ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, οι διπλές εκλογές του 2023, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η θέσπιση της δυνατότητας λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, η έναρξη της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και οι ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τον Νοέμβριο του 2025.

Ο κ. Μητσοτάκης συνοδεύει το βίντεο με την εξής σύντομη δήλωση:

«Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Η επέτειος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αρχηγία της ΝΔ συνέπεσε το Σάββατο με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράταξης, γεγονός που έδωσε στην εκδήλωση πανηγυρικό χαρακτήρα.

Ο Πρωθυπουργός έφτασε στο Μοσχάτο γύρω στις 12 το μεσημέρι. Ηταν ήδη εκεί όλη η κυβέρνηση και πλήθος στελεχών και φίλων του κόμματος.

Στην ομιλία του κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας (σ.σ. μάλιστα, του έπεσε το φλουρί), ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε με μια προσωπική αναδρομή στο 2016, λέγοντας πως τότε είχε «πιο μαύρο μαλλί και ήταν ελαφρώς πιο τρακαρισμένος και αγχωμένος», αλλά είχε μιλήσει για η ΝΔ να ξαναγίνει μια παράταξη που θα πρεσβεύει συγκεκριμένες αξίες με σαφή πολιτική ταυτότητα.

Περιέγραψε, δε, τη Νέα Δημοκρατία ως ένα κόμμα με βαθιές και ισχυρές κοινωνικές ρίζες, «ένα βαθιά λαϊκό κόμμα», που εξακολουθεί να παραμένει η μόνη ισχυρή και κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα.

Από, όπως είπε, τότε η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. «Κερδίσαμε όλες τις εκλογές. Αλλάξαμε την Ελλάδα», ανέφερε, ευχαριστώντας τα στελέχη, τις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του κόμματος.

Αναφερόμενος στο μέλλον, υπογράμμισε ότι η παράταξη το ατενίζει με αισιοδοξία και αίσθημα ευθύνης, σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς. Με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, δήλωσε βέβαιος ότι οι Ελληνες πολίτες θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία.

Κλείνοντας, είπε ότι τα δέκα χρόνια στην ηγεσία είναι πολλά, αλλά ίσως και λίγα, με την έννοια ότι του έχουν προσφέρει εμπειρία. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι διαθέτει «εξαιρετικά πολλές αντοχές», για να συνεχίσει.

