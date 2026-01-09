Ολλανδία: Προς κυβέρνηση μειοψηφίας, υπό τον κεντρώο Ρομπ Γέτεν

Στη δημιουργία μιας κυβέρνησης μειοψηφίας στην Ολλανδία, οδηγούν οι συνομιλίες των τριών κομμάτων που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

«Θέλουμε μια κυβέρνηση γρήγορα με ένα φιλόδοξο και σταθερό πρόγραμμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο ηγέτης του φιλοευρωπαϊκού κόμματος D66, Ρομπ Γέτεν, ο οποίος έκανε την έκπληξη κερδίζοντας τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, επικρατώντας με μικρή διαφορά του ακροδεξιού Γκερτ Βίλντερς.

Επειτα από εβδομάδες συνομιλιών, ανακοίνωσε τον σχηματισμό κυβέρνησης με τους φιλελεύθερους του VVD, των οποίων ηγείται η Ντιλάν Γεσιλγκόζ και το CDA, κεντροδεξιό κόμμα, υπό τον Χένρι Μπότενμπαλ.

Η εν λόγω συμμαχία θα διαθέτει συνολικά 66 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων των 150 εδρών, γεγονός που σημαίνει ότι για την προώθηση της νομοθετικής της ατζέντας θα απαιτείται στήριξη από άλλα κόμματα.

«Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση», δήλωσε ο Γέτεν, ο οποίος, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί, αναμένεται να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας, αλλά και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που θα αναλάβει το αξίωμα.

Ο 38χρονος πολιτικός αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση πλειοψηφιών σε ένα έντονα πολωμένο κοινοβούλιο θα είναι δύσκολη υπόθεση. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν είναι ανέφικτη.

«Είμαι πεπεισμένος ότι αν καταθέσουμε καλές προτάσεις, τα άλλα κόμματα θα είναι πρόθυμα να συζητήσουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας. «Πρέπει να επενδύσουμε σημαντικά στην ασφάλεια της Ολλανδίας. Και άλλα κόμματα έχουν δώσει ανάλογες δεσμεύσεις στους ψηφοφόρους τους», εκτίμησε.

Εκτός από την απουσία πλειοψηφίας στην κάτω Βουλή, η υπό διαμόρφωση κυβέρνηση θα στερείται και πλειοψηφίας στη Γερουσία, η οποία έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει νομοθετήματα που έχουν εγκριθεί , μετέδωσε το Reuters. Παραδοσιακά, η Ολλανδία είχε κυβερνήσεις πλειοψηφίας, ωστόσο το ιδιαίτερα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο καθιστά ολοένα και δυσκολότερο τον σχηματισμό τους.

Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, όλα τα βασικά κόμματα του πολιτικού κατεστημένου απέκλεισαν το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ακροδεξιό Γκερτ Βίλντερς, ο οποίος είχε προκαλέσει την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης, αποσύροντας το κόμμα του PVV από την κυβέρνηση, λόγω καθυστέρησης της εφαρμογής «πιο αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής».

Το VVD, από την πλευρά του, απέκλεισε τη συνεργασία με το αριστερό σχήμα Πράσινων–Εργατικών, τον μοναδικό συνδυασμό κομμάτων που θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Παράλληλα, το D66 εξέφρασε την αντίθεσή του στη συμμετοχή του ευρωσκεπτικιστικού, συντηρητικού κόμματος JA21, το οποίο θα μπορούσε να αυξήσει τον συνολικό αριθμό εδρών της υπό διαμόρφωση συμμαχίας στις 75.

Ετσι, οι διαπραγματεύσεις οδηγούνται σε μια λύση μειοψηφίας που, αν και σπάνια για την ολλανδική πολιτική παράδοση, αντικατοπτρίζει τις περιορισμένες επιλογές για τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης.

