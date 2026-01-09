Σέρρες: Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων 16χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων οδηγείται ο 16χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (05/01), στην πόλη των Σερρών.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αποφασίστηκε να του επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Κατά την πολύωρη απολογία του, ο 16χρονος φέρεται να αρνήθηκε πως είχε ανθρωποκτόνο δόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά στην αστυνομία ότι αφορμή για την επίθεση στάθηκε μία κοπέλα, ενώ υποστήριξε ότι μετά από λογομαχία κατάφερε «δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά» στο 17χρονο θύμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια του νεαρού, από την οικογένεια του οποίου ζήτησε συγγνώμη. «Εάν γύριζα πίσω τον χρόνο θα χειριζόμουν διαφορετικά το θέμα» φέρεται να είπε.

Οσο ήταν σε εξέλιξη η απολογία, έξω από το δικαστικό μέγαρο των Σερρών συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες που κρατώντας πλακάτ ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να δικαιωθεί η μνήμη του ανήλικου θύματος. «Για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει» και «καμία ανοχή στη βία» ήταν κάποια από τα συνθήματα που έγραφαν τα πλακάτ.

Σε δηλώσεις τους μετά το πέρας της διαδικασίας, δικηγόροι της οικογένειας του 17χρονου ζήτησαν να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση αυτού του «στυγερού εγκλήματος», διατυπώνοντας ανοιχτά τη θέση περί εμπλοκής κι άλλων δραστών.

«Αυτό που θέλει να πει η οικογένεια είναι να μην ξαναγίνει τέτοιο έγκλημα, να μην το ξαναδούμε ποτέ όχι μόνο στις Σέρρες αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα» ανέφερε ο εκ των συνηγόρων της οικογένειας Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, ζητώντας να «ανοίξουν τα στόματα».

