Πρόεδρος Επιτροπής PEGA για Παπαδημούλη: Ντροπή για έναν αντιπρόεδρο του ΕΚ!

«Η Επιτροπή PEGA θα βρίσκεται στην Ελλάδα για τις υποκλοπές στις 3 και 4 Νοεμβρίου. Ζητά να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Χρήστο Σπίρτζη, τον Γιάννη Λαβράνο και τον Φέλιξ Μπίτζιο. Οσους δηλαδή η ΝΔ αρνήθηκε να κληθούν στην Εξεταστική της Βουλής», βγήκε να ανακοινώσει τη Δευτέρα, μέσω Twitter, ο ευρωβουλευτής -και επικεφαλής της ευρωομάδας- του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι πρόκειται για απόφαση η οποία «μόλις εγκρίθηκε ομόφωνα από το προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Η αντιπολιτευτική του σπουδή μάλιστα ήταν τέτοια που ως απόδειξη «ανέβασε» στο ίδιο tweet και το πρόγραμμα της αποστολής PEGA στην Αθήνα.

«Πριν αλέκτορα φωνήσαι» ωστόσο, ήρθε η οργισμένη αντίδραση του προέδρου Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και του αντίστοιχου λογισμικού κατασκοπείας παρακολούθησης (PEGA), που αποδοκίμασε εντόνως τη ενέργεια αυτή του Δημήτρη Παπαδημούλη

Ο πρόεδρος της Επιτροπής PEGA, Γερούν Λέναερς, διευκρίνισε πως το έγγραφο που παρουσίασε ο κ. Παπαδημούλης δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά «ένα πολύ πρώιμο σχέδιο ατζέντας για εσωτερική χρήση, το οποίο δεν είχε καν κοινοποιηθεί στις πολιτικές ομάδες ή άλλους συνομιλητές».

«Αυτό είναι μόνο ένα πρώτο σχέδιο ημερήσιας διάταξης, μόνο για εσωτερική διοικητική χρήση, το οποίο δεν έχει κοινοποιηθεί ούτε με τις πολιτικές ομάδες, πόσω μάλλον με πιθανούς συνομιλητές», τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής και καταδίκασε τη δημοσιοποίηση του εν λόγω εγγράφου.

«Eίναι ντροπή -σχολίασε- που ένας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μοιράζεται ένα τέτοιο εσωτερικό σχέδιο εγγράφου για εγχώριους πολιτικούς σκοπούς. Δεν έχουμε καν προσεγγίσει πιθανούς εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης για να μας συναντήσουν κατά τη διάρκεια της αποστολής μας και τώρα που αυτό έχει διαρρεύσει, θα επανεκτιμήσουμε πώς θα προχωρήσουμε στην αποστολή αυτή».

This is only a very very first draft agenda, for internal administrative use only, that has not been shared even with the political groups, let alone with potential interlocutors. 1/ https://t.co/Z1uBh9hIYD

Go ahead, @papadimoulis, check with the coordinator of your own group if this program was ever prepared or approved by the coordinators of the @EP_PegaInquiry.

If you are truly committed to truth and light, I have no doubt you will delete your tweet and apologize without delay. https://t.co/WslRSiaOvx

— Jeroen Lenaers (@jeroen_lenaers) October 3, 2022