Οσλο: Χωρίς την Ματσάδο η απονομή του Νομπέλ Ειρήνης

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, θα είναι απούσα σήμερα στο Οσλο από την τελετή απονομής του Νομπέλ Ειρήνης, με το οποίο έχει τιμηθεί, και θα αντιπροσωπευθεί από την κόρη της, Ανα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, ανακοίνωσε ο διευθυντής του νορβηγικού Ινστιτούτου Νομπέλ.

«Η κόρη της, η Ανα Κορίνα Ματσάδο, θα παραλάβει το βραβείο εξ ονόματος της μητέρας της», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν στο νορβηγικό ραδιοσταθμό NRK. «Θα είναι η κόρη που θα εκφωνήσει την ομιλία την οποία έγραψε η Μαρία Κορίνα», πρόσθεσε.

Η 58χρονη Ματσάδο επρόκειτο να παραλάβει το βραβείο στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στη 1 μ.μ. της Τετάρτης (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) στο Δημαρχείο του Οσλο παρουσία του βασιλιά Χάραλντ, της βασίλισσας Σόνια και λατινοαμερικανών ηγετών, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, του Ισημερινού, Ντάνιελ Νομπόα και του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.

Η Ματσάδο επρόκειτο να παραλάβει η ίδια το βραβείο αψηφώντας τη δεκαετή ταξιδιωτική απαγόρευση που της έχουν επιβάλει οι αρχές στην πατρίδα της και αφού έχει περάσει περισσότερο από ένα χρόνο κρυπτόμενη.

«Δυστυχώς δεν είναι στη Νορβηγία και δεν θα βρίσκεται στη 1 μ.μ. στο Δημαρχείο του Οσλο, όταν αρχίσει η τελετή», δήλωσε στον NRK ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν.

Ερωτηθείς πού βρίσκεται η Ματσάδο, ο Χαρπβίκεν απάντησε, «δεν γνωρίζω», εξηγώντας ότι λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πού και πώς μετακινείται εξαιτίας της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο.

