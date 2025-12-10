Πόλεμος Netflix – Paramount για τα… μάτια της Warner

Η Warner Bros Discovery (WBD) είναι η πολύφερνη νύφη για τις Netflix και Paramount, που κήρυξαν «πόλεμο» μεταξύ τους, αναφέρει το BBC, το οποίο εξετάζει τι σημαίνουν όλα αυτά για τους συνδρομητές ενώ παράλληλα αναφέρεται στον ρόλο του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επενδύσει στην Paramount.

Το σίγουρο είναι ότι η μάχη για την εξαγορά της Warner Bros Discovery θα σπάσει, κυριολεκτικά, ταμεία. Η Paramount Skydance, υποστηριζόμενη από την πάμπλουτη οικογένεια Eλισον, προσπαθεί εδώ και μήνες να αποκτήσει τη Warner Bros, ελπίζοντας να ενώσει τις δυνάμεις της με ένα ιστορικό όνομα του Χόλιγουντ, ώστε να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως οι Netflix και Disney.

Αρχικά η Warner Bros είχε απορρίψει όλες τις προτάσεις της. Στη συνέχεια ανακοίνωσε μια συμφωνία για την πώληση των πιο πολύτιμων τμημάτων της επιχείρησης – του στούντιο και των τμημάτων streaming – στη Netflix. Αυτό προκάλεσε τον θυμό του επικεφαλής της Paramount, Ντέιβιντ Ελισον, ο οποίος κατέθεσε μια επιθετική προσφορά εξαγοράς, απευθυνόμενος κατευθείαν στους μετόχους, και όχι στη διοίκηση της εταιρείας.

Oπως εξηγεί το BBC, στις συναλλαγές μεταξύ εταιρειών μια επιθετική προσφορά εξαγοράς συμβαίνει όταν μια εταιρεία προχωρά στην εξαγορά μιας άλλης εταιρείας χωρίς τη συγκατάθεση της διοίκησης της εταιρείας – στόχου, συνήθως προσφέροντας να αγοράσει τις μετοχές της. Διαφέρει από μια φιλική εξαγορά, η οποία συμφωνείται αμοιβαία από τα διοικητικά συμβούλια και τους μετόχους των δύο εταιρειών.

Οι δύο υψηλές προσφορές

Η πρόταση της Netflix περιλαμβάνει το στούντιο και τα δίκτυα streaming της Warner Bros, αφήνοντας το υπόλοιπο της εταιρείας να αποσχιστεί ως ανεξάρτητη μονάδα. Η προσφορά της αποτιμά τις συμμετοχές αυτές, που περιλαμβάνουν ονόματα όπως Warner Bros, New Line Cinema και HBO Max, σε 82,7 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους τους.

Η Netflix προσφέρει να πληρώσει 23,25 δολάρια ανά μετοχή και να δώσει στους υφιστάμενους επενδυτές της Warner Bros μερίδιο στη νέα εταιρεία – ένα μείγμα μετρητών και μετοχών που, όπως λέει, αξίζει περίπου 27,75 δολάρια ανά μετοχή.

Η Paramount, αντίθετα, δηλώνει ότι θέλει τον έλεγχο ολόκληρης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών δικτύων συνδρομητικής, τα οποία θεωρούνται μια φθίνουσα επιχείρηση. Η προσφορά της αποτιμά ολόκληρη την εταιρεία σε 108,4 δισ. δολάρια.

Η Paramount προτείνει να πληρώσει 30 δολάρια ανά μετοχή, σε μια προσφορά αποκλειστικά σε μετρητά, η οποία, όπως λέει, δίνει στους μετόχους μεγαλύτερη βεβαιότητα σε σύγκριση με το σχέδιο της Netflix. Και στις δύο περιπτώσεις η ημερομηνία ολοκλήρωσης του στόχου απέχει πολλούς μήνες.

Η Warner Bros, η οποία έχει ιστορία περίπου 100 ετών, διαθέτει μια τεράστια βιβλιοθήκη περιεχομένου, που κυμαίνεται από κλασικά έργα, όπως τα κινούμενα σχέδια «Looney Tunes» και η θρυλική ταινία «Καζαμπλάνκα», έως τη δημοφιλή σειρά «Τα Φιλαράκια», αλλά και ταινίες όπως «Σούπερμαν» και «Χάρι Πότερ». Το δε τμήμα HBO είναι γνωστό για τις «αριστοκρατικές» τηλεοπτικές σειρές, όπως «The Sopranos», «Sex and the City» και «Succession».

Ωστόσο η ιστορική εταιρεία βρίσκεται υπό πίεση, καθώς το online streaming έχει αναστατώσει τις βιομηχανίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Οπως αναφέρει το BBC, για τη Netflix, τον μεγαλύτερο παίκτη της βιομηχανίας streaming, με περισσότερους από 300 εκατομμύρια πελάτες, η αγορά του τμήματος ταινιών και streaming θα ενίσχυε τη θέση του, ενώ θα απέτρεπε τυχόν ανταγωνιστές που επιθυμούν να αποκτήσουν το περιεχόμενο της Warner Bros.

Η Paramount, αντίθετα, αναζητά έναν συνεργάτη που θα της δώσει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί γίγαντες της βιομηχανίας όπως η Netflix και η Disney. Υπενθυμίζεται ότι ο Ελισον ενσωμάτωσε το καλοκαίρι του 2025 την Paramount στο στούντιο Skydance. Στον τομέα του streaming επιδιώκει να προσθέσει τα περίπου 120 εκατομμύρια πελάτες streaming της HBO Max στα 79 εκατομμύρια της Paramount.

Οι αναλυτές λένε ότι μια συνεργασία θα μπορούσε να προσφέρει οφέλη και στα παραδοσιακά δίκτυα συνδρομητικής τηλεόρασης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δίνοντάς τους μεγαλύτερη επιρροή στις επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις και προσφέροντας ευκαιρίες για εξοικονόμηση κόστους.

Τα παραδοσιακά δίκτυα της Paramount περιλαμβάνουν γνωστά ονόματα, όπως Nickelodeon, CBS και Comedy Central, ενώ η Warner Bros θα προσθέσει το CNN, το Food Network και μια σειρά από αθλητικά κανάλια.

Και οι δύο συμφωνίες εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό και αναμένεται να υποβληθούν σε έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Αναφορικά με την προσφορά της Netflix υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι η απόκτηση της Warner Bros Discovery θα δώσει στον κυρίαρχο παίκτη του streaming ακόμη μεγαλύτερη δύναμη έναντι των ηθοποιών και των σεναριογράφων, ενώ θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στους τοπικούς κινηματογράφους.

Ωστόσο η συγχώνευση της Paramount με τη Warner Bros θα της δώσει επίσης τον έλεγχο ενός σημαντικού μεριδίου των αθλητικών και παιδικών ψυχαγωγικών προγραμμάτων, προκαλώντας πιθανές ανησυχίες στους διαφημιστές και στους τοπικούς τηλεοπτικούς διανομείς.

Τα σχέδια της Paramount, που θα φέρουν τη CBS και το CNN υπό την ίδια μητρική εταιρεία, έχουν επίσης προκαλέσει ερωτηματικά λόγω του πιθανού αντίκτυπου στον τομέα των ειδήσεων και των δεσμών της οικογένειας Ελισον με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο παράγοντας Τζάρεντ Κούσνερ

Κάποιοι έχουν επίσης υποδείξει ότι η Paramount θα μπορούσε να βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση χάρη στη σχέση μεταξύ του Τραμπ και της οικογένειας Ελισον, συμπεριλαμβανομένου του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας και μεγάλου δωρητή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Λάρι Ελισον. Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι επίσης ένας από τους οικονομικούς εταίρους της Paramount.

Η προσφορά της Paramount περιλαμβάνει χρηματοδότηση από την επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, την οποία ίδρυσε το 2021. Το BBC σημειώνει ότι ο Κούσνερ και άλλοι χρηματοδότες από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ που υποστηρίζουν την προσφορά της Paramount έχουν συμφωνήσει να μην αναλάβουν κανέναν έλεγχο, όπως θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο, σε αντάλλαγμα για τις επενδύσεις τους.

Ωστόσο οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι σχέσεις της οικογένειας Τραμπ θα μπορούσαν να εγείρουν ηθικά ζητήματα σχετικά με το αν η επιρροή του προέδρου θα μπορούσε να επηρεάσει την όλη υπόθεση.

