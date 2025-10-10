Νομπέλ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αντίπαλο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να περιμένει έναν ακόμα χρόνο για να δει αν θα γίνει ο πέμπτος πρόεδρος των ΗΠΑ που θα κερδίσει το Νομπέλ Ειρήνης.

Το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα), η αρμόδια Επιτροπή, ανακοίνωσε στο Οσλο ότι το φετινό βραβείο απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και «ακούραστη και γενναία πρωταθλήτρια της ειρήνης» στη Βενεζουέλα, η οποία διώκεται από το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, η 57χρονη Ματσάδο βραβεύεται «για το ακούραστο έργο της στην προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για την επίτευξη μιας δίκαιης και ειρηνικής μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

«Ως ηγέτης του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά παραδείγματα θάρρους των πολιτών στη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ανακοινώνοντας το βραβείο.

Η Ματσάδο ένωσε την άλλοτε βαθιά διχασμένη αντιπολίτευση, που βρήκε κοινό έδαφος στο αίτημα για ελεύθερες εκλογές και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση, συνέχισε.

«Αυτό ακριβώς βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας: η κοινή μας πρόθεση να υπερασπιστούμε τις αρχές της λαϊκής διακυβέρνησης, παρόλο που διαφωνούμε. Σε μια εποχή που η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιστούμε αυτό το κοινό έδαφος», σημείωσε στο σκεπτικό της η Επιτροπή.

Η Βενεζουέλα έχει εξελιχθεί από μια σχετικά δημοκρατική και ευημερούσα χώρα σε ένα βάναυσο, αυταρχικό κράτος που τώρα υποφέρει από μια ανθρωπιστική και οικονομική κρίση, ανέφερε η Επιτροπή. Οι περισσότεροι Βενεζουελάνοι ζουν σε βαθιά φτώχεια, ακόμη και όταν οι λίγοι στην κορυφή πλουτίζουν. Ο βίαιος μηχανισμός του κράτους στρέφεται εναντίον των πολιτών της χώρας. Σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Ποια είναι η Ματσάδο

Η αντιπολίτευση έχει συστηματικά κατασταλεί μέσω εκλογικής νοθείας, νομικών διώξεων και φυλακίσεων.

Το αυταρχικό καθεστώς της Βενεζουέλας καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το πολιτικό έργο, σημείωσε η Επιτροπή του Νομπέλ Ειρήνης.

Ως ιδρύτρια του Sú mate, ενός οργανισμού αφιερωμένου στην δημοκρατική ανάπτυξη, η Ματσάδο υπερασπίστηκε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Οπως είπε η ίδια: «Ηταν μια επιλογή ανάμεσα σε ψηφοδέλτια και σφαίρες». Σε πολιτικό αξίωμα και στην υπηρεσία της σε οργανισμούς από τότε, η ίδια έχει ταχθεί υπέρ της δικαστικής ανεξαρτησίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της λαϊκής εκπροσώπησης. Εχει περάσει χρόνια εργαζόμενη για την ελευθερία του λαού της Βενεζουέλας.

Πριν από τις εκλογές του 2024, ήταν η υποψήφια πρόεδρος της αντιπολίτευσης, αλλά το καθεστώς μπλόκαρε την υποψηφιότητά της.

Στη συνέχεια, υποστήριξε τον εκπρόσωπο ενός διαφορετικού κόμματος, τον Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια, στις εκλογές.

Εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντές κινητοποιήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν ως παρατηρητές εκλογών για να διασφαλίσουν μια διαφανή και δίκαιη διαδικασία. Παρά τον κίνδυνο παρενόχλησης, σύλληψης και βασανιστηρίων, πολίτες σε όλη τη χώρα φρουρούσαν τα εκλογικά τμήματα και διασφάλισαν την τελική καταμέτρηση.

Οι προσπάθειες της συλλογικής αντιπολίτευσης, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των εκλογών, ήταν καινοτόμες και γενναίες, ειρηνικές και δημοκρατικές.

Η αντιπολίτευση έλαβε διεθνή υποστήριξη όταν οι ηγέτες της δημοσιοποίησαν την καταμέτρηση των ψήφων που είχαν συλλεχθεί από τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, δείχνοντας ότι η αντιπολίτευση είχε κερδίσει με σαφή διαφορά.

Αλλά το καθεστώς αρνήθηκε να αποδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών και παρέμεινε στην εξουσία.

Η δημοκρατία είναι προϋπόθεση για διαρκή ειρήνη, συνέχισε το σκεπτικό της Επιτροπής.

«Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο όπου η δημοκρατία βρίσκεται σε υποχώρηση, όπου όλο και περισσότερα αυταρχικά καθεστώτα αμφισβητούν τους κανόνες και καταφεύγουν στη βία. Η άκαμπτη κατοχή της εξουσίας από το καθεστώς της Βενεζουέλας και η καταστολή του πληθυσμού δεν είναι μοναδικά στον κόσμο. Βλέπουμε τις ίδιες τάσεις παγκοσμίως: κατάχρηση του κράτους Δικαίου από αυτούς που έχουν τον έλεγχο, φίμωση των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, φυλακίσεις επικριτών και κοινωνίες που ωθούνται προς την αυταρχική διακυβέρνηση και τη στρατιωτικοποίηση».

Το 2024, οι εκλογές στη Βενεζουέλα ήταν λιγότερο ελεύθερες και δίκαιες, σημείωσε η Επιτροπή.

«Στη μακρά ιστορία της, η Νορβηγική Επιτροπή Νομπέλ έχει τιμήσει γενναίες γυναίκες και άνδρες που αντιστάθηκαν στην καταστολή, που μετέφεραν την ελπίδα της ελευθερίας σε κελιά φυλακών, στους δρόμους και στις δημόσιες πλατείες και που έχουν δείξει με τις πράξεις τους ότι η ειρηνική αντίσταση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Τον περασμένο χρόνο, η Ματσάδο αναγκάστηκε να ζήσει κρυμμένη. Παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, μια επιλογή που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους.

»Οταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να σιωπήσουν, που τολμούν να κάνουν ένα βήμα μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, με θάρρος και με αποφασιστικότητα.

»Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο πληροί και τα τρία κριτήρια που αναφέρονται στη διαθήκη του Αλφρεντ Νομπέ για την επιλογή ενός βραβευμένου με το Βραβείο Ειρήνης:

»Εχει ενώσει την αντιπολίτευση της χώρας της. Δεν έχει διστάσει ποτέ να αντισταθεί στη στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας της Βενεζουέλας. Υπήρξε σταθερή στην υποστήριξή της για μια ειρηνική μετάβαση στη δημοκρατία.

»Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει δείξει ότι τα εργαλεία της δημοκρατίας είναι επίσης εργαλεία ειρήνης. Ενσαρκώνει την ελπίδα ενός διαφορετικού μέλλοντος, ενός μέλλοντος όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών είναι υπερασπισμένα», κατέληξε η ανακοίνωση της Επιτροπής Νομπέλ Ειρήνης.

