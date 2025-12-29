Νέος νόμος στη Ρωσία περιορίζει την ισχύ αποφάσεων διεθνών ποινικών δικαστηρίων

Σε ισχύ τίθενται, με υπογραφή Πούτιν, νομοθετικές τροπολογίες που δίνουν στη Μόσχα το δικαίωμα να αγνοεί αποφάσεις ξένων και διεθνών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω εντεινόμενων προσπαθειών της Ουκρανίας και της Ευρώπης να αποδώσουν ευθύνες στη Ρωσία για τις πράξεις της στην Ουκρανία.

Η χρονική συγκυρία δεν περνά απαρατήρητη. Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να διαμορφώσει πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η ρωσική πρωτοβουλία ερμηνεύεται ως απάντηση στις διεθνείς νομικές κινήσεις για τη δίωξη ρώσων αξιωματούχων και στρατιωτικών για φερόμενα εγκλήματα πολέμου, κατηγορίες που η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, το Κίεβο έχει ενισχύσει τη νομική του φαρέτρα. Τον Ιούνιο, η Ουκρανία υπέγραψε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία ειδικού ποινικού δικαστηρίου.

Παράλληλα, η Ευρώπη προχώρησε αυτόν τον μήνα στη σύσταση της Διεθνούς Επιτροπής Απαιτήσεων για την Ουκρανία, με στόχο τη διεκδίκηση αποζημιώσεων εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις και τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη, το οποίο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Πούτιν και ακόμη επτά Ρώσους, κατηγορώντας τους για την παράνομη μεταφορά εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την κίνηση «εξοργιστική», υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και ότι η μετακίνηση των παιδιών είχε αποκλειστικό σκοπό την απομάκρυνσή τους από εμπόλεμες ζώνες για λόγους ασφαλείας.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις που στηρίζονται από τον Πούτιν, η Ρωσία κατοχυρώνει επισήμως το δικαίωμα -σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία- να μην εφαρμόζει αποφάσεις ξένων δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις, όταν αυτές εκδίδονται για λογαριασμό ξένων κυβερνήσεων, χωρίς τη συμμετοχή της.

Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις διεθνών νομικών οργάνων, εφόσον η αρμοδιότητά τους δεν εδράζεται σε διεθνή συμφωνία με τη Ρωσία ή σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

