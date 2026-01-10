Η Επιτροπή των Νομπέλ απαντά στη Ματσάδο: Δεν μπορείς να δώσεις το βραβείο στον Τραμπ

Φρένο στη γελοιότητα έβαλε η νορβηγική επιτροπή των Νομπέλ, η οποία ξεκαθάρισε πως το Νομπέλ Ειρήνης δεν μπορεί ούτε να μοιραστεί, ούτε να αλλάξει χέρια, απαντώντας σε αναφορές της Μαρία Κορίνα Ματσάντο, που, προσπαθώντας προφανώς να κολακεύσει και να προσεταιριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να του δώσει το δικό της βραβείο.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή (09.01) η Επιτροπή τόνισε πως η απόφαση απονομής του Νομπέλ Ειρήνης είναι οριστική, επικαλούμενη και το καταστατικό του Ιδρύματος Νομπέλ.

Οπως σημείωσε το Reuters, ο οργανισμός υπενθύμισε ότι οι επιτροπές που απονέμουν τα βραβεία Νομπέλ δεν σχολιάζουν ενέργειες ή δηλώσεις των βραβευθέντων.

Την περασμένη Δευτέρα, μετά τα δραματικά γεγονότα στη Βενεζουέλα με την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, η Ματσάδο έδωσε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο Fox News και στον τραμπικό παρουσιαστή Σον Χάνιτι. Σε αυτή τη συνέντευξη η ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης είπε ότι το να δοθεί στον Τραμπ το βραβείο θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης του λαού της Βενεζουέλας που απαλλάχθηκε από τον Μαδούρο.

«Προσφερθήκατε κάποια στιγμή να του δώσετε το βραβείο Νομπέλ», ρώτησε ο Χάνιτι τη Ματσάδο. «Συνέβη κάτι τέτοιο;»

Και εκείνη απάντησε με νόημα: «Δεν έχει συμβεί, ακόμα».

