Πώς ο Τραμπ έγινε απλώς ένας ακόμη Ρεπουμπλικανός πρόεδρος

Το 2016 ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ως ο άνθρωπος που θα ερχόταν σε ρήξη με το κατεστημένο της αμερικανικής πολιτικής. Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει αντιστραφεί. Ανάμεσα σε στρατιωτικές επεμβάσεις και στενή σύμπλευση με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ο Τραμπ μοιάζει λιγότερο με αντισυστημικό φαινόμενο και περισσότερο με μια γνώριμη εκδοχή ρεπουμπλικανικής εξουσίας.

Ο Τζάναν Γκανές θυμίζει, σε άρθρο του στους Financial Times, μια σκηνή από τον «Πολίτη Κέιν»: Ο μεγιστάνας εκδότης θέλει να προκαλέσει πόλεμο στην Κούβα. Ο απεσταλμένος του τον ενημερώνει ότι εκεί επικρατεί απόλυτη ηρεμία και προσφέρεται να γράψει απλώς λυρικά κείμενα για το τοπίο. «Εσύ γράψε τα ποιήματα», απαντά ο Κέιν. «Τον πόλεμο θα τον φροντίσω εγώ». Υπερβολικά ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα στο εσωτερικό και στρατιωτικές περιπέτειες στο εξωτερικό: αυτά τα δύο μοτίβα διατρέχουν την αμερικανική Ιστορία σχεδόν από τότε που η χώρα εκβιομηχανίστηκε, γράφει ο Γκανές.

Ηταν ακριβώς τα δύο φαινόμενα κατά των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι εξεγείρεται το 2016. Μόνο εκείνος, έλεγε στον αμερικανικό λαό, μπορούσε να συγκρουστεί με τα ιδιωτικά συμφέροντα του «βάλτου» της Ουάσινγκτον. Μόνο ένας πολιτικός «απ’ έξω» θα μπορούσε να αντισταθεί στη διακομματική μανία για στρατιωτικές επεμβάσεις. Είναι, βέβαια, σύνηθες οι κυβερνήσεις να υπαναχωρούν εν μέρει από τις δεσμεύσεις τους, όμως σπάνια καταλήγουν να κάνουν ακριβώς τα αντίθετα από εκείνα που υπόσχονταν.

Και όμως, σήμερα ο Τραμπ είναι ένας παραγωγικός και αυτάρεσκος υποστηρικτής του παρεμβατισμού, σχολιάζουν οι Financial Times. Λίγο πριν και λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου διέταξε αεροπορικές επιδρομές εναντίον υποτιθέμενων πυρήνων του ISIS στη Νιγηρία και οργάνωσε τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας. Παράλληλα συνέχισε να εκτοξεύει απειλές για τη Γροιλανδία και, κατ’ επέκταση, τη Δανία. Ολα αυτά προστίθενται σε προηγούμενες επιθέσεις της διοίκησής του στη Συρία και στο Ιράν. Τα κίνητρα που επικαλείται, από την «προστασία των χριστιανών» μέχρι την εξασφάλιση πετρελαίου, είναι τόσο ποικίλα όσο και τα σημεία του χάρτη όπου παρεμβαίνει.

Στο πεδίο της οικονομίας, συνεχίζουν οι Financial Times, η μεταστροφή είναι εξίσου εντυπωσιακή. Η σημερινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει πλέον τα συμφέροντα της Σίλικον Βάλεϊ ως ταυτόσημα με εκείνα της ίδιας της αμερικανικής δημοκρατίας: Ενα ευρωπαϊκό πρόστιμο στην πλατφόρμα Χ του Ελον Μασκ βαφτίζεται «επίθεση κατά του αμερικανικού λαού». Στη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ, οι μεγιστάνες της τεχνολογίας κάθονταν πιο μπροστά ακόμη και από τους μελλοντικούς υπουργούς. Και τώρα σχεδιάζεται η είσοδος των πετρελαϊκών κολοσσών στη Βενεζουέλα. Ο,τι κι αν σημαίνει «αντισυστημικότητα», σίγουρα δεν είναι αυτό.

Ισως, λοιπόν, χρειάζεται ένας νέος όρος για να περιγραφεί το φαινόμενο Τραμπ. Ο Γκανές προτείνει τη λέξη «ρεπουμπλικανισμός». Ο Τραμπ, γράφει στους Financial Times, έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ πιο συμβατικό πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος απ’ όσο θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν οι υποστηρικτές του. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν είχε παρόμοια οικειότητα με τον επιχειρηματικό κόσμο και έδειξε αντίστοιχη μονομερή επιθετικότητα στο δυτικό ημισφαίριο. Οταν ανακοινώθηκε η επιχείρηση στη Βενεζουέλα, οι μεγαλύτεροι θυμήθηκαν αμέσως τη Γρενάδα το 1983. Ο Τζορτζ Μπους κατηγορήθηκε ότι ενδιαφερόταν περισσότερο για τα συμφέροντα της εταιρείας Halliburton παρά για το διεθνές Δίκαιο κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ.

Ο Τραμπ δεν μοιράζεται τη φιλοσοφική προσήλωση των προκατόχων του στην έννοια του «ελεύθερου κόσμου». Ηθικά αποτελεί μια κατηγορία από μόνος του. Ωστόσο, αν το κριτήριο είναι το πώς ασκεί την εξουσία, η δεύτερη θητεία του μοιάζει με μια μερική επιστροφή στον ρεπουμπλικανικό μέσο όρο. Ισως, δεν εννοούσε λέξη από όσα έλεγε το 2016, πιθανολογούν οι Financial Times.

Πιο πιθανό, όμως, είναι ότι η ίδια η προεδρία επιβάλλει τη δική της λογική. Οταν διαθέτεις τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, απαιτείται σχεδόν υπεράνθρωπη αυτοσυγκράτηση για να μην τον χρησιμοποιήσεις. Ακόμη και ο Μπαράκ Ομπάμα βομβάρδισε τη Λιβύη. Οταν μια χώρα έχει ακραίες συγκεντρώσεις ιδιωτικού πλούτου, αργά ή γρήγορα το κράτος γίνεται όμηρος σε αυτές.

Ακόμη και μια τόσο ιδιόρρυθμη προσωπικότητα όπως ο Τραμπ καταλήγει να προσαρμόζεται σε ένα γνώριμο πρότυπο και αυτό εν μέρει είναι ανακουφιστικό, γράφουν οι Financial Times. Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί ο κόσμος του MAGA δεν φαίνεται να ενοχλείται από αυτές τις αντιφάσεις του προέδρου τους. Μόλις το 2023, ο σημερινός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προέβαλε την υποτιθέμενη επιφυλακτικότητα του Τραμπ σε εξωτερικές επεμβάσεις ως βασικό λόγο στήριξής του. Σήμερα σιωπά, ενώ οι στρατιωτικές περιπέτειες των ΗΠΑ πληθαίνουν, καθεμία με τον ίδιο κίνδυνο: να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Για ανθρώπους όπως ο σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο οικονομικός λαϊκισμός ήταν η ουσία του τραμπισμού. Σήμερα, όμως, ο Τραμπ είναι σφιχτά αγκαλιασμένος με το μεγάλο κεφάλαιο περισσότερο από ό,τι οποιοσδήποτε πρόεδρος μετά τη χρυσή εποχή του 19ου αιώνα, και οι οπαδοί του παραμένουν ατάραχοι. Γιατί;

Η απάντηση, υποστηρίζουν οι Financial Times, ίσως βρίσκεται στο γεγονός ότι για τους περισσότερους οι ιδέες έχουν πάψει να μετρούν. Αυτό που μετρά είναι το ίδιο το κίνημα. Η σύγχρονη πολιτική θυμίζει ομαδικό άθλημα: διαλέγεις ομάδα για κάποιους λόγους, αλλά μετά η πίστη γίνεται αυτάρκης. Σχεδόν τίποτα δεν τη διαρρηγνύει. Και αυτό είναι που κάνει την εποχή μας ταυτόχρονα κενή και επικίνδυνη, έναν γρίφο που οι ιστορικοί του μέλλοντος θα δυσκολευτούν να λύσουν.

