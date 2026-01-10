Αγρότες: Ναι στον διάλογο, σε αναμονή τα μπλόκα

Σχεδόν τέσσερις ώρες διαβουλεύονταν το μεσημέρι του Σαββάτου οι αγρότες στην πανελλαδική επιτροπή μπλόκων για τις εφεξής κινήσεις τους ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη.

Αποφάσισαν τελικά να προσέλθουν στον διάλογο αλλά και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Ετσι, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους εν αναμονή της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα διεξαχθούν νέες συνελεύσεις για να αποφασίσουν τις περαιτέρω ενέργειες.

Η πανελλαδική επιτροπή αποφάσισε πάντως να απορρίψει την πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ημέρα της συζήτησης στο Μαξίμου.

Εκτροπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό

Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 438) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (χλμ. 434).

Τα οχήματα που κινούνται προς την Αθήνα εκτρέπονται είτε από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο προς την περιφερειακή οδό Κατερίνης, είτε μέσω της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης (οδός Μουσών), προκειμένου να επανέλθουν στην Εθνική Οδό από τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να κινούνται με αυξημένη προσοχή στις παρακαμπτήριες διαδρομές, όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση.

Τελωνεία ανοικτά

Οι αγρότες έχουν άρει τους αποκλεισμούς στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, αν και τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα, στην άκρη των δρόμων.

Ανοικτά είναι πλέον τα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Το τελωνείο της Νίκης άνοιξε στις 10 το πρωί του Σαββάτου.

