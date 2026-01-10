Βενεζουέλα: Το παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο και η επόμενη ημέρα

Δεν είναι παράξενο που στη Βενεζουέλα το κυρίαρχο συναίσθημα μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο ήταν η ανησυχία. Οι κάτοικοι του Καράκας, σοκαρισμένοι, κατέκλυσαν σουπερμάρκετ και πρατήρια καυσίμων, προετοιμαζόμενοι για ένα αβέβαιο αύριο, όσο οι καπνοί κάλυπταν ακόμη την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Το ίδιο ερώτημα πλανιόταν παντού: τι θα φέρει η επόμενη ημέρα για τη χώρα;

Επειτα από μήνες στρατιωτικής προετοιμασίας, φονικά πλήγματα στη θάλασσα και τη σκιά μιας χερσαίας σύγκρουσης, οι ΗΠΑ υλοποίησαν τις απειλές τους. Μια αιφνιδιαστική νυχτερινή επιχείρηση κατέληξε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του σε φυλακή της Νέας Υόρκης.

Κι όμως, μόλις 48 ώρες αργότερα, ελάχιστα είχαν αλλάξει στο Καράκας, γράφει ο Guardian: ο στενός κύκλος του Μαδούρο παρέμενε στη θέση του, οι κρατικοί θεσμοί εξακολουθούσαν να ελέγχονται από τους ίδιους ανθρώπους, και το κλίμα ήταν ήρεμο, αν και φορτισμένο. Οι Αρχές καλούσαν τους πολίτες να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Με άλλα λόγια: δεν έγινε τίποτε σοβαρό, προχωράμε.

Αν αυτό θεωρείται «αλλαγή καθεστώτος», πρόκειται για μια ιδιότυπη εκδοχή της, που αφήνει ανέπαφη την ίδια την εξουσία. Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι τόσο τι θα γίνει μετά, όσο τι ακριβώς συνέβη. Πολλά παραμένουν στο επίπεδο της εκτίμησης. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια συσπείρωσης γύρω από τον Μαδούρο, ο πυρήνας της εξουσίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν προτιμότερο να συνεχίσει χωρίς αυτόν. Ετσι, εκτιμά ο Guardian, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε μια συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ: ο Μαδούρο παραδίδεται, το καθεστώς επιβιώνει.

Στα πρώτα στάδια κάθε ξένης επέμβασης, τα στοιχεία είναι συνήθως έμμεσα. Εδώ όμως οι συνθήκες μιλούν από μόνες τους. Αναμφίβολα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις υπερέχουν συντριπτικά έναντι του βενεζουελάνικου στρατού, ο οποίος εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν περισσότερο για ασύμμετρη άμυνα παρά για μετωπική σύγκρουση. Παρ’ όλα αυτά, η σχεδόν πλήρης απουσία οργανωμένης αντίστασης σε μια επιδρομή που περιλάμβανε πολλά αεροσκάφη χαμηλής πτήσης να διασχίζουν για πάνω από δύο ώρες τον εναέριο χώρο της χώρας γεννά εύλογες υποψίες. Οχι μόνο για προγενέστερη γνώση της επίθεσης, αλλά και για εντολές, προς το μεγαλύτερο μέρος των ενόπλων δυνάμεων, να μην αντιδράσουν.

Ακολούθησε η συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις του ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να ελέγξουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας και ουσιαστικά να «διοικήσουν» τη χώρα ήταν εντυπωσιακές. Ακόμη πιο αποκαλυπτική, όμως, ήταν η αναφορά του ότι η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση της, εφόσον «κάνει αυτό που θέλουμε».

Την ίδια στιγμή, σημειώνει ο Guardian, η εξόριστη αντιπολίτευση, με επικεφαλής τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παραμερίστηκε συνοπτικά. Παρά τις προσπάθειές της να προσεταιριστεί τον Τραμπ – έφτασε να του αφιερώσει ακόμη και το Νομπέλ Ειρήνης, που τόσο πολύ ήθελε ο ίδιος– ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ωμά ότι «δεν χαίρει σεβασμού στη χώρα».

Για την ακρίβεια, διορθώνει ο Guardian, δεν έχει τον σεβασμό εκείνων που παίζουν ρόλο σε μια μετάβαση εξουσίας: του στρατού, της αστυνομίας και των θεσμών. Οι ίδιες οι κινήσεις της Ροντρίγκες είναι αποκαλυπτικές. Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου εμφανίστηκε ανυποχώρητη, ζητώντας την άμεση επιστροφή του Μαδούρο και αναγνωρίζοντάς τον ως τον μοναδικό πρόεδρο. Την Κυριακή, όμως, μίλησε για διάθεση συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Και τη Δευτέρα το πρωί, έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που την όριζε διάδοχο του απαχθέντος προέδρου, ορκίστηκε επίσημα πρόεδρος της χώρας, περιστοιχισμένη από τον παλιό πυρήνα της εξουσίας και τη νέα Εθνοσυνέλευση.

Η ταχύτητα και η ομαλότητα αυτής της μετάβασης, ιδίως ύστερα από μια βίαιη στρατιωτική επιχείρηση, μοιάζουν λιγότερο με σύμπτωση και περισσότερο με προμελετημένο σχέδιο, εξηγεί ο Guardian. Τα βασικά στελέχη του καθεστώτος είχαν ένα επιχείρημα απέναντι στην αυξανόμενη πίεση της Ουάσινγκτον: μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε τη σταθερότητα. Ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, ελέγχει τον στρατό και τα οικονομικά του συμφέροντα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσντάδο Καμπέγιο, ελέγχει τα σώματα ασφαλείας και τις παραστρατιωτικές ομάδες. Ο Χόρχε Ροντρίγκες, αδελφός της υπηρεσιακής προέδρου και επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης, εξασφαλίζει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και η ίδια η Ντέλσι Ροντρίγκες, με το παρελθόν της στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, έχει άμεση επιρροή στον πετρελαϊκό τομέα.

Η εναλλακτική για τις ΗΠΑ, μια πλήρης ανατροπή του καθεστώτος και εγκατάσταση της αντιπολίτευσης μέσω στρατιωτικής κατοχής, είναι βέβαιον ότι θα οδηγούσε σε χάος. Αμερικανικά στρατεύματα θα γίνονταν στόχος ένοπλων ομάδων, ενώ μια αντιπολίτευση χωρίς ισχυρά ερείσματα στο εσωτερικό θα έπρεπε να ξαναχτίσει το κράτος από το μηδέν. Ενα τέτοιο τέλμα θα αποξένωνε τη βάση του Τραμπ.

Σε αντάλλαγμα για τη διατήρηση της εξουσίας, η νέα ηγεσία προσέφερε στον Τραμπ δύο τρόπαια: το πετρέλαιο και τον Μαδούρο. Τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο ήταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου. Ο ίδιος ο Μαδούρο είχε προτείνει παραχωρήσεις σε αμερικανικές εταιρείες, με αντάλλαγμα την παραμονή του στην εξουσία. Ομως, όταν η Ουάσινγκτον τον παρουσίασε ως επικεφαλής διεθνούς «ναρκο-τρομοκρατικού» δικτύου, η συμφωνία μαζί του έγινε πολιτικά αδύνατη. Αυτό, σύμφωνα με τον Guardian, άνοιξε τον δρόμο σε άλλους να τον παραδώσουν.

Παρά τη φαινομενική συνεννόηση, οι κίνδυνοι παραμένουν. Η κυβέρνηση Ροντρίγκες καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην υπακοή στις επιταγές της Ουάσιγκτον και στη διατήρηση του αφηγήματος της ανεξαρτησίας. Από την άλλη, και οι ΗΠΑ έχουν περιορισμούς: η απροθυμία του Τραμπ για πλήρη εισβολή αφήνει περιθώρια ελιγμών στο Καράκας.

Ο καπνός έχει πια διαλυθεί από τους δρόμους της πρωτεύουσας, καταλήγει ο Guardian, όμως τα παρασκήνια αυτού του διεθνούς επεισοδίου παραμένουν θολά. Και για τους Βενεζουελάνους, εντός και εκτός χώρας, η τραγωδία μιας ατέρμονης κρίσης συνεχίζεται χωρίς ορατό τέλος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News