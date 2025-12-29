Ο Aγιος Βασίλης του Mοντρέ: ανθρώπινη δημιουργία ή έργο ΤΝ;

Στην ελβετική πόλη Montreux (Μοντρέ) αυτές τις γιορταστικές μέρες και από την ώρα του δειλινού ένας Αγιος Βασίλης διασχίζει ανάλαφρα με το έλκηθρό του τον ουρανό πάνω από τη λίμνη της Γενεύης. Έχοντας για φόντο τις χιονισμένες Αλπεις ο γενναιόδωρος άγιος χαιρετά το πλήθος, καθώς μετατοπίζεται σε τελετουργικό ρυθμό με συνοδεία μουσικής. Συρόμενο από ταράνδους το φωτογενές έλκηθρό του πετά αργά και μεγαλόπρεπα, παρά την ανυπομονησία όσων περιμένουν δώρα ή ένα μήνυμα, κυρίως των ενθουσιασμένων παιδιών. Φτάνοντας πάνω από την φημισμένη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης ο ιπτάμενος Αγιος Βασίλης είτε τραγουδά κάτι χριστουγεννιάτικο ή απευθύνεται στα παιδιά μιλώντας τους γαλλικά. Ύστερα συνεχίζει το παραμυθένιο ταξίδι του.

Πόσο εύκολο θα ήταν να αιωρείται ένας εύσωμος – σύμφωνα με την παραδοσιακή εικόνα του – Αγιος Βασίλης στον χειμωνιάτικο ορίζοντα του Montreux πάνω σε ένα ιπτάμενο έλκηθρο, εξίσου ή πολύ πιο βαρύ από τον ίδιο, με την εικόνα του να καθρεφτίζεται παιχνιδιάρικα όχι μόνο στα μισοφωτισμένα νερά της λίμνης , αλλά και στα έκθαμβα μάτια των θεατών του; Σίγουρα μοιάζει με θαύμα κάτι τέτοιο. Μήπως, λοιπόν, δικαιολογημένα αρκετοί που αντίκρισαν αυτήν την σκηνή ως βίντεο σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα ή στην τηλεόραση θεώρησαν πως το αγιοβασιλιάτικο αυτό θαύμα δημιουργήθηκε από την (όλο και πιο υπεύθυνη για πολυάριθμα άλλα εικονικά θαύματα ) τεχνητή νοημοσύνη; Πράγματι, η αντίδραση πολλών θεατών εκδηλώθηκε αυθόρμητα στα social media:

«Είναι ΤΝ;»

«Μήπως είναι ψηφιακό εφέ (CGI);».

Όσοι βέβαια γνωρίζουν πως ο ιπτάμενος – με σάρκα και οστά- Άγιος Βασίλης περνά με την υποστήριξη υλικού καλωδίου πάνω και τη λίμνη και την αγορά του Montreux με το έλκηθρο και τους ταράνδους εδώ και είκοσι χρόνια (από το 2014) δε θα είχαν τέτοιες απορίες. Ωστόσο η ερώτηση σχετικά με την εικονική εξαΰλωση του Άγιου Βασίλη από την ΤΝ αποκαλύπτει μια πολιτισμική μετατόπιση ως προς τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε πια αυθόρμητα οτιδήποτε ασυνήθιστο και εντυπωσιακό. Δεν θεωρούμε πια αυτονόητα ως δημιουργό του τον άνθρωπο, αλλά την τεχνητή νοημοσύνη, ένα σχετικά πρόσφατο δημιούργημά του.

Από το «πώς το έκαναν» στο «το έκαναν όντως άνθρωποι;»

Όλα τα εντυπωσιακά – ιδίως τα θεαματικά – τεχνουργήματα των τελευταίων δεκαετιών προκαλούσαν ακαριαία το ίδιο εύλογο ερώτημα στους συναρπασμένους παρατηρητές τους: «Πώς κατάφεραν οι άνθρωποι κάτι τόσο θαυμαστό;» Αυτή η ερώτηση σήμερα αλλάζει στην: «Το έκαναν αυτό, όντως, άνθρωποι ή είναι δημιούργημα της ΤΝ;» Μια τέτοια αμφιβολία σχετικά με την ανθρώπινη δημιουργικότητα, εκτός από την άγνοια που μπορεί να κρύβει (όπως την άγνοια για την αγιοβασιλιάτικη παράδοση του Montreux) δείχνει ξεκάθαρα και μια μετατόπιση εμπιστοσύνης. Οτιδήποτε συνθετικά δύσκολο, τεχνικά απαιτητικό, «μαγικά» αλλά και συνάμα ρεαλιστικά θεαματικό θεωρείται πια απίθανο να δημιουργήθηκε από άνθρωπο, ενώ εύκολα χαρακτηρίζεται ως αλγοριθμική, μηχανική δημιουργία, ως ένα ακόμα επίτευγμα της ολοένα και πιο δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης. Το κάθε τεχνολογικό θαύμα, λοιπόν, δεν μπορεί παρά να είναι γέννημα της αστείρευτα γόνιμης τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ήδη εκτοπίζει τον άνθρωπο από την αρένα της δημιουργίας.

Έτσι, ο ιπτάμενος Αγιος Βασίλης του Montreux δεν πείθει πως αποτελεί ανθρώπινο δημιούργημα, επειδή φαντάζει «πολύ καλός» ώστε να είναι αληθινά ανθρώπινος. Αντίθετα η εξωπραγματικά ιπτάμενη πορεία του χαρακτηρίζεται ως ψηφιακή, επειδή μοιάζει μη ρεαλιστική, άρα εικονική, δηλαδή, ψηφιακή.

Το θαύμα γίνεται αρχείο

Μέχρι τώρα η (υποθετική) άφιξη του (παραδοσιακού) ιπτάμενου Αγιου Βασίλη ήταν άμεσα συνδεδεμένη με φυσικό τοπίο και τους χώρους ενός σπιτιού (όπως η παραδοσιακή καμινάδα). Αυτήν την άφιξη την αντιλαμβάνεται ένα παιδί ως αξέχαστο γεγονός, το οποίο συνδέεται και με κάποιο ενδεχόμενο αποτυχίας, ματαίωσης. Όταν, όμως, ο σύγχρονος Αγιος Βασίλης γίνεται όλο και συχνότερα βίντεο, η παρουσία του εξαϋλώνεται σε μια προγραμματικά επαναλαμβανόμενη εικόνα, η οποία διαχωρίζεται από κάθε κίνδυνο, κάθε κόπο, κάθε βαρύτητα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνει αυτή τη μετάβαση. Δεν τροποποιεί μόνο το τι βλέπουμε ως Αγιο Βασίλη, αλλά το πώς πιστεύουμε στην ύπαρξή του. Από κάθε άποψη, το πραγματικό -η μάλλον το απτό- όποτε ξεχωρίζει εντυπωσιακά πρέπει, πλέον, να αποδεικνύει την αυθεντικότητά του, ενώ το ψηφιακό, επειδή ακριβώς φαντάζει εξωπραγματικό, γίνεται αυτονόητο.

Αντιμετωπίζουμε έτσι μια παράδοξη αντιστροφή. Το ψεύτικο δεν χρειάζεται να μοιάζει αληθινό. Από την άλλη, το «αληθινό» χρειάζεται να αποδείξει ότι δεν είναι ψεύτικο.

Το δώρο ως σπατάλη: μια ξεχασμένη έννοια

Στο σημείο αυτό το ζήτημα αποκτά και μια βαθύτερη διάσταση. Για τον ανθρωπολόγο Μαρσέλ Μος (Marcel Mauss), το δώρο δεν αποτελεί ανταλλαγή, αλλά μια πράξη η οποία κοστίζει, ενώ εκθέτει αυτόν που δίνει, αλλά και δεσμεύει αυτόν που δέχεται. Δεν είναι ωφέλιμο, ενώ είναι κοινωνικό.

Επεκτείνοντας αυτήν την προσέγγιση ο Ζωρζ Μπατάϊγ (Georges Bataille) θεωρεί την σπατάλη (dépense) πυρήνα του πολιτισμού. Την αντιλαμβάνεται ως ενέργεια που καταναλώνεται χωρίς σκοπό, ως πλούτο που δεν επιστρέφει, ως νόημα που γεννιέται επειδή ακριβώς δεν βελτιστοποιείται.

Υπό αυτήν την οπτική, ο πραγματικός, δηλαδή «απτός» Άγιος Βασίλης —και ιδίως ο ιπτάμενος του Montreux— ανήκει και κινείται ακριβώς στην επικράτεια του δώρου. Μόνο ως γενναιόδωρη σπατάλη για χάρη των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης και ιδίως για χάρη των παιδιών μπορεί να δικαιολογηθεί ένα τόσο παραμυθένιο θέαμα ,αλλά και τόσο δαπανηρό – από άποψη χρήματος, χρόνου, κατασκευαστικής ανθρώπινης ενέργειας και διακινδύνευσης ( ο απτός Αγιος Βασίλης έχει ακροβατικές δεξιότητες, ώστε να ισορροπεί ριψοκίνδυνα στο ιπτάμενο έλκηθρό) – ένα θέαμα επαναλαμβανόμενο με χρονική φειδώ, παροδικό, αλλά και δεν αποβλέπει σε κάποιο υλικό κέρδος. Πρόκειται για καθαρή σπατάλη, αλλά και γι’ αυτό πολιτισμικά, συμβολικά ισχυρή, αλησμόνητη για όσους έχουν την τύχη να τη βιώσουν ως γεγονός στο πλαίσιο του υπέροχου χειμωνιάτικου τοπίου δίπλα στη λίμνη.

Η υβριδικότητα του Άγιου Βασίλη και η εξαφάνιση της απώλειας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, από την άλλη, υπόσχεται ελάχιστη ή μηδενική σπατάλη. Στο άυλο σύμπαν της όλα παράγονται γρήγορα, χωρίς φθορά, χωρίς κόστος που να βαραίνει. Ο ψηφιακός Άγιος Βασίλης δεν κουράζεται, δεν διακινδυνεύει τίποτα – και πρώτα από όλα την ισορροπία του πάνω στο ιπτάμενο έλκηθρο – ούτε φυσικά αποτυχαίνει να φτάσει στον προορισμό του.

Το δώρο που ο ίδιος συμβολίζει μετατρέπεται έτσι σε κατανάλωση εικόνας. Ένα τέτοιο δώρο ούτε δεσμεύει κοινωνικά ούτε απαιτεί ανταπόδοση, αλλά ούτε και εκθέτει κανέναν. Είναι απεριόριστο, ανεξάντλητο και γι’ αυτό πανάλαφρο.

Η υβριδικότητα, λοιπόν, που βιώνουμε μέσα από τον μετασχηματισμό του Άγιου Βασίλη δεν περιορίζεται απλώς στην αναγκαία πια συνύπαρξη ψηφιακού και πραγματικού. Παράλληλα, αυτή γίνεται έντονα αισθητή και ως μετατόπιση από μια οικονομία σπατάλης σε μια οικονομία όπου κυριαρχεί η ελαχιστοποίηση του κόστους.

Ο ελαφρύς Άγιος Βασίλης και η απώλεια βάρους του κόσμου

Ο πραγματικός Άγιος Βασίλης έχει βάρος, τόσο κυριολεκτικό, όσο και συμβολικό. Όπως και οι άνθρωποι που τον υποδέχονται, αποδέχεται τη βαρύτητα και τον χρόνο, ενώ ενσαρκώνεται σε ένα βαρύ σώμα, το οποίο διακινδυνεύει όταν κυκλοφορεί για να δωρίζει.

Ο ψηφιακός Άγιος, αντίθετα, είναι αβαρής. Δεν πέφτει, ούτε καθυστερεί και φυσικά δεν φθείρεται. Η εικόνα του διατηρείται καθαρή, αναλλοίωτη. Ο ίδιος αποσυνδέεται από κάθε σπατάλη, αλλά και από κάθε ευθύνη ως προς το έργο του. Αυτός εντάσσεται σε μια διαφορετική «οικονομία νοήματος». Απορρίπτει την σπατάλη και την έκθεση στο απρόβλεπτο, στον κίνδυνο, ενώ προβάλλει την ασφάλεια και την αποδοτικότητα.

Τροποποίηση του «ανθρώπινου» Αγιου Βασίλη

Οι πραγματικοί Άγιοι Βασίληδες δεν εξαφανίζονται, όχι ακόμα τουλάχιστον. Ωστόσο καλούνται να αποδεικνύουν διαρκώς ότι είναι πραγματικοί σε όσους τους θεωρούν αλγοριθμικούς. Οφείλουν να εξηγούν πώς λειτουργούν τα καλώδια, οι κρυμμένοι μηχανισμοί, η έντονη ανθρώπινη εργασία πίσω από το θαύμα. Οι ψηφιακοί, όμως, δεν χρειάζεται να αποδείξουν το παραμικρό. Η αντιπαράθεσή τους τονίζει μια αξιακή ασυμμετρία που τους διαχωρίζει αγεφύρωτα.

Ενα αγιοβασιλιάτικο ερώτημα για τις ημέρες των γιορτών

Ενα ερώτημα γεννιέται, τελικά, πέρα από το αρχικό, αν ο εξωπραγματικός Άγιος Βασίλης είναι «ΤΝ» ή «πραγματικός». Σε έναν κόσμο που ελαφραίνει και εξαϋλώνεται διαρκώς, είμαστε ακόμη διατεθειμένοι να σπαταλήσουμε κάτι πολύτιμο, όπως χρόνο, κόπο, δημιουργική ενέργεια, για μια υπέροχη στιγμή, για ένα δημιούργημα το οποίο ούτε μπορεί να αποθηκευτεί, αλλά ούτε και να παραχθεί κατά παραγγελία, ώστε να φέρει κέρδος; Η απορία αν ο ιπτάμενος Αγιος Βασίλης του Montreux που φαίνεται στις οθόνες είναι προϊόν ΤΝ, πολύ περισσότερο από την εξελισσόμενη δημιουργικότητα της ΤΝ μας αποκαλύπτει πόσο μειώνεται η εμπιστοσύνη μας στην δύναμη και την ευελιξία της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Αυτή όμως δεν παύει να ισορροπεί ακροβατικά μεταξύ θαύματος και ρεαλισμού, όπως ο Αγιος Βασίλης πάνω στο ιπτάμενο έλκηθρό του, παρά τα κιλά του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News