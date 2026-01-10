Δεν μπορεί να πληρώνει η ΔΕΗ τους αγρότες

Σε έναν επικίνδυνο δρόμο να πληρώνουν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις ένα μέρος του κόστους από τις κινητοποιήσεις και ορισμένα ακραία (μαξιμαλιστικά) αιτήματα των αγροτών έχουν εισέλθει οι αγροτο-συνδικαλιστές, που μάλλον δεν αξιολογούν τις επιπτώσεις της στάσης τους στην οικονομία.

Το πρώτο παράδειγμα είναι ότι η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 9,25 που ίσχυε για το αγροτικό τιμολόγιο) η οποία ανακοινώθηκε επισήμως, δεν θα επιβαρύνει (καθώς δεν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο) τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα το πληρώσει η εισηγμένη ΔΕΗ.

Οι άλλοι πάροχοι που είναι 100% ιδιωτικές επιχειρήσεις αποφάσισαν ότι δεν πρόκειται να «βάλουν πλάτη», μειώνοντας τα τιμολόγια τους για γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Και μπορεί οι αγρότες να επιμένουν και να ζητούν να μειωθεί περεταίρω η τιμή στα 7 λεπτά ανά Kwh, αλλά ξέρουν ότι αυτό δεν γίνεται αν δεν υπάρξει κρατική επιδότηση, η οποία θεωρητικά δεν επιτρέπεται λόγω Ευρώπης – αν και αυτό πολλές φορές κατά το παρελθόν έχει παρακαμφθεί.

Η αλήθεια είναι ότι το αγροτικό ρεύμα δεν έχει μόνο χαμηλή τιμή, αφού οι αγρότες δεν πληρώνουν ούτε ΑΔΜΗΕ, ούτε και ΔΕΔΔΗΕ, ενώ και οι άλλες ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές των οικιακών τιμολογίων.

Επιπλέον, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τα επαγγελματικά τιμολόγια όπου οι τιμές που πληρώνουν οι επαγγελματίες είναι πολύ τσουχτερές και η διαφορά είναι χαώδης.

Με αυτά τα δεδομένα είναι δύσκολο στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό να τεθεί εκ νέου θέμα μείωσης του αγροτικού ρεύματος, αίτημα το οποίο υιοθετούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σαν να μην γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει.

Ποιος θα πληρώσει τα χαμένα διόδια

Το δεύτερο πρόβλημα, αυτό που θα πληρώσει τελικά ο προϋπολογισμός (δηλαδή οι φορολογούμενοι) είναι ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία οι μέχρι τώρα κινητοποιήσεις των αγροτών και ειδικά το άνοιγμα των διοδίων και η ελεύθερη διέλευση των ΙΧ στον Ε65 και στην κεντρική οδική αρτηρία της χώρας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, έχουν προκαλέσει απώλεια εσόδων που πλησιάζει τα 4 εκατ. ευρώ στους παραχωρησιούχους, δηλαδή τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τη συντήρηση και διαχείριση των οδικών αξόνων.

Οπως είναι γνωστό, η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ότι για οποιαδήποτε απώλεια εσόδων που δεν οφείλεται στη λειτουργία του δρόμου για την οποία έχει ευθύνη ο παραχωρησιούχος (π χ. αποκλεισμός από χιόνι, καθίζηση οδοστρώματος ή βλάβες των ηλεκτρονικών διοδίων), αλλά σε άλλους λόγους, όπως οι κινητοποιήσεις κατοίκων ή τα μπλόκα όπως συμβαίνει σήμερα, το δημόσιο οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία.

