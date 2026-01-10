Il Foglio: «Πιερρακάκης, μια βαθιά ευρωπαϊκή ιστορία

Το προφίλ του νέου προέδρου του Eurogroup σκιαγραφεί το ιταλικό Il Foglio, σε άρθρο με τίτλο «Κυριάκος Πιερρακάκης, μια βαθιά ευρωπαϊκή ιστορία.

Το δημοσίευμα ξεκινά με όσα είχε δηλώσει ο έλληνας υπουργός Οικονομικών στην αρχή της χρονιάς: «Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να είναι απαισιόδοξη. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να είναι υπερβολικά ευέλικτη, διότι εν μέσω αυτών των παγκόσμιων αναταραχών, πρέπει να δράσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Οπως σημειώνεται, ο κ.Πιερρακάκης – 43 ετών, με σπουδές στο Χάρβαρντ και το ΜΙΤ, και σοσιαλδημοκρατικές καταβολές – «ανήκει σε μια γενιά που διαμορφώθηκε από μια υπαρξιακή κρίση και λέει ότι όταν βρίσκεσαι σε ένα τόσο τυφλό σημείο, είτε υποκύπτεις είτε ανακαλύπτεις «τη δύναμη της ανθεκτικότητας, το κόστος της εφησυχασμού, την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων, τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Αυτές τις λέξεις, εξάλλου, χρησιμοποίησε ο ίδιος στην επιστολή με την οποία αιτιολόγησε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του Eurogroup.

Το Il Foglio γράφει ακόμη ότι η κρίση που παραλίγο να οδηγήσει στην έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ «δεν είναι μόνο μια ιστορία λύτρωσης, αλλά και φιλοευρωπαϊκής επιμονής, σε αντίθεση με τις φυγόκεντρες δυνάμεις που διαλύουν, εκ των έσω, αυτό το προπύργιο δικαιωμάτων, ελευθερίας και ευημερίας που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ενωση».

«Σήμερα ο Πιερρακάκης ηγείται του Eurogroup – κέρδισε την πρόκληση με την υποστήριξη της Γερμανίας που τότε ήταν πρόθυμη να διώξει την ανεύθυνη Ελλάδα – κρατάει το χρέος της χώρας του υπό έλεγχο, υπερηφανεύεται για το πρωτογενές πλεόνασμα και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα που ξεπερνούν κατά πολύ τις προσδοκίες και μιλάει για ανθεκτικότητα και αισιοδοξία χωρίς κανείς να μπορεί να τον κατηγορήσει για αφέλεια», συνεχίζει το δημοσίευμα.

Και καταλήγει ως εξής: «Η ΕΕ μοιάζει να βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης, συγχέει τους συμβιβασμούς με τη στρατηγική, νιώθει στραγγαλισμένη από την αμερικανική εγκατάλειψη και τη ρωσική απειλή, αλλά ξέρει επίσης πώς να επιλέξει έναν ηγέτη όπως ο Πιερρακάκης, ο οποίος μιλάει για ευρωπαίους πρωταθλητές που υπερπηδούν τους εθνικισμούς και τον προστατευτισμό, που συνδυάζει τη νεωτερικότητα και την καινοτομία με την φιλελεύθερη παράδοση της ηπείρου, που μιλάει με ενθουσιασμό για ανταγωνιστικότητα. Ο Πιερρακάκης είναι ένα σύμβολο μιας αναγέννησης που όλοι θεωρούσαν αδύνατη, αλλά η οποία είναι, πάνω από όλα, βαθιά ευρωπαϊκή».

