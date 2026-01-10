Καιρός: Τριήμερο με τσουχτερό κρύο και παγετό

Μεγάλη πτώση αναμένεται να παρουσιάσει η θερμοκρασία από την Κυριακή, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα γίνουν αισθητές πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα, σε πολλές περιοχές μειωμένες έως και πάνω από δέκα βαθμούς σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Τόσο τη Δευτέρα 12 όσο και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και τις πρωινές ώρες αναμένεται παγετός (θερμοκρασίες κάτω των 0 °C ακόμη και σε πεδινές περιοχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά).

Στις εικόνες παρακάτω φαίνονται οι ψυχρές αέριες μάζες (με γαλάζιες/μπλε αποχρώσεις), σε ύψος 1500 μέτρων περίπου πάνω από το έδαφος (χρησιμοποιείται για την μελέτη των θερμοκρασιακών μεταβολών στο κατώτερο μέρος της ατμόσφαιρας) το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, σε σύγκριση με το πρωί της Δευτέρας 12/01.

Για την Κυριακή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς στα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 09 με 15 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δεύτερα, η θερμοκρασία προβλέπεται να σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον 3 έως 5 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από μείον 6 έως μείον 10 βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -3 έως 0 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 5 βαθμούς στα βόρεια, τους 8 στα δυτικά και τους 11 στα νότια.

Από Τρίτη αναμένεται μικρή άνοδος ως προς τις μέγιστες τιμές.

