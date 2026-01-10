Ιράν: Ο γιος του Σάχη δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει και υποστηρίζει τις διαδηλώσεις

Ο Ρεζά Παχλαβί ήταν μόλις 16 ετών όταν η ιρανική επανάσταση του 1979 ανέτρεψε την 40ετή διακυβέρνηση του πατέρα του, Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί. Ως πρωτότοκος, ήταν ο πρώτος στη σειρά διαδοχής για να κληρονομήσει τον πλούσιο σε πετρέλαιο θρόνο.

Τώρα, σε ηλικία 65 ετών και σχεδόν μισό αιώνα από την απώλεια του κληρονομικού του δικαιώματος, δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει και ζητά από τους Ιρανούς να κλιμακώσουν τις διαδηλώσεις, παραλύοντας το καθεστώς.

Και όπως λένε αναλυτές στους Financial Times, αυτή τη φορά μπορεί και να έχει πιθανότητες, έστω και μόνο επειδή οι απεγνωσμένοι Ιρανοί δεν έχουν άλλες επιλογές.

«Με σημαντικές επενδύσεις και ανανέωση της εικόνας του, οι πιθανότητες του πρώην πρίγκιπα διαδόχου έχουν βελτιωθεί, τοποθετώντας τον σε κορυφαία θέση μεταξύ των προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης στη διασπορά. Και εσωτερικά, η απελπισία ορισμένων Ιρανών για έναν λυτρωτή έχει αναζωπυρώσει τη νοσταλγία για έναν νέο [Σάχη] που θα σώσει τη χώρα από την καταστροφή, όπως έκανε ο παππούς του τη δεκαετία του 1920», είπε στους FT ο Αλί Βάεζ, ειδικός σε θέματα Ιράν στο Crisis Group.

Πάντως, δεν είναι σαφές το πόσο αποδεκτός και δημοφιλής είναι στην ιρανική κοινωνία. Πολλοί σε μεγάλες πόλεις όπως η Τεχεράνη αντιτίθενται στο καθεστώς αλλά δυσανασχετούν επίσης με την ιδέα της επιστροφής στο παρελθόν και αντ’ αυτού υποστηρίζουν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.

Επί χρόνια, ο Παχλαβί — ο οποίος αυτοπροβάλλεται ως «μεταβατικός ηγέτης» αλλά δεν διαθέτει οργανωμένη πολιτική δομή — έχει κατηγορηθεί οτι δεν υποστηρίζει τη δημοκρατία και ότι εξαρτάται από μια πληθώρα μοναρχών εντός και εκτός Ιράν.

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν είναι εδώ και δεκατέσσερις ημέρες αντιμέτωπο με τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών. Οι δυνάμεις καταστολής απαντούν με βία και ήδη αναφέρονται πολλοί νεκροί και τραυματίες.

Η κλιμάκωση των διαδηλώσεων φαίνεται να προέκυψε αφότου ο Παχλαβί ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα αυτό που περιέγραψε ως «πρώτο κάλεσμα για δράση».

Η Ελι Γκερανμάγιε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων δήλωσε στους Financial Times: «Ο κόσμος θα είχε βγει στους δρόμους έτσι κι αλλιώς, αλλά από ό,τι έχω δει υπήρξε μια απότομη αύξηση της προσέλευσης την Πέμπτη το βράδυ, με ορισμένους διαδηλωτές να φωνάζουν το όνομά του. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που εμφανίστηκαν ειδικά για τον Παχλαβί».

Η ίδια πρόσθεσε πως «σε συνδυασμό με την οικονομική απελπισία, ορισμένοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το Παχλαβί είναι καλύτερος από άλλες επιλογές. Ωστόσο, το Ιράν είναι μια χώρα 90 εκατομμυρίων κατοίκων και, ενώ ο γιος του Σάχη έχει αποκτήσει δυναμική, πολλοί παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών συνεχίζουν να πιέζουν για εγχώρια δημοκρατική αλλαγή».

Υπό το θεοκρατικό καθεστώς, καμία οργανωμένη εσωτερική αντιπολίτευση δεν μπόρεσε διαχρονικά να κινητοποιηθεί. Οι μουλάδες εντόπιζαν κάθε ίχνος οργανωμένης διαφωνίας, φυλακίζοντας ακτιβιστές, επικριτές και πρώην πιστούς που είχαν στραφεί εναντίον του συστήματος.

Οι υποστηρικτές του καθεστώτος έχουν απορρίψει εδώ και καιρό τον Παχλαβί, αλλά σήμερα είναι μακράν η πιο εξέχουσα προσωπικότητα, λένε οι αναλυτές στους Financial Times.

Με έδρα τις ΗΠΑ, ο Παχλαβί παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις εξελίξεις στο Ιράν, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία.

Η φήμη του αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας έκρηξης μαζικών διαμαρτυριών, το γνωστό κίνημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία», του 2022. Καθώς η εξέγερση εξαπλωνόταν σε όλη τη χώρα, συναντήθηκε με Αμερικανούς νομοθέτες και περιόδευσε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει υποστήριξη, αναφέρουν οι FT.

Το περασμένο καλοκαίρι, συνεχίζει το ρεπορτάζ, εναπόθεσε τις ελπίδες του στον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν. Κάλεσε επανειλημμένα τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν ενάντια στους μουλάδες, λέγοντας τότε στους Financial Times ότι ήταν «η πρώτη φορά σε όλα αυτά τα χρόνια που δινόταν μια ευκαιρία για αλλαγή».

Ομως το καθεστώς, αν και πληγωμένο, παρέμεινε όρθιο. Και ο Παχλαβί, ο οποίος δεν έχει πατήσει το πόδι του στο Ιράν από το 1978, επέστρεψε στο περιθώριο της ιρανικής πολιτικής. Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι Ιρανοί λένε ότι, ανεκδοτολογικά, το όνομά του φαίνεται να ακούγεται πιο έντονα από όσους βγαίνουν στους δρόμους, καθώς οι διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε επαρχιακές πόλεις και κωμοπόλεις.

Παράλληλα με τα αντικαθεστωτικά συνθήματα όπως «θάνατος στον δικτάτορα» ορισμένοι διαδηλωτές φώναξαν επίσης «Ζήτω ο Σάχης» και «Ο Παχλαβί θα επιστρέψει».

Τι λένε Τραμπ και Νετανιάχου για όλα αυτά

Το ισλαμικό καθεστώς ανησυχεί εδώ και καιρό για ξένες παρεμβάσεις και για μια αμερικανική ή ισραηλινή πίεση για αλλαγή. Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε την Παρασκευή τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Ουάσινγκτον θα σπεύσει να σώσει τους διαδηλωτές εάν το καθεστώς τους καταπιέσει.

Η Τεχεράνη γνωρίζει επίσης ότι ο περιφερειακός εχθρός της, το Ισραήλ, μπορεί να επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι η σχέση του Παχλαβί με το Ισραήλ —συνάντησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δύο φορές κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ισραήλ το 2023— θα μπορούσε να λειτουργήσει εναντίον του.

Ο Τραμπ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται πεπεισμένος για τον Παχλαβί. Οταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη την Πέμπτη αν θα συναντούσε τον εξόριστο πρίγκιπα, είπε ότι φαίνεται «καλός άνθρωπος», αλλά πρόσθεσε: «Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν σκόπιμο σε αυτό το σημείο να το κάνω αυτό ως πρόεδρος».

