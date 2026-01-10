Μητσοτάκης: Μπορεί να υπάρχει κόπωση του κόσμου, αλλά τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά

«Εδώ και μία δεκαετία η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα. Κερδίσαμε μαζί δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές και τρεις εθνικές αναμετρήσεις. Και το 2027 θα κερδίσουμε μια ακόμη. Αλλά, κυρίως, πήγαμε τη χώρα μπροστά, ενώσαμε την πατρίδα μας, διευρύναμε τη Νέα Δημοκρατία, όπως είχα δεσμευτεί να κάνω. Δημιουργήσαμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία του υπεύθυνου πατριωτισμού και της οικονομικής και της κοινωνικής προόδου»: αυτό τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση πολιτών στο Μοσχάτο, το Σάββατο, αμέσως μετά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος.

Η ημέρα είχε επετειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από τη 10η Ιανουαρίου 2016, όταν ο κ. Μητσοτάκης εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ, μια εξέλιξη που αναγέννησε την παράταξη και την οδήγησε σε αλλεπάλληλες εκλογικές νίκες. Νωρίτερα εξάλλου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει ανάρτηση με βίντεο στο οποίο απαρίθμησε τα κομβικά σημεία αυτής της δεκαετούς διαδρομής.

Μιλώντας σε πολίτες που έσπευσαν να τον συναντήσουν στο Μοσχάτο, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για τις τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται και στο ότι οι σταθερές έχουν ανατραπεί, σημειώνοντας: «σε αυτή τη συγκυρία, το να κρατιέται σταθερό το τιμόνι του σκάφους της πατρίδας μας, να αισθάνονται οι Έλληνες ασφαλείς, αυτό ανάγεται σε πρώτη προτεραιότητα. Και με τη Νέα Δημοκρατία οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο αλλάζει με τόσο μεγάλη ταχύτητα».

«Σε λίγες μέρες από τώρα, την Πέμπτη για την ακρίβεια, εδώ λίγο πιο έξω, στον Φλοίσβο, θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε, εν πλω προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, την πρώτη από τις τέσσερις γαλλικές φρεγάτες Belh@rra, τον “Κίμωνα”. Ίσως αυτή η συμβολική στιγμή είναι η καλύτερη ένδειξη, να θυμηθούμε πού βρισκόμασταν στο παρελθόν ως προς την αποτρεπτική δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων, πού βρισκόμαστε σήμερα και κυρίως πού θέλουμε να πάμε», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος συζήτησε και με πολλούς εμπόρους και κατανωτές κατά τη διάρκεια της βόλτας του στο Μοσχάτος.

Επιπλέον ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο έργο της κυβέρνησης και μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις είπε ότι «το 2026 θα είναι ένας χρόνος όπου θα τρέξουν πολλές ακόμα μεγάλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε το 2027 να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην τελική ευθεία, να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα και την άνοιξη του 2027 οι πολίτες να μας εμπιστευτούν ακόμα μια φορά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να οδηγούμε το σκάφος της χώρας με ασφάλεια προς το μέλλον και προς τη συλλογική και ατομική προκοπή».

«Προσωπικά, μετά από 10 χρόνια στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την αίσθηση της ευθύνης να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας, αλλά και στη σχέση εμπιστοσύνης την οποία έχουμε χτίσει», ανέφερε επίσης, για να συμπληρώσει:

«Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για μία κυβέρνηση η οποία βρίσκεται στον έβδομο χρόνο να κρατάει τη μεταρρυθμιστική της ορμή. Ο κόσμος πάντα μπορεί να αισθάνεται μια κούραση, να σαγηνεύεται, ενδεχομένως, από κάποιες “σειρήνες” εναλλακτικών προτάσεων. Λέω σε όλες και σε όλους: ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τους πειραματισμούς με τον λαϊκισμό η χώρα τους πλήρωσε πολύ ακριβά στο παρελθόν και πιστεύω ότι αυτά τα διδάγματα έχουν γίνει μαθήματα για τους πολίτες».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News