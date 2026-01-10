Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για τα έσοδα από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το Σάββατο εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί στην προστασία των εσόδων από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Το διάταγμα αφορά τα πετρελαϊκά κονδύλια που τηρούνται σε λογαριασμούς του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και τα προστατεύει από «κατάσχεση ή δικαστική διαδικασία», όπως ανακοίνωσε Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων που προκύπτουν από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

