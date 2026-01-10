Ουκρανία: Ο ΟΗΕ συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά την εκτόξευση του ρωσικού πυραύλου Oreshnik

Εκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας αποφάσισε ο ΟΗΕ, ώστε να συζητηθεί η νέα μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, στην οποία χρησιμοποιήθηκε υπερηχητικός πύραυλος Oreshnik.

Το νέο υπερόπλο της Ρωσίας εκτοξεύθηκε την Παρασκευή ως απάντηση για την περιβόητη επίθεση σε σπίτι του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, για την οποία ούτε η CIA δεν έχει πειστεί. Ο Oreshnik –το όνομά του σημαίνει φουντουκιά– είναι ένας υπερηχητικός πύραυλος με βεληνεκές άνω των 5.000 χλμ., που μπορεί να φέρει πολλαπλές κεφαλές –συμβατικές και πυρηνικές– ικανές να πλήττουν διαφορετικούς στόχους. Η «φουντουκιά» κινείται με ταχύτητες άνω των 10.000 χλμ. την ώρα, με αποτέλεσμα η αναχαίτισή της να είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Η εκτόξευσή του σηματοδότησε νέα κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας, καθώς είναι μόλις η δεύτερη φορά στον πόλεμο που χρησιμοποιείται αυτός ο τύπος πυραύλου. Η Μόσχα εκτόξευσε πρώτη φορά Oreshnik τον Νοέμβριο του 2024.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση στις 12 Ιανουαρίου. «Η συνεδρίαση θα εξετάσει τις κατάφωρες παραβιάσεις του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία», έγραψε ο Σιμπίχα στο X.

Χωρίς θέρμανση το Κίεβο

Στο μεταξύ, το δίκτυο ηλεκτροδότησης στο Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές από τις ρωσικές πολεμικές επιχειρήσεις και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για να επισκευαστεί.

Οι υποδομές διανομής ύδατος και τα συστήματα θέρμανσης, όπως και τα ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν επίσης σταματήσει να λειτουργούν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, η διαδικασία επισκευών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί για πόσο χρονικό διάστημα τα συστήματα θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Τουλάχιστον τα μισά σπίτια του Κιέβου δεν είχαν θέρμανση το Σάββατο με τις θερμοκρασίες να έχουν πέσει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε συνομιλία με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών το Σάββατο, στο πλαίσιο των προσπαθειών Κιέβου και Ουάσιγκτον να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

