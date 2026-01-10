Οταν οι εκπτώσεις ξεγυμνώνουν τον πολιτισμό μας

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο από γνωστή αλυσίδα ρούχων που ξεκίνησε εκπτώσεις είναι σοκαριστικές. Ρούχα πεταμένα παντού, κρεμάστρες σπασμένες, στοίβες από μπλούζες και παντελόνια στο πάτωμα, δοκιμαστήρια που θυμίζουν πεδίο μάχης. Το κατάστημα μοιάζει σαν να πέρασαν βάρβαροι – και πέρασαν. Εμείς, όχι κάποιοι άλλοι, όχι κάποιο απρόσωπο πλήθος, αλλά οι ίδιοι καταναλωτές που λίγο πριν χαμογελούσαν μπροστά στον καθρέφτη δοκιμάζοντας ένα φόρεμα σε τιμή -50%.

Ετσι γίνεται στις εκπτώσεις, θα πει κανείς. Οι εικόνες αυτές δεν είναι πρωτόγνωρες ούτε μόνο ελληνικές. Ναι, αλλά είναι και ο καθρέφτης δύο δυσάρεστων πραγματικοτήτων για τη νοοτροπία μας. Και όσο και αν δεν μας αρέσει να το παραδεχτούμε, αφορά κυρίως εμάς τις γυναίκες. Γιατί σπανίως βλέπεις σε τόσο άθλια κατάσταση ορόφους με ανδρικά ρούχα σε καταστήματα.

Η πρώτη και πιο ωμή αλήθεια είναι ότι έχουμε μετατραπεί σε καταναλωτικά φρικιά. Δεν ψωνίζουμε πια από ανάγκη, αλλά από μια ακόρεστη επιθυμία για απόκτηση. Οι εκπτώσεις λειτουργούν σαν σήμα έναρξης κυνηγετικής περιόδου. Μπαίνουμε στα καταστήματα με μια σχεδόν λυσσασμένη διάθεση. Αρπάζουμε, δοκιμάζουμε, πετάμε, ξαναπαίρνουμε, δεν χορταίνουμε να αγοράζουμε. Οσο φθηνότερο, τόσο περισσότερο. Σαν να μας έχει πείσει η κοινωνία ότι η αξία μας μετριέται σε σακούλες και αποδείξεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι όσο πιο μεγάλο είναι το κατάστημα, τόσο πιο απρόσεκτοι γινόμαστε. Εκεί που η ευθύνη διαχέεται, εξαφανίζεται και η ντροπή. Αφήνουμε κρεμάστρες μέσα στα δοκιμαστήρια, δεν επιστρέφουμε τα ρούχα στη θέση τους, μας πέφτει κάτι κάτω και δεν σκύβουμε καν να το σηκώσουμε. Περιφερόμαστε σαν θηρία σε αρένα, τραβώντας και αφήνοντας πίσω μας χάος. Σαν να θεωρούμε αυτονόητο ότι κάποιος άλλος θα τα μαζέψει.

Εδώ έρχεται η δεύτερη, εξίσου δυσάρεστη διαπίστωση, ότι δεν υπολογίζουμε καθόλου τον κόπο του εργαζομένου. Ο πωλητής και η πωλήτρια είναι αόρατοι για εμάς. Δεν τους βλέπουμε ως ανθρώπους, αλλά ως προέκταση του καταστήματος, ως μέρος του εξοπλισμού του. Τρέχουν δίπλα μας να συμμαζέψουν, να διπλώσουν, να χαμογελάσουν, ενώ εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι το έργο της κατανάλωσης.

Πρόσφατα διάβαζα το βιβλίο «Η Πωλήτρια» της Βέρας Φραντζή, μιας γυναίκας που για πολλά χρόνια εργαζόταν σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας ρούχων. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ξεδιπλώνεται αυτός ακριβώς ο κόσμος που ο πολίτης της υπερκατανάλωσης αρνείται να σεβαστεί. Ενας κόσμος εξαντλημένος, που δουλεύει ατελείωτες ώρες όρθιος, που δεν μπορεί να πιει νερό όποτε διψάει και να πάει τουαλέτα όποτε το χρειάζεται. Ενας κόσμος που στο τέλος της βάρδιας βγαίνει από το κατάστημα σαν να τον έχει πατήσει τρακτέρ. Και όλα αυτά για να εξυπηρετήσει τη δική μας λύσσα.

Η κοινωνία της υπερκατανάλωσης δεν μας μαθαίνει απλώς να αγοράζουμε περισσότερα. Μας μαθαίνει να γινόμαστε κυνικοί. Να βλέπουμε τον εργαζόμενο ως εμπόδιο ή ως υπηρέτη, όχι ως συνάνθρωπο. Μας εκπαιδεύει στην αδιαφορία: για τον κόπο του άλλου, για το περιβάλλον που καταστρέφεται από την υπερπαραγωγή, ακόμα και για τον ίδιο μας τον εαυτό, που γεμίζει ντουλάπες αλλά αδειάζει εσωτερικά.

Γινόμαστε τέρατα όχι επειδή είμαστε κακοί, αλλά επειδή ένα σύστημα μάς θέλει πεινασμένους, ανικανοποίητους, διαρκώς σε αναζήτηση του επόμενου αντικειμένου που θα μας κάνει, υποτίθεται, ευτυχισμένους. Και όσο περισσότερο αγοράζουμε, τόσο λιγότερο βλέπουμε τον άλλον, τον κόπο, τα όρια.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να προστεθεί και κάτι ακόμη. Η υπερκατανάλωση μάς έχει στερήσει την αίσθηση του μέτρου. Δεν ξέρουμε πότε αρκεί. Δεν ξέρουμε πότε να σταματήσουμε. Αγοράζουμε ρούχα που δεν θα φορέσουμε ποτέ, τα στοιβάζουμε σε ντουλάπες που δεν κλείνουν και την ίδια στιγμή συμπεριφερόμαστε σαν να μας χρωστά ο κόσμος αυτή την αφθονία. Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος με περισσότερη παραγωγή, περισσότερη εξάντληση εργαζομένων, περισσότερη περιβαλλοντική καταστροφή, περισσότερη απανθρωπιά. Και εμείς, κάπου στη μέση, νιώθουμε διαρκώς ανικανοποίητοι, παρά τα γεμάτα σακούλες χέρια μας.

Ισως την επόμενη φορά που θα μπούμε σε ένα κατάστημα εκπτώσεων, αξίζει να σταματήσουμε για ένα δευτερόλεπτο. Να μαζέψουμε το ρούχο που έπεσε. Να επιστρέψουμε κάτι στη θέση του. Να πούμε ένα «ευχαριστώ» που να εννοούμε. Οχι για να σώσουμε τον κόσμο, αλλά για να θυμηθούμε ότι δεν είμαστε ζώα σε αγέλη.

Ενα γνωμικό λέει ότι «ο πολιτισμός δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε όταν κανείς δεν μας υποχρεώνει να είμαστε ευγενικοί». Εκεί, ανάμεσα στις κρεμάστρες που περιμένουν να τις ανακατέψουμε, φαίνεται η ευγένεια. Αλλά για τους περισσότερους είναι μια κρεμάστρα που δεν θα πιάσουν ποτέ.

