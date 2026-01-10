Σενάρια αμερικανικής επίθεσης στην Τεχεράνη, ενώ ο Τραμπ λέει: «Το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία»

H χαοτική κατάσταση με τις διαδηλώσεις στο Ιράν προκάλεσε την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες για πρώτη φορά μετά το χτύπημα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο, ανέβασαν δημόσια τους τόνους για το καθεστώς των Αγιατολάδων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το Σάββατο (10.01), ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως «το Ιράν κοιτάζει προς την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», προσθέτοντας ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

H παρέμβαση-προειδοποίηση του Τραμπ ήρθε λίγη ώρα αφότου η Wall Street Journal έγραψε πως αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν ήδη κάνει προκαταρκτικές συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να διεξαχθεί μια επίθεση κατά του Ιράν, αν κριθεί αναγκαία για να υποστηριχθούν οι προειδοποιήσεις του προέδρου για στήριξη των διαδηλωτών.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η WSJ, στο τραπέζι μπήκε το σενάριο μεγάλης κλίμακας αεροπορικής επίθεσης σε πολλαπλούς ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Άλλος αξιωματούχος, ωστόσο, τόνισε ότι δεν υπάρχει συναίνεση για την πορεία δράσης και ότι μέχρι τώρα δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό που να δείχνει προετοιμασία άμεσης επίθεσης.

Οι συνομιλίες περιγράφονται ως «φυσιολογικός σχεδιασμός» και όχι ως ένδειξη επικείμενου χτυπήματος.

Αλλά και στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχει κλιμάκωση, καθώς πλέον στην καταστολή των κινητοποιήσεων παρενέβη και ο στρατός.

Το Σάββατο, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι θα συμμετάσχουν στην καταστολή των διαδηλώσεων, τονίζοντας τη δέσμευσή τους στη διαφάλιση «των εθνικών συμφερόντων, των στρατηγικών υποδομών και της δημόσιας περιουσίας». Όπως συνηθίζεται εξάλλου στην Τεχεράνη, έσπευσαν να αποδώσουν την αναταραχή στο Ισραήλ και χαρακτήρισαν τους διοργανωτές των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων «τρομοκρατικές ομάδες». «Θα αποτρέψουμε τα σχέδια του εχθρού», ανέφεραν.

Αυτή η εξέλιξη συνιστά κλιμάκωση καθώς εδώ και δύο εβδομάδες την ευθύνη της αντιμετώπισης των διαδηλωτών είχαν αναλάβει η αστυνομία και κάποιες παραστρατιωτικές δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η εμπλοκή του στρατού σηματοδοτεί μετάβαση σε πιο επιθετικό μοντέλο, την ώρα που τα αιτήματα των διαδηλώσεων μετακινούνται από την οικονομική δυσφορία στην ευθεία αμφισβήτηση του θεοκρατικού συστήματος.

Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στη Συρία Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε, το βράδυ του Σαββάτου, ότι πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις στη Συρία με στόχο τον ISIS «Οι επιθέσεις σήμερα στόχευσαν τον ISIS σε όλη τη Συρία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα ώρα Ανατολικής Αμερικής. Η ανακοίνωση δεν ανέφερε εάν σκοτώθηκε κάποιος στις επιθέσεις.

