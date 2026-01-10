Γαλλία: Η μεγάλη των κατασκόπων σχολή

Ο καθηγητής πανεπιστημίου Ζαβιέ Κρετιέζ παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τα πραγματικά ονόματα πολλών από τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημά του. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους εκπαιδευτικούς κύκλους της Γαλλίας, αλλά και η τάξη που διδάσκει απέχει πολύ από τα γαλλικά πρότυπα – αφορά την εκπαίδευση των μελλοντικών κατασκόπων της χώρας.

Η πανεπιστημιούπολη του Sciences Po Saint-Germain στα περίχωρα του Παρισιού, γεμάτη κτίρια από τις αρχές του 20ού αιώνα, φαντάζει ως ο ιδανικός τόπος για μια σχολή κατασκοπείας. Εντός της, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του BBC, φοιτούν 20χρονοι νεαροί, αλλά και ενεργά μέλη των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών, ηλικίας 35 έως 40 ετών.

Ενα από τα μαθήματα της σχολής αποκαλείται «Δίπλωμα Πληροφοριών και Παγκόσμιων Απειλών». Αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Academie du Renseignement – τον εκπαιδευτικό βραχίονα των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο μάθημα ξεκίνησε μετά από ένα προ δεκαετίας αίτημα των γαλλικών αρχών.

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015 στο Παρίσι, η κυβέρνηση ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση στρατολόγησης εντός των γαλλικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ζήτησε από το Sciences Po, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας, να σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα σπουδών τόσο για την εκπαίδευση πιθανών νέων κατασκόπων, όσο και για την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης για τους υπάρχοντες πράκτορες.

Οι μεγάλες γαλλικές εταιρείες έσπευσαν κι αυτές να δείξουν ενδιαφέρον, τόσο για την ένταξη του προσωπικού ασφαλείας τους στο πρόγραμμα, όσο και για την πρόσληψη πολλών από τους νεότερους αποφοίτους. Το δίπλωμα απαιτεί 120 ώρες πρακτικής άσκησης, που κατανέμονται σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Για τους εξωτερικούς φοιτητές –κατασκόπους και εργαζομένους στην ασφάλεια επιχειρήσεων– κοστίζει περίπου 5.000 ευρώ.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι ο εντοπισμός απειλών από όπου κι αν προέρχονται, καθώς και ο τρόπος παρακολούθησης και αντιμετώπισής τους. Τα βασικά θέματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν τα οικονομικά του οργανωμένου εγκλήματος, την ισλαμική τζιχάντ, τη συλλογή επιχειρηματικών πληροφοριών, και την πολιτική βία.

Η παρακολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει ενδελεχή έλεγχο από τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Το θέμα ενός από τα μαθήματα είναι «Συλλογή πληροφοριών και υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία». Ανάμεσα στους φοιτητές είναι και ένας 40χρονος επενδυτικός τραπεζίτης, που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Δυτική Αφρική και δήλωσε συμμετοχή στο μάθημα για να είναι σε θέση να παρέχει αξιολογήσεις κινδύνου στους πελάτες του.

Ο καθηγητής Κρετιέζ διδάσκει πολιτική ριζοσπαστικοποίηση και λέει στο BBC ότι οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει τεράστια επέκταση τα τελευταία χρόνια, με περίπου 20.000 πράκτορες στον «εσωτερικό κύκλο» τους. Αυτός αποτελείται από την DGSE –την αντίστοιχη CIA και την βρετανική MI6– και την DGSI, που επικεντρώνεται στις εσωτερικές απειλές – όπως η βρετανική MI5 και το αμερικανικό FBI.

Τα μαθήματα δεν περιορίζονται στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αλλά και στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, την ευθύνη της οποίας έχει η κρατική υπηρεσία ασφαλείας Tracfin. Ασχολείται με την αύξηση της δραστηριότητας της μαφίας, ειδικά στη νότια Γαλλία, όπως η διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα – κυρίως λόγω των τεράστιων κερδών από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.

Ανάμεσα στους υπόλοιπους καθηγητές των μαθημάτων περιλαμβάνονται ένας αξιωματούχος της DGSE με θητεία στη Μόσχα, ένας πρώην πρέσβης της Γαλλίας στη Λιβύη και ένας αξιωματούχος της Tracfin. Ο επικεφαλής ασφαλείας του γαλλικού ενεργειακού γίγαντα EDF διδάσκει επίσης μία ενότητα μαθημάτων.

Το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα για το δίπλωμα είναι διαρκώς αυξανόμενο. Μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής, αλλά και γαλλικές εταιρείες ειδών πολυτελείας, είναι ολοένα και πιο πρόθυμες να προσλάβουν τους φοιτητές της σχολής, καθώς αντιμετωπίζουν αδιάκοπες απειλές στον κυβερνοχώρο και την κατασκοπεία, καθώς και απόπειρες δολιοφθοράς.

Πρόσφατα, απόφοιτοι της σχολής προσελήφθησαν από τη γαλλική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Orange, τον γίγαντα της αεροδιαστημικής και της άμυνας Thales, αλλά και την LVHM, η οποία κατέχει τα πάντα – από την Louis Vuitton και την Dior, μέχρι τις μάρκες σαμπάνιας Dom Perignon και Krug. Συνολικά 28 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα φετινά μαθήματα της σχολής – έξι εκ των οποίων είναι ενεργοί πράκτορες κατασκοπείας.

Κάποιοι από τους κατασκόπους κρίνουν ότι το μάθημα θεωρείται ένα γρήγορο σκαλοπάτι για την προαγωγή τους από το γραφείο στην εργασία πεδίου, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι λαμβάνουν νέες ιδέες με την παρουσία τους σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Δεν αποκαλύπτουν τις ταυτότητές τους και υπογράφουν τη φόρμα παρουσίας τους με το μικρό τους όνομα.

Οι νεαρότεροι φοιτητές επιθυμούν μια βαθύτερη γεωπολιτική κατανόηση του σύγχρονου κόσμου, σε θέματα που αφορούν τον διαφαινόμενο οικονομικό πόλεμο μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, ενώ άλλοι έχουν εγγραφεί επηρεασμένοι από τη μυθοπλασία – όπως η επιτυχημένη γαλλική κατασκοπική τηλεοπτική σειρά «The Bureau», με πρωταγωνιστή τον Ματιέ Κασοβίτς.

Σχεδόν οι μισοί από τους φοιτητές στην τάξη είναι γυναίκες – και αυτή είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, σύμφωνα με τους καθηγητές. Το ενδιαφέρον τους για την αντικατασκοπεία συνάδει με την προθυμία τους να συνεισφέρουν σε έναν καλύτερο και πιο ασφαλή κόσμο. Οι νεαροί και οι νεαρές που εγγράφονται στα μαθήματα πρέπει να έχουν γαλλική υπηκοότητα, αν και δεκτοί γίνονται και κάτοχοι διπλών διαβατηρίων.

Σε μια πρόσφατη ομαδική φωτογραφία της τάξης, οι εν ενεργεία κατάσκοποι γίνονται άμεσα αντιληπτοί – είναι εκείνοι που έχουν την πλάτη τους γυρισμένη στην κάμερα. Από τους υπόλοιπους αποφοίτους, λίγοι θα γίνουν πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας στο πεδίο. Οι περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες είναι θέσεις γραφείου.

