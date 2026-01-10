Αρειος Πάγος: Ο δύσβατος δρόμος για τα Τέμπη

Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι διαδικασίες αμφότερων των Δικαστικών Συμβουλίων που διεξάγονται στον Αρειο Πάγο ως προς το σκέλος των πολιτικών προσώπων στην υπόθεση των Τεμπών – τόσο για τη δικογραφία που αφορά τον Χρήστο Τριαντόπουλο, πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, όσο και για αυτή που έχει συνδεθεί με το όνομα του Κώστα Αχ. Καραμανλή, πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Στη δεύτερη υπόθεση, που περιστρέφεται στη δίνη των ευθυνών για την τραγωδία, οι πρόσφατες εξελίξεις μεταφράζονται σε σημαντική καθυστέρηση των εργασιών του οικείου Δικαστικού Συμβουλίου. Πληροφορίες του Protagon φέρουν αρεοπαγίτη, τακτικό μέλος του, να έχει παραιτηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι η Βουλή θα υποχρεωθεί να ξαναστήσει κληρωτίδα, ώστε να υπάρξει «διάδοχος» του παραιτηθέντος ανώτατου δικαστή.

Η πεπατημένη απαιτεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να κάνει σε πρώτο στάδιο αποδεκτή την παραίτηση (με περιθώριο ενός μήνα), αλλά και μια βραχεία διαδικασία εντός του Αρείου Πάγου, για τη διευθέτηση των δικογραφιών που είχε στα χέρια του ο συγκεκριμένος λειτουργός και την ανάθεσή τους σε συνάδελφό του.

Και ενώ η κύρια δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα, στον Αρειο Πάγο το τελευταίο μίλι φαίνεται να διανύει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του περιβόητου μπαζώματος του χώρου του δυστυχήματος, με κεντρικό πρόσωπο τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Εχουν ολοκληρωθεί οι απολογίες των κατηγορουμένων και στην παρούσα φάση λαμβάνει χώρα η εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης – κάποιοι εκ των κατηγορουμένων είχαν διατυπώσει σχετικό αίτημα.

Η δικογραφία δεν έχει πάντως περάσει ακόμη από τη διακεκαυμένη ζώνη της κρίσης τού αν θα υπάρχει ή όχι παράσταση πολιτικής αγωγής. Πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν, εκτιμούν ότι έχουν κατατεθεί περί τα 40 αιτήματα παράστασης πολιτικής αγωγής, κυρίως –αν όχι αποκλειστικά– από συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, οι οποίοι μάλιστα στο τελικό στάδιο δικαιούνται αντίγραφα των απολογιών των κατηγορουμένων, αλλά και την υποβολή αιτημάτων για περαιτέρω ανακριτικές ενέργειες.

Η ανακρίτρια του συγκεκριμένου Δικαστικού Συμβουλίου, ανώτατη δικαστική λειτουργός, θα κρίνει αν θα προχωρήσει σε αυτές ή θα απορρίψει τα αιτήματα. Σε κάθε περίπτωση το Δικαστικό Συμβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο, με έμφαση ασφαλώς στο ζήτημα της παράστασης πολιτικής αγωγής.

Ο ρυθμός με τον οποίο κινείται η υπόθεση Τριαντόπουλου δείχνει ότι η πιθανότητα να έχει κριθεί ολοκληρωτικά από το Ανώτατο Δικαστήριο πριν από την έναρξη της κύριας δίκης είναι ισχυρότατη, σε αντίθεση με την υπόθεση Καραμανλή.

Τεχνικοί σύμβουλοι και πραγματογνώμονες

Την ίδια στιγμή «προχωρά» και η προκαταρκτική εξέταση από τις εισαγγελικές αρχές στη Λάρισα σε σχέση με την ανασυρθείσα δικογραφία για τυχόν ευθύνες ιατροδικαστών. Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία αυτή είχε αρχειοθετηθεί στο παρελθόν, αλλά βγήκε από το συρτάρι κατά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά του (αίτημα και άλλων συγγενών) για εκταφή της σορού του αδικοχαμένου παιδιού του και τη διενέργεια εξετάσεων.

Η έρευνα έχει παρουσιάσει τις δικές της «αρρυθμίες», με κάποιους από τους συγγενείς (εννέα συνολικά) να φέρονται δυσαρεστημένοι, καθώς δεν τους έχει επιτραπεί η λήψη δειγμάτων ιστού από τις σορούς για την αποστολή τους στο εξωτερικό. Τι έχει συμβεί και γιατί;

Το Protagon απηύθυνε σχετικό ερώτημα σε έγκυρη δικαστική πηγή για να ξεδιαλύνει την εικόνα: «Οι οικογένειες έχουν ορίσει τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται σε όλη τη διαδικασία που διενεργούν οι πραγματογνώμονες – τους οποίους, παρεμπιπτόντως, ορίζει αποκλειστικά η Δικαιοσύνη. Αντίθετα με τους πραγματογνώμονες, οι τεχνικοί σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα λήψης δείγματος. Το να ληφθεί απόφαση να σταλεί δείγμα στο εξωτερικό εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση της εισαγγελικής αρχής. Δεν είναι θέμα των διαδίκων. Με απλά λόγια, κάποιοι από τους συγγενείς έχουν ζητήσει κάτι που δεν είναι νόμιμο και άρα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τις δικαστικές αρχές».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News