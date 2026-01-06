Μήνυμα Ευρωπαίων σε Τραμπ: Δανία και Γροιλανδία αποφασίζουν μόνες την τύχη τους

Οι ηγέτες των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τη Δανία και τη Γροιλανδία σε κοινή δήλωση, τονίζοντας ότι το αρκτικό νησί ανήκει στον λαό του, μετά το ανανεωμένο ενδιαφέρον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναλάβει τον έλεγχο του δανικού εδάφους.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία», αναφέρεται στη δήλωση των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Βρετανίας και της Δανίας.

Οι ηγέτες τόνισαν ότι η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι ενισχύουν τη δράση τους», αναφέρεται στη δήλωση. «Εμείς και πολλοί άλλοι σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, προκειμένου να διατηρήσουμε την Αρκτική ασφαλή και να αποτρέψουμε αντιπάλους».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι θέλει να αναλάβει τη Γροιλανδία και υποστήριξε στο περιοδικό The Atlantic ότι «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως. Τη χρειαζόμαστε για την άμυνα».

Μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αναζωπύρωσε περαιτέρω τις ανησυχίες μεταξύ των συμμάχων της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ ότι η Γροιλανδία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο σενάριο.

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο με πληθυσμό 57.000 κατοίκους, δεν είναι ανεξάρτητο μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά καλύπτεται από τη συμμετοχή της Δανίας στη δυτική στρατιωτική συμμαχία.

Η στρατηγική της θέση ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική την καθιστά κρίσιμο σημείο για το αμερικανικό σύστημα αντιβαλλιστικής πυραυλικής άμυνας. Ο ορυκτός της πλούτος ευθυγραμμίζεται επίσης με τη φιλοδοξία της Ουάσιγκτον να μειώσει την εξάρτησή της από τις κινεζικές εξαγωγές.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να φοβούνται μια επικείμενη αμερικανική ανάληψη ελέγχου.

