Δανία κατά Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Σταματήστε τις απειλές σας»

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, κάλεσε ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες «να σταματήσουν τις απειλές τους εναντίον ενός ιστορικού συμμάχου» μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει «απόλυτη ανάγκη» τη Γροιλανδία.

«Πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: είναι εντελώς τρελό να λέτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», δήλωσε η δανή πρωθυπουργός, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι θέλει να πάρει τον έλεγχο αυτού του αυτόνομου εδάφους που ανήκει στη Δανία, για την άμυνα των ΗΠΑ, τόσο σε συνέντευξή του στο περιοδικό Atlantic, όσο και σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.

«Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Βασιλείου της Δανίας», του απάντησε η Φρεντέρικσεν.

«Θα προέτρεπα έντονα, επομένως, τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται».

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, που έφερε στο προσκήνιο το ενδιαφέρον του Τραμπ για τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τη Γροιλανδία, την οποία ο αμερικανός πρόεδρος εποφθαλμιά λόγω του σημαντικού της ορυκτού πλούτου και της στρατηγικής της θέσης.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία (…). Είναι πολύ στρατηγική χώρα, η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία παντού. Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα μπορέσει να το κάνει», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, την Κυριακή.

Oταν ρωτήθηκε πώς θα δικαιολογήσει την ανάκτηση του ελέγχου του αυτόνομου νησιού, ο Τραμπ απάντησε ότι θα γίνει για λόγους εθνικής ασφαλείας, σημειώνοντας ότι είναι προς το συμφέρον και της ΕΕ.

«Λέω απλώς ότι χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας και ότι η ΕΕ χρειάζεται να την έχουμε εμείς (υπό τον έλεγχό μας) και το γνωρίζουν αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα ασχοληθούμε με τη Γροιλανδία σε περίπου δύο μήνες (…) θα μιλήσουμε για τη Γροιλανδία σε 20 ημέρες», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει καλέσει τη δανή πρωθυπουργό «να ξεπεράσει τους ενδοιασμούς της».

Οταν ρωτήθηκε στη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε στο Atlantic, για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει για τη Γροιλανδία η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό θα το εκτιμήσουν οι εταίροι του.

«Πρέπει να σχηματίσουν τη δική τους άποψη, πραγματικά δεν γνωρίζω», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας, «όμως έχουμε απόλυτη ανάγκη τη Γροιλανδία. Τη χρειαζόμαστε για την άμυνά μας».

Το Σάββατο, μια ανάρτηση το Χ της συζύγου του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ -ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής του Τραμπ- αναζωπύρωσε τις ανησυχίες της Δανίας.

Η Κέιτι Μίλερ ανήρτησε στα social media, μια φωτογραφία της Γροιλανδίας στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Η φωτογραφία συνοδευόταν από μια λεζάντα που έγραφε με κεφαλαία γράμματα: «ΣΥΝΤΟΜΑ».

«Εγγύηση ασφαλείας»

Η Φρεντέρικσεν υπενθύμισε ότι το Βασίλειο της Δανίας, το οποίο περιλαμβάνει τα νησιά Φερόες και τη Γροιλανδία, «αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και κατά συνέπεια καλύπτεται από την εγγύηση ασφαλείας της Συμμαχίας».

Εξάλλου ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν, χαρακτήρισε «ασεβή» την ανάρτηση της Μίλερ. «Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών και των λαών βασίζονται στον σεβασμό και το διεθνές δίκαιο και όχι σε σύμβολα που αγνοούν το καθεστώς και τα δικαιώματά μας», έγραψε στο Facebook.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος να πανικοβαλλόμαστε ή να ανησυχούμε».

«Φτάνει τώρα! Οχι άλλη πίεση. Οχι άλλα υπονοούμενα. Οχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.

Ο πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ, Γέσπερ Μόλερ Σόρενσεν, απάντησε στη Μίλερ λέγοντας ότι «αναμένει τον πλήρη σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του Βασιλείου της Δανίας».

Στα τέλη Δεκεμβρίου ο Τραμπ διόρισε τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο για το αυτόνομο νησί της Γροιλανδίας, οξύνοντας την ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας.

Οι αρχές του τεράστιου αρκτικού νησιού, με 57.000 κατοίκους, τονίζουν επανειλημμένα ότι δεν η Γροιλανδία είναι προς πώληση και ότι επιθυμούν να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους.

Τον Ιανουάριο του 2025 το 85% των Γροιλανδών είχε δηλώσει αντίθετο σε ενδεχόμενη προσάρτηση του εδάφους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Sermitsiaq. Μόνο το 6% είχε ταχθεί υπέρ.

Στήριξη από τη Γαλλία

Η Γαλλία επανέλαβε σήμερα τη στήριξή της προς την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Κληθείς να σχολιάσει σχετικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1 TV: «Πρόκειται για αλληλεγγύη προς την Δανία. Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της Γροιλανδίας και στον λαό της Δανίας. Σε αυτούς εναπόκειται να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Τα σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν δια της βίας».

