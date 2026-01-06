Επάγγελμα νταντά σε οικογένεια υπερπλουσίου

Το 2000, στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes φιγουράριζαν 322 ονόματα. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, ωστόσο, οι δισεκατομμυριούχοι έχουν φτάσει τον αριθμό-ρεκόρ των 3.028, με συνολική περιουσία 16,1 τρισ. δολάρια και «αρχηγό» τον Ελον Μασκ (για όσους, δε, ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες, οι 406 είναι γυναίκες και οι 2.622 άνδρες, ενώ τα νέα μέλη της λίστας ανέρχονται σε 247).

Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί πάρα πολύ πλούσιοι. Σε όλον τον κόσμο υπάρχουν αυτή τη στιγμή 60 (καλά διαβάσατε: εξήντα, όχι έξι) εκατομμύρια εκατομμυριούχοι, εκ των οποίων τα 23,8 εκατ. είναι Αμερικανοί, 6,3 εκατ. Κινέζοι, 2,7 εκατ. Ιάπωνες κ.λπ. Μπορείτε να δείτε εδώ την κατανομή).

Με περισσότερους εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους από ποτέ, λοιπόν, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται συνεχώς, αυξάνονται ανάλογα και οι ανάγκες τους σε προσωπικό για τις βίλες, τα σκάφη και τα τζετ τους. Σκεφτείτε απλώς πόσες νταντάδες, executive και personal assistants, διαχειριστές σπιτιών, μπάτλερ, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό ασφαλείας, σοφέρ, πιλότοι, καπετάνιοι, ναύτες και προσωπικοί σεφ χρειάζονται για να κάνουν την πολυτελή ζωή των υπερπλουσίων ακόμη πιο πολυτελή…

Από τη δουλειά γραφείου, στη δούλεψη πλουσίου

Για πολλές νέες και νέους, βέβαια, είναι μια πιο περιζήτητη, επικερδής και δυναμική εναλλακτική λύση στην ανάβαση σε μια ολοένα και πιο ασταθή εταιρική σκάλα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, ενώ οι μιλένιαλ και οι μεγαλύτερες ηλικίες είχαν ως προτεραιότητά τους και κλειδί για μια επιτυχημένη καριέρα τις πανεπιστημιακές σπουδές, οι νεότεροι ακολουθούν άλλα μονοπάτια, με όλο και περισσότερους της γενιάς Ζ να εγκαταλείπουν την ιδέα της εργασίας σε περιβάλλον γραφείου για να δουλέψουν σε σπίτια υπερ-πλουσίων, γράφει στο Business Insider η Εμαλάιζ Μπράουνσταϊν.

Σημειώστε, δε, ότι ανάλογη είναι και η αύξηση των σχετικών γραφείων εύρεσης εργασίας. Το 2007, όταν ο Μπράιαν Ντάνιελ ίδρυσε το Celebrity Personal Assistant Network (ίσως το πιο διάσημο του είδους), ήταν ένας από τους λίγους ειδικούς για τις ανάγκες των υπερπλουσίων. Σήμερα, ωστόσο, εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου 1.000 ιδιωτικά γραφεία εύρεσης προσωπικού παγκοσμίως, με περίπου τα μισά να βρίσκονται στις ΗΠΑ. «Η όρεξη είναι ακόρεστη», λέει στο Business Insider, τονίζοντας ότι «το βάθος και το εύρος του πλούτου είναι εκπληκτικό».

Ζούμε σε μια φάση του καπιταλισμού όπου ο νικητής τα παίρνει όλα, σε μια εποχή που οι τεχνολογικές εταιρείες κάνουν εννιαψήφιες προσφορές σε κορυφαίους ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης και ο Eλον Μασκ είναι σε τροχιά για να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, ενώ οι επαγγελματικές σταδιοδρομίες καταρρέουν και οι μαζικές απολύσεις διαπερνούν τον κόσμο των υπαλλήλων.

Τα μέλη της Γενιάς Z, λοιπόν, κουρασμένα από τις άχαρες και απειλούμενες από την Τεχνητή Νοημοσύνη θέσεις εργασίας, στρέφονται όλο και πιο συχνά στις «προσωπικές υπηρεσίες», αποφασίζοντας ότι, αφού δεν μπορούν να νικήσουν την υπερ-ελίτ, θα αναλάβουν τη φροντίδα της.

Η περίπτωση της Κάσιντι Ο’Χάγκαν είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Ο’Χάγκαν εγκατέλειψε τις πωλήσεις ορθοπεδικών ειδών και τις σπουδές Ιατρικής για την (ασυναγώνιστη) δουλειά της νταντάς σε σπίτια εξαιρετικά ευκατάστατων οικογενειών, χάρη στην οποία βρέθηκε σε μέρη που δεν είχε ονειρευτεί καν ότι θα μπορούσε να πάει: Η 28χρονη Αμερικανίδα από το Κολοράντο περνάει τώρα τους χειμώνες της στο Ασπεν και τα καλοκαίρια της στα Χάμπτονς, ταξιδεύει στο Πουέρτο Ρίκο, στην Ινδία και στο Ντουμπάι και διασχίζει τη Μεσόγειο με ένα «mega, mega yacht».

Ακόμη, έχει συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 401k, υγειονομική περίθαλψη και εξαψήφιο μισθό (που κυμαίνεται μεταξύ 150.000 και 250.000 δολαρίων τον χρόνο), αλλά και έξτρα προνόμια, όπως γεύματα μαγειρεμένα από τον ιδιωτικό σεφ της οικογένειας, τη δική της γκαρνταρόμπα «της νταντάς», πρόσβαση σε προσωπικούς σοφέρ και ταξίδια σε όλον τον κόσμο με ιδιωτικό τζετ. Οχι και άσχημα…

Βέβαια, μια νταντά δισεκατομμυριούχων δεν θα γίνει ποτέ δισεκατομμυριούχος η ίδια (εκτός αν καταφέρει να διεισδύσει μέσω γάμου με ένα μέλος αυτής ή άλλης ανάλογης οικογένειας). Απολαμβάνει, ωστόσο, την καθημερινότητα των υπερπλουσίων.

Και οι απαιτήσεις; Ηλικία από 20 έως 30 ετών και εμφάνιση κομψή, ευπαρουσίαστη, εκπαίδευση κατά προτίμηση πανεπιστημιακή και σχετική με την πρώιμη παιδική ηλικία, πιστοποίηση στις πρώτες βοήθειες και, πιθανώς, πολύγλωσση, γράφει ο Guardian.

Εχουν βάσανα οι υπερπλούσιοι και βασανίζουν κιόλας

Η αλήθεια, όμως, είναι ότι η παροχή «προσωπικών υπηρεσιών» δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα. Η διασφάλιση του προσωπικού απορρήτου είναι πρωταρχικής σημασίας, οπότε οι ενδιαφερόμενες/οι για τέτοιες θέσεις εργασίας είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας (NDA).

Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνεται επίσης το γεγονός ότι τα ωράρια εργασίας μπορεί να είναι ασταθή, γιατί οι υπερπλούσιοι αλλάζουν συχνά γνώμη. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι πολλοί εργοδότες είναι «θεότρελοι», όπως αποκαλύπτουν στο Buzzfeed με τις σοκαριστικές –ανώνυμες, για ευνόητους λόγους– μαρτυρίες τους νεαρές νταντάδες σε οικογένειες εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων.

Μια κοπέλα λέει, για παράδειγμα, ότι ήταν νταντά στην Ελβετία, ζούσε στον πέμπτο όροφο ενός πύργου και είχε στη διάθεσή της ένα κάμπριο αυτοκίνητο. Αλλά «κάθε φορά που τα παιδιά έσπαγαν πιάτα, κρυστάλλινα ή άλλη πορσελάνη» έριχναν το φταίξιμο σε εκείνη. Επτά μήνες αργότερα η κοπέλα έφτασε στα όριά της: «Οι άνθρωποι στο χωριό μού είπαν ότι άντεξα περισσότερο» από άλλες, λέει.

Μια άλλη νταντά που πέρασε ένα καλοκαίρι με μια πλούσια οικογένεια αποκαλύπτει: «Το απόλυτο χάος. Τα παιδιά ήταν κακομαθημένα. Ηταν έφηβοι αλλά δεν ήξεραν να κάνουν τίποτα μόνα τους… Οταν ρώτησα τη 14χρονη τι ήθελε να κάνει στη ζωή της, απάντησε: “Δεν ξέρω. Υποθέτω ότι θα μείνω εδώ. Μου αρέσει να ζω εδώ και δεν θέλω να δουλέψω”. Δεν είχαν χόμπι, στόχους ή πάθη. Είχαν πισίνα, γήπεδο τένις, εκπληκτικούς κήπους και σπα στο σπίτι τους, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσαν ποτέ. Κάθονταν όλη μέρα στο κρεβάτι με τα τηλέφωνά τους».

Προσθέτει ότι οι γονείς ήταν «επίσης απαίσιοι. Φαινόταν ότι μισούσαν ο ένας τον άλλο και οπωσδήποτε έπρεπε να πάρουν διαζύγιο. Τσακώνονταν συνεχώς μπροστά στα παιδιά και σε εμένα και μιλούσαν πολύ άσχημα μεταξύ τους». Η μητέρα «ήταν παράξενη», λέει, και είχε μεγάλο πρόβλημα επειδή η νταντά ήταν νέα, 20 ετών, και εκείνη στα 50.

Ενα βράδυ, ενώ ήταν όλοι σε ένα εστιατόριο, κάποιοι φίλοι της οικογένειας σχολίασαν ότι «ήταν γενναία που προσέλαβε μια “καυτή νταντά” αναφερόμενοι σε εμένα. Πανικοβλήθηκε! Ξέσπασε πάνω μου εκείνο το βράδυ χωρίς λόγο. Αντεξα δύο εβδομάδες ύστερα από αυτό», λέει η κοπέλα, προσθέτει ωστόσο ότι «συνολικά ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Με δίδαξε τι κάνει το χρήμα στους ανθρώπους και πώς να είμαι καλός γονέας».

Χαρακτηριστική εξάλλου είναι η απόλυτη αδιαφορία των πλούσιων γονιών για την καθημερινότητα των παιδιών τους. Δεν γνωρίζουν καν το αγαπημένο χρώμα τους, επισημαίνει μια νταντά που υπογράφει ως «lobster_lemon_lime». «Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν προβλήματα συμπεριφοράς επειδή οι γονείς τους δεν ασχολούνται καθόλου με την ανατροφή τους και επίσης επειδή τα αφήνουν συνεχώς σε διαφορετικούς φροντιστές», ενώ αυτά θέλουν απλώς να περνούν χρόνο με τους γονείς τους, λέει. Και προσθέτει: «Οι πιο θλιβεροί που έχω δει είναι γονείς που μεγάλωσαν και οι ίδιοι με προσωπικό, και στη συνέχεια διαιωνίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σχέση “μη παρέμβασης” με την οποία μεγάλωσαν».

