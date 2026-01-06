Η «άρρωστη γριά» που απειλεί την εξουσία του Τραμπ

Η Τίνα Πίτερς δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή εκτός την Πολιτείας του Κολοράντο, όμως έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας νέας ρωγμής στον κόσμο του MAGA, φέρνοντας σε ανοιχτή σύγκρουση τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με μία από τις πιο πιστές Ρεπουμπλικανές συμμάχους του, τη Λόρεν Μπόμπερτ.

Η Πίτερς είναι 70 ετών και πρώην υπεύθυνη εκλογών στην κομητεία Μέσα του Κολοράντο. Τον Αύγουστο καταδικάστηκε για αδικήματα που σχετίζονταν με την προσπάθειά της να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, τις οποίες ο Τραμπ έχασε από τον Τζο Μπάιντεν. Εκτίει ποινή εννέα ετών σε φυλακή μέτριας ασφαλείας, στην κομητεία Πουέμπλο.

Μετά την καταδίκη της ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι το Κολοράντο θα πλήρωνε το τίμημα, γράφουν οι Times. Σε ανάρτησή του στο Truth Social είχε χαρακτηρίσει την Πίτερς «άρρωστη ηλικιωμένη γυναίκα» που «δεν έκανε τίποτα λάθος, εκτός από το να αποκαλύψει ότι οι Δημοκρατικοί έκλεβαν τις εκλογές». Και απείλησε ευθέως: αν δεν αποφυλακιζόταν, θα προχωρούσε σε «σκληρά αντίποινα».

Από τότε φρόντισε να δείξει ότι το εννοούσε. Η κυβέρνησή του αρνήθηκε να εγκρίνει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για φυσικές καταστροφές στο Κολοράντο, ενώ μετέφερε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και χιλιάδες θέσεις εργασίας εκτός της Πολιτείας.

Το πιο βαρύ πλήγμα ήρθε αυτή την εβδομάδα, όταν ο Τραμπ άσκησε το πρώτο βέτο της δεύτερης θητείας του μπλοκάροντας ένα έργο αγωγού ύδρευσης που θα παρείχε νερό σε αγροτικές περιοχές και νοικοκυριά στο ανατολικό Κολοράντο. Το νομοσχέδιο, γνωστό ως Arkansas Valley Conduit, είχε περάσει από το Κογκρέσο με διακομματική στήριξη και αφορούσε μια βαθιά συντηρητική, φιλοτραμπική περιοχή.

Την ημέρα του βέτο ο Τραμπ ανάρτησε ξανά μήνυμα στο Truth Social, ευλογώντας την Τίνα Πίτερς, την οποία παρουσίασε –λανθασμένα– ως 73χρονη, άρρωστη και κρατούμενη σε φυλακή υψίστης ασφαλείας για το «έγκλημα» ότι επιχείρησε να σταματήσει «τη μαζική εκλογική νοθεία». Στην πραγματικότητα, η Πίτερς γεννήθηκε το 1955 και είναι 70 ετών. Ο γιος της, μέλος των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού Ναυτικού, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα πριν από εννέα χρόνια.

Η εμφανής διάθεση του Τραμπ να τιμωρήσει ολόκληρη την Πολιτεία για τη φυλάκισή της προκάλεσε κάτι σπάνιο: την έντονη δημόσια διαφωνία από τη Λόρεν Μπόμπερτ, που εκπροσωπεί το Κολοράντο στο Κογκρέσο από το 2021. «Μιλάμε για τη νοτιοανατολική πλευρά της Πολιτείας, που έχει ψηφίσει μαζικά τον Τραμπ στις τελευταίες τρεις εκλογές. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν τέτοια επίθεση», δήλωσε η Μπόμπερτ σε τοπικό ΜΜΕ.

Μέχρι πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με τους Times, η Μπόμπερτ συγκαταλεγόταν στους πιο φανατικούς συμμάχους του Τραμπ στο Κογκρέσο, μαζί με τη φίλη της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν από την Τζόρτζια. Ομως η Γκριν έχει έρθει πλέον σε ανοιχτή ρήξη με τον Τραμπ, κυρίως λόγω της στήριξής του στο Ισραήλ, των επιθέσεων στο Ιράν και της κατάργησης επιδοτήσεων υγείας της περιόδου της Covid.

Ο Τραμπ απέσυρε τη στήριξή του προς την Γκριν, χαρακτηρίζοντάς την «παράφρονα» και κατηγορώντας την για «προδοσία». Η ρήξη οριστικοποιήθηκε τον Νοέμβριο, όταν εκείνη ψήφισε μαζί με τους Δημοκρατικούς υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων Επσταϊν. Η Γκριν αποχωρεί από το Κογκρέσο την επόμενη εβδομάδα, δηλώνοντας ότι δεν αντέχει άλλη «τοξική και μισαλλόδοξη» πολιτική διαμάχη.

Η Μπόμπερτ ήταν επίσης ανάμεσα στους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς που στήριξαν τη δημοσιοποίηση των αρχείων. Αν και μέχρι τώρα απέφευγε να συγκρουστεί δημόσια με τον Τραμπ, το βέτο στο έργο ύδρευσης πλήττει άμεσα τη δική της εκλογική περιφέρεια, την 4η του Κολοράντο. Σε ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την ανησυχία ότι η απόφαση ίσως αποτελεί πολιτική εκδίκηση, δηλώνοντας ότι ελπίζει να μη σχετίζεται με τη στάση της για τα αρχεία Επσταϊν.

Η υπόθεση, σημειώνουν οι Times, εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον του MAGA: θα βάλει ο Τραμπ πάνω απ’ όλα το κόμμα και τους ψηφοφόρους του ή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται, με κάθε κόστος, πρόσωπα που του δείχνουν απόλυτη προσωπική πίστη, όπως η Πίτερς; Παράλληλα, φέρνει τους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή: θα τολμήσουν να ψηφίσουν υπέρ της ανατροπής του βέτο και να συγκρουστούν μαζί του;

Η Πίτερς καταδικάστηκε επειδή επέτρεψε σε έναν συνεργάτη τού αρνητή των εκλογών Μάικ Λίντελ να αποκτήσει πρόσβαση σε εκλογικά μηχανήματα. Τον Δεκέμβριο ο Τραμπ τής απένειμε πλήρη και άνευ όρων προεδρική χάρη για ομοσπονδιακά αδικήματα, η οποία όμως δεν ισχύει για καταδίκες σε πολιτειακό επίπεδο. Οι δικηγόροι της χρησιμοποιούν την κίνηση αυτή του Τραμπ για να πιέσουν για νέα έφεση.

Η εκστρατεία για την απελευθέρωσή της μπορεί να επηρεάσει και τις εκλογές για κυβερνήτη του Κολοράντο τον Νοέμβριο, όπου οι Ρεπουμπλικανοί ελπίζουν να κερδίσουν για πρώτη φορά από το 2007. Ωστόσο, σύμφωνα με την έμπειρη δημοσιογράφο Πατρίσια Κάλχουν, οι κινήσεις Τραμπ πιθανότατα θα μειώσουν, αντί να ενισχύσουν, τις πιθανότητες του κόμματός του να κερδίσει τις εκλογές.

Οπως λέει στους Times, η Πίτερς καταδικάστηκε σε μια «κόκκινη» κομητεία από Ρεπουμπλικανό εισαγγελέα και ενόρκους που ήταν στην πλειονότητά τους επίσης Ρεπουμπλικανοί. Αν ο πόλεμος του Τραμπ κατά του Κολοράντο γίνεται μόνο για αυτήν, τότε είναι «εντελώς υπερβολικός». Και, όπως προσθέτει, τέτοιες υπερβολές έχουν γίνει πλέον σχεδόν κανονικότητα.

