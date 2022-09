Με επιστράτευση «εκτός σειράς» απειλεί τους διαδηλωτές η Μόσχα – Ελεγχοι στα αεροδρόμια

Τους 10.000 άγγιξαν όσοι προσφέθηκαν εθελοντικά να στρατολογηθούν εν μέσω του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία, όπου και εκτιμάται ότι θα σταλούν, εντός του τελευταίου 24ωρου, σύμφωνα με τη Μόσχα.

«Κατά την πρώτη ημέρα της μερικής επιστράτευσης, περίπου 10.000 πολίτες πήγαν από μόνοι τους σε τμήματα της στρατιωτικής αστυνομίας, χωρίς να περιμένουν την κλήση τους», τόνισε στο πρακτορείο Interfax ο εκπρόσωπος του ρωσικού γενικού επιτελείου Βλαντιμίρ Τσιμλιάνσκι την Πέμπτη, μία ημέρα μετά το διάγγελμα Πούτιν που σηματοδότησε μία νέα κλιμάκωση της σύρραξης, όπως κατήγγειλε η Δύση.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, από αρκετά αεροδρόμια της Ρωσίας έφθαναν ειδήσεις ότι γίνονται πρόσθετοι έλεγχοι σε άνδρες επιβάτες που αναχωρούν από την Ρωσία για το εξωτερικό, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, επικαλούμενο τον ιστότοπο svoboda.org.

Σειρά από μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης και στα αεροδρόμια της Μόσχας ελέγχουν όλους τους νέους άνδρες. Σύμφωνα με άλλα μηνύματα οι έλεγχοι είναι επιλεκτικοί. Κατά κανόνα, στον έλεγχο διαβατηρίων, τους ρωτούν πότε αγόρασαν το εισιτήριο, εάν είναι μετ’ επιστροφής, αν έχουν υπηρετήσει στον στρατό και αν έχουν κάποια στρατιωτική ειδικότητα.

Σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες, ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει 15-20 λεπτά, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής ότι δεν έχουν αφήσει κάποιον να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος μετά τον έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο Ρώσος πρόεδρος με διάταγμα του ανακοίνωσε μερική επιστράτευση, με τις διατυπώσεις στο σχετικό διάταγμα να είναι όμως ασαφείς, αφήνοντας ανοιχτό στην ουσία το ενδεχόμενο της κλήτευσης κάθε πολίτη που είναι έφεδρος.

Μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ δεν είχε ανακοινωθεί κάποιος περιορισμός για όσους ενδέχεται να κληθούν στον στρατό, παρότι λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Πούτιν τα εισητήρια για πτήσεις εξωτερικού «ξεπούλησαν».

Ο νόμος για την επιστράτευση προβλέπει, πάντως, ότι όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή απαγορεύεται να εγκαταλείψουν τον τόπο διαμονής τους χωρίς την άδεια του στρατολογικού γραφείου.

The landing of #Russian "mobilized troops" is planned in the near future in #Turkey and many other countries. Why no one flies to #Belarus?😅 pic.twitter.com/dMGUVrxGfZ — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022

Προηγουμένως το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «υπερβολικές» τις πληροφορίες για αυξημένη έξοδο των ανδρών σε ηλικία στράτευσης παρά την αισθητή αύξηση στις πωλήσεις αεροπορικών εισιτηρίων για πτήσεις εξωτερικού και τις αναφορές για τις ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα της Ρωσικής Ομσοπονδίας με γειτονικές της χώρες.

Are those crowds Russians wishing to enlist? No, these are Russians wishing to flee – these are lines in Vnukovo airport, Russia. Russians are not ready to take their regime down – they are waiting for Ukrainians to do it. pic.twitter.com/1U20ZrpMuI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 22, 2022

It seems that the only chance for those Russians who can't put their own country into order and don't want to die in Ukraine – is to flee. Through neighboring countries or flying where no visa is needed – they need to flee It's better than to kill and be killed, at any rate. pic.twitter.com/uUGFH3ko8u — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 22, 2022

Τέλος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε εμμέσως τις πληροφορίες ότι σε ορισμένους από τους συλληφθέντες διαδηλωτές κατά της επιστράτευσης –οι οποίοι ξεπέρασαν τους 1.000 την Τετάρτη– επιδίδονται έγγραφα στράτευσης, προκειμένου να σταλούν στο μέτωπο του πολέμου «εκτός σειράς», με τον ίδιο να λέει ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι παράνομο».

ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι κρατούμενοι μετά από τις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις ήδη παρέλαβαν Φύλλα Πορείας.

People detained at anti-war rallies in #Russia receive call-up papers Some are left at police departments to be taken directly to the military commissariat in the morning. pic.twitter.com/uskNBG0mG7 — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Men arrested at protests given call-up papers. https://t.co/jnTnjY7H4H — Rights in Russia (@rightsinrussia) September 22, 2022

