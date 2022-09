Ελεύθεροι οι «ήρωες» του Azovstal

Την απελευθέρωση 215 στρατιωτικών, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών και μαχητών που ηγήθηκαν στην υπεράσπιση της χαλυβουργίας Azovstal, του εργοστασίου στη Μαριούπολη που αποτέλεσε σύμβολο της αντίστασης στη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας για το Κίεβο, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ουκρανία, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Μόσχα για ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

«Πετύχαμε την απελευθέρωση 215 προσώπων», τη μεγαλύτερη από την εισβολή του ρωσικού στρατού την 24η Φεβρουαρίου, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Αντρίι Γιέρμακ, επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, εξασφάλισε την απελευθέρωση 55 κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του ουκρανού πρώην βουλευτή Βίκτορ Μεντβεντσούκ, ο οποίος θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και αντιμετώπιζε την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.

Στο πλαίσιο αυτής της «επιχείρησης που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό», πέντε αξιωματικοί, ανάμεσά τους οι επικεφαλής της άμυνας στην Azovstal, μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, έκανε γνωστό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βραδινό διάγγελμα του. «Πέντε υπερήρωες έχουν ανταλλαγεί με 55 από εκείνους που δεν αξίζουν ούτε συμπόνια ούτε οίκτο», προσέθεσε στην ίδια ομιλία του ο ουκρανός πρόεδρος, καλωσορίζοντας την απελευθέρωση ως «μία νίκη για τη χώρα».

Σύντομα τα social media «γέμισαν» εικόνες από την άφιξη των απελευθεροθέντων είτε στην ασφάλεια –για όσους η συμφωνία περιελάμβανε την άφιξη και την παραμονή στην Τουρκία, για παράδειγμα– είτε στην πατρίδα τους, όπου τους υποδέχθηκαν συγκινημένοι πολλοί πολίτες.

Oleksandr Kravtsov, who was finally released from #Russian captivity, meets his wife Maryna. pic.twitter.com/RYSFrqoDzo

❗️The first seconds after the exchange. pic.twitter.com/KqgTust3f6

The whole world saw his photographs: Dmytro Kozatsky was also released from the Russian captivity. pic.twitter.com/mVgkTxbiEF

Οι πέντε υψηλόβαθμοι διοικητές που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι ο αντισυνταγματάρχης Ντένις Προκοπένκο και ο αναπληρωτής του Σβιατοσλάβ Παλαμάρ, μέλη και οι δύο του Τάγματος Αζόφ, που διεξήγαγε το μεγαλύτερο μέρος της μάχης στη Μαριούπολη, και το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο του Κρεμλίνου ως «ναζιστικό» –άλλωστε η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο, είχε σκοπό, υποτίθεται, την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

Ελεύθεροι αφέθηκαν επίσης ο Σέρχιι Βολίνσκι, διοικητής της 36ης ταξιαρχίας πεζοναυτών, ο οποίος τον Απρίλιο έστειλε ένα μήνυμα μέσω βίντεο από τα καταφύγια κάτω από την τεράστια χαλυβουργία της πόλης, στο οποίο έλεγε μεταξ΄τ άλλων: «Αυτή είναι η έκκλησή μας προς τον κόσμο. Μπορεί να είναι η τελευταία που κάνουμε. Μπορεί να μας μένουν μόνο μερικές ημέρες ή ώρες».



Οι τρεις άνδρες φέρονται να έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην άμυνα της Μαριούπολης, η οποία κράτησε κάμποσες εβδομάδες προτού εκείνοι και οι εκατοντάδες μαχητές που στο μεταξύ είχαν οχυρωθεί στη χαλυβουργία παραδοθούν τον Μάιο σε υποστηριζόμενες από τους Ρώσους δυνάμεις.

Μετά την απελευθέρωσή τους από την αιχμαλωσία ο Ζελένσκι είχε βιντεοδιάσκεψη μαζί τους.

Πέραν των 215 Ουκρανών το Κίεβο κατάφερε να απελευρωθούν –με αντάλλαγμα τους 55, πάντα, ρώσους και προσκείμενους στη Μόσχα αιχμαλώτους ουκρανούς– και αλλοδαποί οι οποίοι κρατούνταν από τη ρωσική πλευρά.

Οι αλλοδαποί που αφέθηκαν ελεύθεροι περιλαμβάνουν δύο Βρετανούς και έναν Μαροκινό που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο τον Ιούνιο αφού αιχμαλωτίστηκαν ενώ πολεμούσαν για την Ουκρανία. Αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι άλλοι τρεις Βρετανοί, δύο Αμερικανοί, ένας Κροάτης και ένας σουηδός υπήκοος, σύμφωνα με τηλεγραφήματα των πρακτορείων Reuters και AFP.

Οι πολίτες των ΗΠΑ που απελευθερώθηκαν είναι ο Αλεξάντερ Ντρούεκε, 39 ετών και ο Αντι Χιούι, 27 ετών, αμφότεροι από την Αλαμπάμα, οι οποίοι αιχμαλωτίστηκαν τον Ιούνιο ενώ πολεμούσαν στην ανατολική Ουκρανία. Οι Βρετανοί Ειντεν Ασλιν και Σον Πίνερ και ο Μαροκινός Μπραχίμ Σααντούν είχαν καταδικαστεί σε θάνατο από δικαστήριο στην αυτοανακηρυχθείσα «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ».

They kiss the ground and the flag. The first shots of the return of the defenders of Azovstal. pic.twitter.com/F9VS1LrAT2

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) September 22, 2022