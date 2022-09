Ρωσία: Ξεπέρασαν τις 1.000 οι συλλήψεις στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις

Εκατοντάδες άτομα συνελήφθησαν σε όλη τη Ρωσία την Τετάρτη σε διαδηλώσεις κατά της μερικής επιστράτευσης την οποία ανακοίνωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά το κλίμα τρομοκρατίας που διαμορφώθηκε από νωρίς από τις δυνάμεις καταστολής, σύμφωνα με πλήθος αναφορών σε ρωσικά και διεθνή ΜΜΕ.

Η OVD-Info, οργάνωση που ειδικεύεται στην καταμέτρηση συλλήψεων, προσδιόρισε τον αριθμό των συλληφθέντων στα 1.176 άτομα. Πρόκειται για ανθρώπους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των αντιπολεμικών κινητοποιήσεων που ακολούθησαν του διαγγέλματος του ρώσου προέδρου και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 38 πόλεις της χώρας, σύμφωνα με αναφορά της μη κυβερνητικής οργάνωσης το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Περισσότεροι από τις μισές από τις συλλήψεις αυτές φέρονται να έγιναν στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, όπου πραγματοποιήθηκαν μεγάλες, μάλιστα, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, όπως φαίνεται σε πολλά βίντεο.

Ο ανταποκριτής του Guardian στη Μόσχα εξασφάλισε πλάνα και εικόνες από τη ρωσική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον Αντριου Ροθ, στις κινητοποιήσεις στη Μόσχα, τις οποίες διέλυσαν οι Αρχές, συμμετείχαν «εκατοντάδες» φωνάζοντας «όχι στον πόλεμο». «Η αστυνομία κατέστειλε αυτή τη διαμαρτυρία πολύ γρήγορα. Είδα μερικές δεκάδες συλλήψεις, δεν θα μου έκανε έκπληξη εάν οι συλληφθέντες ξεπερνούσαν τους 100», έγραψε ο δημοσιογράφος.

Riot police shut this protest very quickly. Saw a few dozen arrests, wouldn’t be surprised if more than 100 detained. pic.twitter.com/QiXY7VTzuJ — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 21, 2022

Arrests on Arbat. Hundreds of Russians protesting the mobilization order chanting “No to War” pic.twitter.com/jhPAWA5vIe — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 21, 2022

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στη Μόσχα ανέφεραν ότι είδαν τουλάχιστον 50 συλλήψεις σε μία από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Πλάνα από πολλές συγκεντρώσεις «ανέβασε» και το ενημερωτικό δίκτυο NEXTA.

In the center of St. Petersburg, people also came out. pic.twitter.com/wtVm2M67wu — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Στην Αγία Πετρούπολη ένα λεωφορείο της αστυνομίας εθεάθη να μεταφέρει πολλούς συλληφθέντες, κατά το Γαλλικό Πρακτορείο.

Και εδώ οι διαδηλωτές φώναζαν «όχι στον πόλεμο» και «καμία επιστράτευση».

Three Putin's punishers brutally detain woman in St. Petersburg. pic.twitter.com/i623h9YdOa — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

This is what an anti-war action looks like in St. Petersburg. 📷: BBC/Andrey Bock pic.twitter.com/Vp9qUKERNM — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

That was Moscow, this is St Petersburg. People marching through the city center denouncing Putin’s war pic.twitter.com/9Mtr1erkO0 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

Στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, το Νοβοσιμπίρσκ, βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν διαδηλωτή να φωνάζει: «Δεν θέλω να πεθάνω για τον Πούτιν ή για σένα!».

NOW: Protestor in Novosibirsk shouts in the face of the Russian Authorities "I do not want to die for Putin or for you" later gets arrested and taken away. #PutinIsaWarCriminal #NoWar pic.twitter.com/nrYEqy9Hjw — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) September 21, 2022

Από τον Μάθιου Λούξμορ της Wall Street Journal:

A video from Novosibirsk shared on Telegram, showing police heading to disperse the local protest pic.twitter.com/MsTRvhirAP — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

Παρόμοιες εικόνες κοινοποίησε ο ίδιος δημοσιογράφος και από το Κρασνογιάρσκ, μία πόλη με πληθυσμό που πλησιάζει το 1 εκατ. κατοίκους, στη Σιβηρία.

Sure enough, it’s not long before they’re detained. “We’re all citizens of Russia, what makes you special?” they say to the police. pic.twitter.com/piivtRdKov — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

Υπενθυμίζεται ότι στιςαντιπολεμικές κινητοποιήσεις κάλεσε, μεταξύ άλλων, ο φυλακισμένος ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο Πούτιν στέλνει περισσότερους Ρώσους στον θάνατο για έναν φαλιρισμένο πόλεμο. «Είναι ξεκάθαρο ότι ο εγκληματικός πόλεμος επιδεινώνεται, κλιμακώνεται και ο Πούτιν προσπαθεί να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σε αυτόν», δήλωσε ο Ναβάλνι στο βίντεο που αναρτήθηκε από τους δικηγόρους του.

«Θέλει να βουτήξει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στο αίμα», πρόσθεσε και προειδοποίησε για επερχόμενη «τεράστια τραγωδία και τεράστιο αριθμό νεκρών».

Διαδηλωτές κατά της επιστράτευσης «θα στέλνονται να υπηρετήσουν εκτός σειράς» Οι πρώτες διαδηλώσεις που ακολούθησαν του διαγγέλματος Πούτιν πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις της Σιβηρίας και της ρωσικής Απω Ανατολής, μετέδωσε νωρίτερα την Τετάρτη το ΑΠΕ ΜΠΕ, επικαλούμενο τις ιστοσελίδες novayagazeta.eu και Svoboda.org. Κατά τις παραπάνω πηγές, στο Ιρκούτσκ περίπου 60 άτομα συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της επιστράτευσης. Σύμφωνα με το κανάλι «Αναρχικοί του Ιρκούτσκ» στο Telegram, περισσότερα από 10 άτομα συνελήφθησαν στην πόλη. «Ξαφνικά έφτασαν πέντε αυτοκίνητα και ένα μικρό λεωφορείο με δυνάμεις των ΜΑΤ και διέλυσαν σχεδόν όλους όσους βρίσκονταν εκεί», αναφέρει η ανάρτηση στο κανάλι. Η αστυνομία μετέφερε τους διαδηλωτές στο 7ο αστυνομικό τμήμα στην οδό Ντεπουτάτσκαγια. Σύμφωνα με την οργάνωση OVD-Info, οι κρατούμενοι δεν μπόρεσαν άμεσα να δουν δικηγόρο. Συλλήψεις ακτιβιστών αναφέρθηκαν επίσης στην πόλη Τομσκ. Σύμφωνα με το κανάλι «οδός Μπαρκάτσκαγια» (Ulitsa Barkhatnaya) στο Telegram, η αστυνομία μεταφέρει 10-15 συλληφθέντες σε αστυνομικά τμήματα στις περιοχές Κίροφκσι και Τόμσκι. Στο Ουλάν-Ουντέ, αρκετές δεκάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, μετέδωσε το κανάλι του Telegram «Ανθρωποι της Βαϊκάλης» (Liudi baikalya). Ομοίως, αρκετοί άνθρωποι επίσης βγήκαν στους δρόμους στο Γιακούτσκ, σύμφωνα με τοπικά Μέσα. Πολλές φορές, ωστόσο, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους χωρίς συνθήματα και πλακάτ, φοβούμενος τις συλλήψεις, όπως επισήμανε ο ιστοτοπος Sibir.realii. Στην πόλη Χαμπάροφσκ στη διαδήλωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν 12 άτομα. Και οι δώδεκα στεκόντουσαν αμίλητοι. Μιλώντας στο ανταποκριτή του Sibir.realii, δήλωσαν ότι είναι σοκαρισμένοι με την είδηση για την επιστράτευση, και αρνήθηκαν να πουν τα ονόματα τους φοβούμενοι ότι θα διωχθούν. Ο ιστότοπος Ura.ru ανέφερε από την πλευρά του ότι όσοι συμμετέχουν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της επιστράτευσης οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς την έγκριση των Αρχών στην πόλη Τιουμέν, «θα στέλνονται να υπηρετούν εκτός σειράς». Η ιστοσελίδα επικαλέστηκε πηγή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και τον δικηγόρο Ιλιά Ρεμεσλό. Ο τελευταίος δήλωσε στο Telegram: «Θα ενεργοποιηθούν μέτρα επιστράτευσης κατά των συμμετεχόντων σε παράνομες συγκεντρώσεις. Θα ελέγχονται επί τόπου η ταυτότητα τους, θα γίνεται ταυτοποίηση, θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα. Στη συνέχεια, θα καθορίζεται η κατηγορία στρατολόγησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του γραφείου στρατολόγησης και κατάταξης. Οσοι δεν εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία θα εγγράφονται στο μητρώο για το επόμενη κλήτευση». Πηγή του ιστότοπου Ura.ru στις αστυνομικές Αρχές της περιοχής Τιουμέν επιβεβαιωσε ότι «όσοι συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις υπο το σύνθημα “Οχι στην επιστράτευση” θα στέλνονται να υπηρετήσουν εκτός σειράς».

