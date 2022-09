Ρωσία: «Sold out» οι πτήσεις εξωτερικού μετά το διάγγελμα Πούτιν

Αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδίωκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να προκάλεσε το διάγγελμα του προς τον ρωσικό λαό το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το Reuters, η ανακοίνωση του ρώσου προέδρου για την άμεση επιστράτευση 300.000 εφέδρων –παρότι το Κρεμλίνο μέχρι πρότινος απέφευγε να μιλήσει για «πόλεμο» στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας την εισβολή της ως «ειδική επιχείρηση»– προκάλεσε φόβους ότι δεν θα επιτραπεί σε άνδρες που είναι σε μάχιμη ηλικία να φύγουν από τη χώρα.

Αμέσως μετά τις δηλώσεις του Πούτιν τα εισιτήρια για πτήσεις εξωτερικού, άνευ επιστροφής, άρχισαν να «ξεπουλούν» με γρήγορους ρυθμούς στη Ρωσία, προσέθεσε το πρακτορείο στο ρεπορτάζ του.

Ο ρώσος υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού διευκρίνισε ότι η επιστράτευση θα περιοριστεί σε αυτούς που έχουν εμπειρία ως επαγγελματίες στρατιώτες και ότι οι φοιτητές και όσοι έχουν υπηρετήσει μόνον ως κληρωτοί δεν θα κληθούν.

‼️The decree on partial #mobilization in #Russia was published.#Putin told that "only citizens who are currently in the reserve and, above all, who have served in the armed forces, have certain military professions and relevant experience will be called up for military service". pic.twitter.com/sGpyPVqwht

— NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022