Δυσκολεύεται ο Πούτιν: Ανακοίνωσε μερική επιστράτευση

Μερική επιστράτευση ανακοίνωσε την Τετάρτη ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τις διαδοχικές επιτυχίες των Ουκρανών στο πεδίο κατά την μεγάλη αντεπίθεση που εξαπέλυσαν στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο για την υπεράσπιση της πατρίδας μας, είπε στο μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του ο Πούτιν ανακοινώνοντας τη μερική επιστράτευση.

"Only citizens currently in the reserve & above all, those who served in the Armed Forces, have certain military accounting specialties & relevant experience will be subject to conscription" pic.twitter.com/63rpmw70XC

Οι διαδικασίες στρατολόγησης, διευκρίνισε, αρχίζουν από σήμερα, δείχνοντας έτσι το επείγον της υπόθεσης υπό την πίεση των επιτυχιών του ουκρανικού στρατού στο πεδίο.

«Στην επιστράτευση θα υπόκεινται μόνο οι πολίτες που βρίσκονται σήμερα στην εφεδρεία και κυρίως όσοι υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν συγκεκριμένες στρατιωτικές ειδικότητες και σχετική πείρα», σημείωσε. Το Διάταγμα έχει υπογραφεί», ανέφερε για την πρώτη επιστράτευση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μεταξύ άλλων ο ρώσος πρόεδρος κατήγγειλε το Κίεβο για πολιτικές εκφοβισμού και τρόμου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ενώ επαναπροσδιόρισε και τον στόχο της στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία, λέγοντας πως είναι η απελευθέρωση του Ντονμπάς.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ουάσιγκτον ωθεί το Κίεβο να μεταφέρει τις εχθροπραξίες στο έδαφος της Ρωσίας, ενώ έκανε λόγο για «πυρηνικό εκβιασμό», χωρίς να ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Η Ρωσία –είπε– θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατευθεί. «Διαθέτουμε πολλά σύγχρονα όπλα για να απαντήσουμε και δεν πρόκειται για μπλόφα», συμπλήρωσε με νόημα στη σχετική αναφορά του.

Russian President Vladimir Putin reminds the West that Russia has modern weapons of destruction and says he is "not bluffing"

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) September 21, 2022