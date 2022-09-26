Μακελειό σε σχολείο της Ρωσίας: Ενοπλος άνοιξε πυρ, έξι νεκροί, 20 τραυματίες

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο στο Ιζέφσκ της Ρωσίας (πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ουντμουρτίας): αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. Μεταξύ των θυμάτων, τρεις μαθητές ηλικίας 10, 11 και 15 ετών, καθώς και ο φύλακας του σχολείου. Ο δράστης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτοκτόνησε.
Первые кадры с ранеными при стрельбе в Ижевске. Число пострадавших увеличилось до 10
pic.twitter.com/J91FLjY31W
— #MDK (@mudakoff) September 26, 2022
At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago.
Mobilization isn’t helping mental health in the country. pic.twitter.com/PzUzQO3mpO
— Visegrád 24 (@visegrad24) September 26, 2022
Εξι νεκροί και 20 τραυματίες από πυρά στην πόλη Ιζέφσκ, μετέδωσε το TASS, ενώ και το RIA ανέφερε ότι υπάρχουν θύματα μεταξύ των μαθητών.
A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk, #Russia. According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg
— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022
Жуткая трагедия в Ижевске, неизвестный устроил стрельбу в школе, пишут что погибли дети. Не сомневаюсь, что все это — следствие той атмосферы ненависти, которую взрастила путинская власть и пропаганда. Когда по телевизору 24/7 рассказывают, что надо убивать, маньяки действуют pic.twitter.com/MV8jt7XLcX
— IanMatveev (@ian_matveev) September 26, 2022
😱❗️Семь человек погибли в результате атаки на школу в Ижевске. Из них четверо взрослых и трое детей.
Восемь школьников пострадали. Троё из них в тяжелом состоянии.
Глава Удмуртии Бречалов подтвердил, что среди погибших в школе №88 Ижевска есть дети.
Стрелок покончил с собой pic.twitter.com/WuTJIY5Fts
— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) September 26, 2022
Επικαλούμενος ρωσικές υπηρεσίες, δημοσιογράφος του γραφείου του BBC στη Μόσχα μετέφερε πληροφορίες για εννέα νεκρούς: δύο εκπαιδευτικοί, δύο φρουροί ασφαλείας και πέντε μαθητές.
Russian Investigative Committee says at least nine dead in school shooting in Izhevsk, Russia: two security guards, two teachers and five children. There are also injured. The numbers of dead and wounded are still being confirmed. The gunman killed himself at the scene.
— Will Vernon (@BBCWillVernon) September 26, 2022
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