Μακελειό σε σχολείο της Ρωσίας: Ενοπλος άνοιξε πυρ, έξι νεκροί, 20 τραυματίες

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο στο Ιζέφσκ της Ρωσίας (πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ουντμουρτίας): αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. Μεταξύ των θυμάτων, τρεις μαθητές ηλικίας 10, 11 και 15 ετών, καθώς και ο φύλακας του σχολείου. Ο δράστης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτοκτόνησε.

At least 6 killed and more than 20 wounded after a school shooting in Izhevsk, Russia moments ago.

Εξι νεκροί και 20 τραυματίες από πυρά στην πόλη Ιζέφσκ, μετέδωσε το TASS, ενώ και το RIA ανέφερε ότι υπάρχουν θύματα μεταξύ των μαθητών.

A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk , #Russia . According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg

Επικαλούμενος ρωσικές υπηρεσίες, δημοσιογράφος του γραφείου του BBC στη Μόσχα μετέφερε πληροφορίες για εννέα νεκρούς: δύο εκπαιδευτικοί, δύο φρουροί ασφαλείας και πέντε μαθητές.

Russian Investigative Committee says at least nine dead in school shooting in Izhevsk, Russia: two security guards, two teachers and five children. There are also injured. The numbers of dead and wounded are still being confirmed. The gunman killed himself at the scene.

