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Aνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας μεταφέρουν σε φορείο, αιμόφυρτο, έναν από τους μαθητές του σχολείου | ΥοuΤube
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Μακελειό σε σχολείο της Ρωσίας: Ενοπλος άνοιξε πυρ, έξι νεκροί, 20 τραυματίες

Ανάμεσα στα θύματα και μαθητές του σχολείου. Ο δράστης φέρεται να αυτοκτόνησε

Protagon Team Protagon Team 26 Σεπτεμβρίου 2022, 11:47
Aνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας μεταφέρουν σε φορείο, αιμόφυρτο, έναν από τους μαθητές του σχολείου
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Μακελειό σε σχολείο της Ρωσίας: Ενοπλος άνοιξε πυρ, έξι νεκροί, 20 τραυματίες

Ανάμεσα στα θύματα και μαθητές του σχολείου. Ο δράστης φέρεται να αυτοκτόνησε

Protagon Team Protagon Team 26 Σεπτεμβρίου 2022, 11:47

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο στο Ιζέφσκ της Ρωσίας (πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ουντμουρτίας): αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. Μεταξύ των θυμάτων, τρεις μαθητές ηλικίας 10, 11 και 15 ετών, καθώς και ο φύλακας του σχολείου. Ο δράστης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτοκτόνησε.

Εξι νεκροί και 20 τραυματίες από πυρά στην πόλη Ιζέφσκ, μετέδωσε το TASS, ενώ και το RIA ανέφερε ότι υπάρχουν θύματα μεταξύ των μαθητών.

 

Επικαλούμενος ρωσικές υπηρεσίες, δημοσιογράφος του γραφείου του BBC στη Μόσχα μετέφερε πληροφορίες για εννέα νεκρούς: δύο εκπαιδευτικοί, δύο φρουροί ασφαλείας και πέντε μαθητές.

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