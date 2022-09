Ρωσική επιστράτευση: Πανικός σε στρατολογικό γραφείο στο Ιρκούτσκ, 25χρονος πυροβόλησε τον επικεφαλής [βίντεο]

Η παράνοια της ρωσικής επιστράτευσης που διέταξε ο Πούτιν συνεχίζεται, με νέο (αιματηρό) επεισόδιο, αυτή τη φορά στο Ιρκούτσκ, όπου νεαρός άνοιξε πυρ μέσα σε γραφείο στρατολόγησης, τραυματίζοντας σοβαρά τον επικεφαλής διοικητή.

«Κανείς δεν θα πάει στον πόλεμο, θα πάμε όλοι σπίτι μας», φέρεται να είπε ο δράστης αφού πυροβόλησε τέσσερις φορές τον υπεύθυνο του στρατολογικού κέντρου στο Ιρκούτσκ.

❗️[WARNING] Man Opens Fire at Military Registration & Enlistment Office in Siberia A military commissioner in the Irkutsk region of #Russia has been wounded and in critical condition, a local governor has said on Telegram.

(Unverified footage) pic.twitter.com/xzK9MCwuxg — RT_India (@RT_India_news) September 26, 2022

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (δείτε κάτω διαδοχικά τα βίντεο από τον λογαριασμό του ανταποκριτή του Guardian στη Μόσχα, Αντριου Ροθ), ο δράστης εμφανίζεται να λέει στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι είναι ο 25χρονος Ρουσλάν Ζίνιν.

Video of the purported shooter. 25-year-old local who was reportedly extremely agitated after his best friend got called up to army. He had not received his call-up papers. He had told his mother this morning he was going to draft center to volunteer, reports АSTRA. pic.twitter.com/lvPILuZ2FG — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 26, 2022

Σε άλλο βίντεο που επίσης κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, φαίνεται ο 25χρονος να πυροβολεί τουλάχιστον μία φορά μέσα στο στρατολογικό κέντρο της πόλης Ουστ-Ιλίμσκ.

Video of a Russian man opening fire and killing the military commandant in a draft centre in the city of Úst-Ilimsk in Irkutsk region. The military commandant was the head of the local draft committee. He has died, according to reports. pic.twitter.com/knnWNJxE9Y — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 26, 2022

Σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνήτη της περιφέρειας του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κόμπζεφ, στο Telegram, ο επικεφαλής του στρατολογικού κέντρου, «στρατιωτικός επίτροπος Αλεξάντρ Ελισέγεφ», που δέχθηκε τα πυρά του Ζίνιν, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Some reports from local Irkutsk media that the commandant is still alive. This is video of him being carried to a stretcher. pic.twitter.com/l8dOKZ77Zx — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 26, 2022

Ο δράστης -επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης- έχει συλληφθεί «και οπωσδήποτε θα τιμωρηθεί».

«Ντρέπομαι που συνέβη κάτι τέτοιο σε μια στιγμή που οφείλουμε, αντίθετα, να είμαστε ενωμένοι και να μην πολεμάμε ο ένας με τον άλλο, αλλά εναντίον των πραγματικών απειλών», πρόσθεσε ο Ιγκόρ Κόμπζεφ.

Κέντρα στρατολογίας έχουν δεχθεί επιθέσεις αφότου ο ρώσος πρόεδρος κήρυξε μερική επιστράτευση την περασμένη Τετάρτη, ενώ το περασμένο Σαββατοκύριακο υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις με μεγάλες διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης στο Νταγκεστάν και τη Γιακουτία, περιφέρειες που δώσει δυσανάλογα μεγάλο αριθμό στρατιωτών για τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

Dagestan is rapidly becoming Russia’s most ‘troublesome’ region. This morning locals gathered to protest against the mobilisation on the Khasavyurt-Makhachkala highway near the village of Endirei. Machine gun fire can be heard pic.twitter.com/sfNcH7dxwZ — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 25, 2022

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε διαμαρτυρίες κατά της επιστράτευσης. Κεντρικό σύνθημα στις διαδηλώσεις: «Δεν είμαστε κρέας για τα κανόνια!».

Χιλιάδες, εξάλλου, είναι οι Ρώσοι που έχουν (δια)φύγει στο εξωτερικό (κυρίως στη Γεωργία, τη Φινλανδία, ακόμη και στη Μογγολία) προκειμένου να αποφύγουν το φύλλο πορείας για τα μέτωπα της Ουκρανίας.

Προ ημερών, υπενθυμίζεται, ο ρώσος πρόεδρος υπέγραψε τροπολογίες για την αύξηση των ποινών σε λιποτάκτες ή αρνητές στράτευσης (στο πλαίσιο της επιστράτευσης που έχει κηρυχθεί).

Οι Ρώσοι σε ηλικία υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή οι έφεδροι αντιμετωπίζουν εφεξής ποινή φυλάκισης έως και δέκα ετών εάν αρνηθούν να συμμετάσχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις. Οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα προβλέπουν επίσης ότι η άρνηση υπακοής σε διαταγές τιμωρείται με φυλάκιση έως και δέκα ετών. Το ίδιο προβλέπεται και για τους λιποτάκτες σε περίοδο στρατιωτικής κινητοποίησης ή εμπόλεμης κατάστασης. Αντίστοιχα, οι ποινές φυλάκισης για λεηλασίες αυξάνονται στα 15 χρόνια.

Επιπλέον, ο Πούτιν υπέγραψε νόμο με τον οποίο διευκολύνεται η χορήγηση της ρωσικής υπηκοότητας σε αλλοδαπούς που θα δεσμευτούν να υπηρετήσουν τουλάχιστον για έναν χρόνο στον ρωσικό στρατό (κανονικά απαιτούνται πέντε χρόνια μόνιμης διαμονής στη Ρωσία, για να ζητήσει κάποιος να λάβει την υπηκοότητα).

