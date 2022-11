Ιράν: Εθνικός διχασμός για την «ομάδα των μουλάδων»

Το βράδυ της Τρίτης, το Ιράν θα είναι διχασμένο μπροστά στις τηλεοπτικές οθόνες: Οι υποστηρικτές των μουλάδων θα είναι με την Εθνική τους ομάδα στη «μητέρα όλων των μαχών», το ματς με τις ΗΠΑ, ενώ οι Ιρανοί που διαδηλώνουν καθημερινά το τελευταίο δίμηνο, διαμαρτυρόμενοι για τη δολοφονία της 22χρονης Μαχσά Αμινί από την αστυνομία ηθών, θα πανηγυρίσουν έξαλλα αν η Εθνική τους χάσει από τον «ορκισμένο εχθρό» της πατρίδας τους.

Πριν τρεις ημέρες, οι υπέρμαχοι του ιρανικού καθεστώτος βγήκαν στους δρόμους με προτροπή και των αρχών για να γιορτάσουν τη νίκη του Ιράν επί της Ουαλίας. Οι αντικαθεστωτικοί Ιρανοί όμως, θύμωσαν με τους παίκτες τους και τους αποκάλεσαν προδότες γιατί τραγούδησαν αυτή τη φορά τον εθνικό ύμνο -σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι, όπου έμειναν σιωπηλοί. Οι Ιρανοί είναι οργισμένοι με τους διεθνείς πριν ακόμα αναχωρήσουν για το Κατάρ, όταν συνάντησαν τον πρόεδρο της χώρας Εμπραχίμ Ραϊσί, και μάλιστα κάποιοι υποκλίθηκαν μπροστά του.

Οι Financial Times αναφέρουν το παράδειγμα της 58χρονης Σοχίλα, μίας συνταξιούχας νοσηλεύτριας στην Τεχεράνη που διαδηλώνει κατά του καθεστώτος και θέλει να χάσει η Εθνική του Ιράν κι ας παίζει με τις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν για να περάσουν στην επόμενη φάση, ενώ το Ιράν μάλλον αρκείται στην ισοπαλία για να προχωρήσει.

Η κόρη της, Σαχάρ, συμφωνεί με τη Σοχίλα, όμως ο γιος της, Χαμέντ, υποστηρίζει την Εθνική, προς μεγάλη της απογοήτευση. «Αναρωτιέμαι πού έκανα αυτό το τεράστιο λάθος όταν τον μεγάλωνα. Πώς γίνεται να υποστηρίζει την ομάδα των μουλάδων;», είπε. «Οταν ο τερματοφύλακας Μπεϊρανβάντ χτύπησε στη μύτη και έτρεχε αίμα, στο όγδοο λεπτό με την Αγγλία, ευχαρίστησα τον Θεό και ήλπιζα ότι όλοι οι παίκτες θα γυρίσουν πίσω τραυματίες, επειδή ράγισαν τις καρδιές των Ιρανών. Τόση είναι η οργή που έχει κυριεύσει μία νοσηλεύτρια σαν εμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αντίπαλοι της κυβέρνησης θεωρούν οποιαδήποτε νίκη της Εθνικής Ιράν ως προδοσία απέναντι στον λαό που διαδηλώνει σε όλη τη χώρα από τα μέσα Σεπτεμβρίου μετά τη δολοφονία της Αμινί επειδή εξείχαν από τη μαντίλα της λίγες τούφες από τα μαλλιά της. Στις διαδηλώσεις έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 400 πολίτες και 50 παιδιά από τις δυνάμεις ασφαλείς.

«Πώς γίνεται οι ποδοσφαιριστές να είναι τόσο αναίσθητοι μετά από τόσες δολοφονίες στη χώρα τους; Τους τελευταίους δύο μήνες δεν έχω αισθανθεί ευτυχισμένη ούτε για ένα δευτερόλεπτο», είπε η Σαχάρ στη Ναζμέχ Μποζοργκμέρ, ανταποκρίτρια των FT στην Τεχεράνη. «Αν δεν είχαν πάει στο Μουντιάλ, ο κόσμος θα έδινε περισσότερη προσοχή στις αγριότητες του καθεστώτος. Οι διασημότητες πρέπει να χρησιμοποιούν τη φωνή τους για να μάθει ο κόσμος τις διαμαρτυρίες και όχι να συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν θα έπρεπε να γίνει δεκτή η ομάδα στο Μουντιάλ όπως δεν έγιναν και οι Ρώσοι», συνέχισε.

Only our jailers, interrogators and murderers are celebrating the victory of Islamic Republic’s football team in the World Cup.

Iranians are in mourning for more than 500 protesters including 50 children were killed by these security forces in the ongoing uprising.#MahsaAmini pic.twitter.com/jQOE2Sjmc4

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 25, 2022