Το τριπλό μήνυμα της πρώτης εισβολής σε αγώνα στο Μουντιάλ του Κατάρ

Μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, υπέρ του ουκρανικού λαού και υπέρ των αγωνιζόμενων γυναικών στο Ιράν επέλεξε να στείλει νεαρός άνδρας ο οποίος εισέβαλε στο Στάδιο Λουσαΐλ του Κατάρ το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το παιχνίδι Πορτογαλία – Ουρουγουάη. To περιστατικό αποτέλεσε την πρώτη πολιτική δράση του είδους εντός του αγωνιστικού χώρου –εξαιρουμένων των μηνυμάτων που έχουν ήδη στείλει είτε οι ίδιοι οι παίκτες ή οι οπαδοί από τις κερκίδες– σε ένα Μουντιάλ το οποίο έχει έτσι κι αλλιώς προκαλέσει πολλές πολιτικές συζητήσεις.

Ο άνδρας, ο οποίος μπήκε στο τερέν κρατώντας τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας –τα δικαιώματα της οποίας στο εμιράτο είναι ανύπαρκτα– με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, πέρασε μπροστά από τον διαιτητή με αποτέλεσμα οι κάμερες να καταγράψουν φευγαλέα τη στιγμή προτού αλλάξουν εστίαση, κατά την οδηγία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια από την FIFA.

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag.

The front of his shirt read 'Save Ukraine' and the back read 'Respect For Iranian Women'. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S

