Μουντιάλ 2022: Οι παίκτες του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο

Σιωπηλοί έμειναν οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας τους πριν από την έναρξη του αγώνα με την Αγγλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο τη Δευτέρα, σε μια προφανή έκφραση υποστήριξης στις μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς.

Την ίδια στιγμή, οπαδοί στις κερκίδες του σταδίου Χαλίφα ακούγονταν να κραυγάζουν και να γιουχάρουν. Αλλοι κρατούσαν πανό που έγραφαν «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 21, 2022