Η Πελόζι ήταν ο στόχος του εισβολέα που τραυμάτισε με σφυρί τον σύζυγό της

Ο διαρρήκτης που εισέβαλε την Παρασκευή στο σπίτι της οικογένειας Πελόζι στο Σαν Φρανσίσκο και τραυμάτισε με σφυρί τον σύζυγο της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, αναζητούσε την Νάνσι Πελόζι, όπως δήλωσε το Σάββατο το πρωί η εκπρόσωπός της.

«Ο Πολ Πελόζι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του από έναν δράστη που χρησιμοποίησε βία και απείλησε να τον σκοτώσει, απαιτώντας να δει την πρόεδρο», δήλωσε ο Ντρου Χάμιλ.

Ο 82χρονος Πολ Πελόζι διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για το κάταγμα που υπέστη στο κρανίο, ενώ τραυματίστηκε επίσης στο δεξί του χέρι. Οι γιατροί ανέφεραν πως αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

This is an outrage and our hearts are with the entire Pelosi family. ⁦We pray Paul will make a full recovery. There can be no tolerance for violence against public officials or their families. This man should be prosecuted to the fullest extent of the law https://t.co/3mJ8xmGmbT

— Mike Pence (@Mike_Pence) October 28, 2022