Σαν Φρανσίσκο: Αγνωστος εισέβαλε στο σπίτι της Πελόζι και τραυμάτισε τον σύζυγό της

Βίαιη επίθεση δέχθηκε ο Πολ Πελόζι, σύζυγος της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, από έναν άνδρα που διέρρηξε το σπίτι του ζεύγους στην Καλιφόρνια, τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα)

«Ο δράστης τέθηκε υπό κράτηση και το κίνητρο της επίθεσης ερευνάται», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της Πελόζι.

Ο Πολ Πελόζι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου λαμβάνει «άριστη ιατρική φροντίδα» και αναμένεται ότι θα αναρρώσει πλήρως. Η πρόεδρος της Βουλής δεν βρισκόταν στο Σαν Φρανσίσκο όταν συνέβη το περιστατικό.

Ο Πολ Πελόζι, 82 ετών, καταδικάστηκε τον Μάιο σε φυλάκιση πέντε ημερών επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο και του ανήκει επίσης μια εταιρεία χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

BREAKING — ⁦@SpeakerPelosi⁩’s husband was “violently assaulted” in the couple’s San Francisco home, her office says. pic.twitter.com/XBnaVPFhRA

— Jake Sherman (@JakeSherman) October 28, 2022