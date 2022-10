Μια νέα, αλλόκοτη εποχή ανέτειλε στο Twitter: Τι θα κάνει ο Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ;

«Το πουλί απελευθερώθηκε» και ο «επικεφαλής ζωντόβολο»… Ο Ελον Μασκ δεν έχει πλέον λογαριασμό στο Twitter. Έχει το Twitter.

Λίγες ώρες αφότου εγκαινίασε μια νέα εποχή στο Twitter Inc., ο δισεκατομμυριούχος νέος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κατακλύστηκε από εκκλήσεις και αιτήματα από κατόχους λογαριασμών που έχουν αποκλειστεί από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης και από παγκόσμιους ηγέτες.

Η πλημμύρα των αιτημάτων υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο ιδρυτής των εταιρειών Tesla και SpaceX, εξισορροπώντας την υπόσχεση για αποκατάσταση της ελευθερίας του λόγου, αποτρέποντας ταυτόχρονα να μετατραπεί η πλατφόρμα σε μια «κόλαση», όπως έγραψε την Πέμπτη σε ένα μήνυμά του που απευθύνεται στους διαφημιστές.

«Είναι σημαντικό για το μέλλον του πολιτισμού να έχει έναν δημόσιο διαδικτυακό χώρο όπου να μπορούν να εκφράζονται με υγιή τρόπο ποικίλες απόψεις, χωρίς προσφυγή στη βία», είπε ο Μασκ. «Τούτου λεχθέντος, το Twitter δεν μπορεί προφανώς να είναι ένα κολασμένο μέρος ανοιχτό σε όλους, όπου όλα μπορούν να λέγονται χωρίς συνέπειες», πρόσθεσε.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αποκλειστεί οριστικά από το Twitter λόγω κατηγοριών για υποκίνηση βίας μετά τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, χαιρέτισε την εξαγορά, αλλά είπε ότι δεν θα επιστρέψει στο Twitter. «Είμαι πολύ χαρούμενος που το Twitter βρίσκεται πλέον σε υγιή χέρια και δεν θα διοικείται πλέον από τους τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς που απεχθάντοναι πραγματικά τη χώρα μας», έγραψε σε ανάρτηση στο δικό του δίκτυο, το Truth Social. «Συμπαθώ τον Ελον, αλλά παραμένω στο Truth», είπε αργότερα ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν θα κάνει αναρτήσεις στο twitter αν αρθεί ο αποκλεισμός του από την πλατφόρμα.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, έγραψε στο Twitter τα συγχαρητήριά του: «Καλή τύχη Ελον Μασκ στην υπέρβαση της πολιτικής προκατάληψης και της ιδεολογικής δικτατορίας στο Twitter. Και εγκαταλείψτε τις επιχειρήσεις του Starlink στην Ουκρανία».

Άλλοι ζήτησαν από τον Μασκ να άρει τις ποινές που επιβλήθηκαν από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Σε απάντηση στον @catturd2, έναν ανώνυμο λογαριασμό με 852.000 ακόλουθους, που είναι γνωστός ως μεγάλος υποστηρικτής των ισχυρισμών του Τραμπ για εκλογική νοθεία και ο οποίος είπε ότι ήταν αποκλεισμένος από πολλούς χρήστες, ο Μασκ έγραψε στο Twitter: «Θα εντρυφήσω περισσότερο σήμερα».

Η πίεση αυξάνεται στον Μασκ και στο Twitter καθώς πρόκειται να απευθυνθεί στο προσωπικό της εταιρείας αργότερα σήμερα μετά το κλείσιμο της συμφωνίας.

«Γεια σου Eλον Μασκ, τώρα που είσαι ο ιδιοκτήτης του Twitter, θα βοηθήσεις να αντισταθείς ενάντια στο ηλεκτρονικό νομοσχέδιο λογοκρισίας C-11 του Τριντό»; έγραψε στο Twitter η Canada Proud, μια οργάνωση που εργάζεται για να απομακρύνει από την εξουσία τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

«Πρώτα από όλα (σας) άκουσα», απάντησε ο Μασκ σε νέο του tweet. Αργότερα ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ένα συμβούλιο διαχείρισης περιεχομένου το οποίο αυτό θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις για τους μπλοκαρισμένους λογαριασμούς.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.

No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022