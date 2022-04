Η Ουκρανία αποκαθηλώνει το σοβιετικό παρελθόν της: αγάλματα πέφτουν, δρόμοι αλλάζουν όνομα

Το απόγευμα της Τρίτης στην ιστορική συνοικία του Πετσέρσκι στο Κίεβο, το συγκεντρωμένο πλήθος ζητωκραύγασε όταν ένα επιβλητικό μνημείο από χαλκό της σοβιετικής εποχής αποκαθηλώθηκε.

Το μνημείο αποτελούνταν από τα αγάλματα δύο ανδρών εργατών, ύψους πολλών μέτρων, που συμβόλιζαν τη φιλία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Οταν μάλιστα κόπηκε –«κατά λάθος»– το κεφάλι του ρώσου εργάτη, το χειροκρότημα ήταν ακόμα πιο έντονο, σημείωσαν οι δημοσιογράφοι της Guardian, που ήταν παρόντες στην αποκαθήλωση.

Η απομάκρυνση του μνημείου, που κοσμούσε το σημείο τα τελευταία 40 χρόνια, ήταν προδιαγεγραμμένη μετά την εισβολή των Ρώσων στην «αδελφή τους χώρα», όπως είχε αποκαλέσει την Ουκρανία ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν, το καλοκαίρι του 2021.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, απάντησε, την Τρίτη, στο Twitter: «Δεν σκοτώνεις τον αδελφό σου. Δεν βιάζεις την αδελφή σου. Δεν καταστρέφεις τη χώρα του φίλου σου. Γι’ αυτό κατεδαφίσαμε αυτό το μνημείο, που είχε φτιαχτεί κάποτε σε ένδειξη της φιλίας της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να διώξουμε τον εχθρό, τον ρώσο εισβολέα, από τη χώρα μας».

Τα αγάλματα που απομακρύνθηκαν είναι μέρος τριάδας έργων τέχνης για τη φιλία των δύο λαών, που είχε φιλοτεχνηθεί και εγκατασταθεί το 1982.

Μια συστάδα μορφών από κόκκινο γρανίτη, η οποία αναπαριστά την ενότητα των δύο λαών, επίσης θα κατεδαφιστεί. Το μόνο τμήμα που θα μείνει άθικτο, είναι ένα πελώριο ουράνιο τόξο από τιτάνιο, το οποίο θα μετονομαστεί σε «Αψίδα της ελευθερίας του ουκρανικού λαού».

Οπως ανέφερε ο Guardian, παρών στην αποκαθήλωση του μνημείου της φιλίας στο Κίεβο, ήταν και ο ίδιος ο αρχιτέκτονας που το σχεδίασε, ο 86χρονος σήμερα Σέρχι Μιροροντόφσκι, ο οποίος με χαρά είδε το δημιούργημά του να καταστρέφεται. «Αυτό είναι το σωστό. Δεν υπάρχει φιλία με τη Ρωσία και δεν θα υπάρξει για πολύ καιρό, όσο ο Πούτιν και η συμμορία του βρίσκονται σε αυτόν τον κόσμο. Οταν πεθάνουν, ίσως σε 30 χρόνια, κάτι θα αλλάξει.

»Η ύπαρξη αυτού του μνημείου που συμβολίζει τη φιλία με τη Ρωσία είναι αμαρτία. Η απομάκρυνσή του είναι η σωστή απόφαση. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον χαλκό με τον οποίο φτιάχθηκε το μνημείο. Μπορούμε να το λιώσουμε και να φτιάξουμε ένα νέο μνημείο αφιερωμένο στην Ουκρανία και την πατρίδα, που θα συμβολίζει την ενότητα των ουκρανικών εδαφών», είπε χαρακτηριστικά.

Yoke-Friendship Gone

The monument to “Peoples’ Friendship” in the capital of Ukraine, nicknamed “The Yoke,” was dismounted. Built in 1982, the statue supposedly symbolized the “reunification” of two nations: Ukraine and russia.

Photo: @vitaliyklitschko #DATTALION pic.twitter.com/bl1fLkawSk

— DATTALION (@dattalion) April 27, 2022