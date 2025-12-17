Η αντίδραση της Αθήνας στις δηλώσεις Μίτσκοσκι για Μακεδονία χωρίς το «Βόρεια»

Σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έστειλε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας σε δηλώσεις του πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας, Χριστιάν Μίτσκοσκι, σχετικά με τη χρήση της ονομασίας του κράτους και τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απολύτως δεσμευτική και για τα δύο μέρη, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο. Υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι η συνταγματική ονομασία της γειτονικής χώρας είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 1 της Συμφωνίας, της οποίας η ίδια η Βόρεια Μακεδονία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

«Κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά», τονίζει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί μέρος του Διεθνούς Δικαίου. Όπως επισημαίνεται, ο σεβασμός και η συμμόρφωση προς το Διεθνές Δίκαιο συνιστούν τη βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι «στις διεθνείς συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις», καθώς η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική. Το ΥΠΕΞ καταλήγει σημειώνοντας ότι η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γειτονικής χώρας, προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.

Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Ο Χριστιάν Μίτσκοσκι, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του φιλοκυβερνητικού τηλεοπτικού σταθμού «SITEL», κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι τόσο ο ίδιος όσο και η αντιπολίτευση χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία», παραλείποντας τον γεωγραφικό προσδιορισμό «Βόρεια». Το ερώτημα που του τέθηκε αφορούσε κατά πόσο αυτή η πρακτική υποδηλώνει μια «κρυφή ατζέντα» ακύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας επιχείρησε να απαντήσει με χιουμοριστική διάθεση, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση. Παραδέχθηκε ότι «όντως άπαντες έχουν καταργήσει τον γεωγραφικό προσδιορισμό», σπεύδοντας ωστόσο να διευκρινίσει ότι αυτό δεν σημαίνει πως επιδιώκει την ακύρωση της Συμφωνίας.

«Ακόμα και το SDSM, το οποίο υπέγραψε τέτοιες συμφωνίες συνθηκολόγησης, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, και αποδέχθηκε τη συνθηκολόγηση με τη Βουλγαρία, σήμερα το παίζουν οι μεγαλύτεροι πατριώτες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας σε έντονο τόνο, σχολίασε ειρωνικά ότι η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται «σαν να ετοιμάζεται να κατακτήσει εδάφη», επισημαίνοντας πως «τόσο πολύ βγαίνει από τα στόματά τους το ‘Μακεδονία’, χωρίς ούτε μία φορά να πουν ‘Βόρεια’». «Ως εκ τούτου, το επαναφέραμε το όνομα», δήλωσε.

Στη συνέχεια, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση του, ο κ. Μίτσκοσκι ανέφερε: «Σίγουρα δεν σημαίνει ότι δεν είναι το σωστό η Βόρεια Μακεδονία», προσθέτοντας ωστόσο ότι, κατά την άποψή του, η αντιπολίτευση διεξάγει μια «κακή και ψευδή εκστρατεία», η οποία, όπως είπε, θα της γυρίσει μπούμερανγκ στις εκλογές. «Θα είμαι ειλικρινής και θα επαναλάβω ότι χρειαζόμαστε μια ώριμη αντιπολίτευση», κατέληξε.

