ΗΠΑ: Κομφούζιο στον εφοδιασμό, σε μεταφορικές και σε τελωνεία

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πελάτες εταιρειών ταχυμεταφορών στις ΗΠΑ έπειτα από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία ελήφθη τον περασμένο Αύγουστο, να ελέγχονται και να υπόκεινται σε φορολογία και δασμούς όλα τα εισερχόμενα πακέτα και δέματα αξίας μικρότερης των 800 δολαρίων.

Ο αριθμός αυτών των δεμάτων είναι τεράστιος, το BBC τον υπολόγισε σε «περίπου τέσσερα εκατομμύρια πακέτα κάθε ημέρα, η διακίνηση των οποίων σκοντάφτει σε νέους, πιο επαχθείς κανόνες επεξεργασίας και τεκμηρίωσης». Η συσσώρευση τέτοιων πακέτων στα τελωνεία έχει πανικοβάλει τους πελάτες των μεταφορικών εταιρειών. Φρονούν ότι, τελικά, δεν θα παραλάβουν ποτέ τα δικά τους δέματα.

Το BBC έδωσε τέτοια παραδείγματα, ανθρώπων που μάταια περιμένουν τα πράγματά τους. Μια γυναίκα ανέφερε ένα γαμήλιο σάρι που δεν έφθασε ποτέ στην ώρα του, κάποια άλλη ότι ειδοποιήθηκε από τον μεταφορέα της να μην περιμένει τα δέκα δέματα με προσωπικά είδη που απέστειλε από τη Βρετανία στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, διότι «αυτά απορρίφθηκαν», δηλαδή πετάχτηκαν στα σκουπίδια. Αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα, emails, αγωνία, αλλά αποτέλεσμα μηδέν.

Πλήγμα στο εμπόριο των μικρών

Μαζί με τα ιδιωτικά μικροδέματα, πάντως, έχουν καθυστερήσει ή έχουν απορριφθεί λόγω παρέλευσης των τελωνειακών προθεσμιών και πακέτα εμπορικά, αξίας χιλιάδων δολαρίων όπως καταγγέλλεται. «Είναι προφανές ότι με την απόφασή του ο Τραμπ αδιαφόρησε για τις δυνατότητες των συστημάτων να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο των δεμάτων».

Οι επαγγελματίες εισαγωγείς των ΗΠΑ, συνέχισε το BBC, έχουν συνήθως δέκα ημέρες περιθώριο μετά την είσοδο των αγαθών ώστε να τεκμηριώσουν τα εισαγόμενα αγαθά, να πληρώσουν τους δασμούς, τα υπόλοιπα τέλη, κ.λπ. Ωστόσο «οι ραγδαίες αλλαγές στους δασμολογικούς κανόνες έχουν καταστήσει ολοένα και πιο δύσκολη την τήρηση των τελωνειακών προθεσμιών, όπως λένε και οι θαλάσσιοι μεταφορείς».

Για παράδειγμα, «οι επιχειρήσεις είναι πλέον υπεύθυνες για την πληρωμή δασμών για οτιδήποτε ατσάλινο ή αλουμινένιο περιέχεται σε κάποιο προϊόν, αλλά ακόμη και για την εγγύηση της χώρας προέλευσής του, όμως τέτοιες πληροφορίες δεν τις γνωρίζουν καν οι εισαγωγικές, πόσο μάλλον οι ναυτιλιακές εταιρείες». Ετσι, σε ορισμένες περιπτώσεις ο εκτελωνισμός είναι αδύνατος.

Παράδειγμα εμπορικών πακέτων που καταστράφηκαν έδωσε το BBC: «Η σουηδική εταιρεία εξαγωγής γλυκισμάτων Swedish Candy Land ανέφερε ότι έχουν καθυστερήσει περισσότερα από 700 δέματα που έστειλε μέσω της μεταφορικής UPS σε πελάτες της στις ΗΠΑ κατά τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Τα χαμένα ή κατεστραμμένα δέματα κόστισαν στην εταιρεία 50.000 δολάρια σε επιστροφές προκαταβολών, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής και μεσιτείας. Πρόκειται για μεγάλο πλήγμα, για το οποίο η εταιρεία δεν έχει λάβει καμία απάντηση».

Οι ειδικοί λένε ότι οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, με μεγαλύτερα θύματα τους μικρότερους παίκτες. Οπως εκτιμούν, «οι αλλαγές στο εμπορικό περιβάλλον μάλλον θα οδηγήσουν σε μεγάλο οικονομικό πλήγμα και αναμένεται να επιδεινωθούν προτού βελτιωθεί η κατάσταση».

