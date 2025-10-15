Το ChatGPT κάνει στροφή στο ερωτικό περιεχόμενο

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι σύντομα θα επιτρέψει σε ενήλικες χρήστες του ChatGPT να έχουν πρόσβαση σε μια λιγότερο λογοκριμένη εκδοχή του, η οποία θα περιλαμβάνει ερωτικό περιεχόμενο. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Αλτμαν, δήλωσε ότι από τον Δεκέμβριο η εταιρεία θα εφαρμόσει πλήρως τον έλεγχο ηλικίας και, στο πλαίσιο της αρχής «να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες ως ενήλικες», θα επιτρέψει σε επαληθευμένους ενήλικες χρήστες να έχουν πρόσβαση στο «erotica» όπως το ονομάζει.

Παρότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ποιο είδος περιεχομένου θα θεωρείται επιτρεπτό, η αλλαγή αυτή, όπως σημειώνει το CBNC σηματοδοτεί ριζική διαφοροποίηση από την μέχρι σήμερα πολιτική της OpenAI, η οποία απαγόρευε αυστηρά κάθε μορφή σεξουαλικού ή ερωτικού περιεχομένου. Σύμφωνα με τον Αλτμαν, οι υπάρχουσες εκδόσεις του ChatGPT είχαν σχεδιαστεί να είναι «πολύ περιοριστικές», ώστε να προστατεύουν τους χρήστες από πιθανούς κινδύνους για την ψυχική υγεία τους. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση έκανε το ChatGPT «λιγότερο χρήσιμο και απολαυστικό» για πολλούς ενήλικες που δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.

Πρόσθεσε ότι τώρα που η εταιρεία έχει αναπτύξει νέα εργαλεία ασφάλειας και έχει καταφέρει να περιορίσει τις σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις, μπορεί να προχωρήσει σε χαλάρωση των περιορισμών, τουλάχιστον για τους ενήλικες. Τα νέα αυτά εργαλεία περιλαμβάνουν γονικό έλεγχο και μηχανισμούς ασφαλείας που θεσπίστηκαν πρόσφατα για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στους νέους χρήστες.

Παράλληλα με αυτή την αλλαγή, ο Αλτμαν ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του ChatGPT, η οποία θα επιτρέπει στο πρόγραμμα να υιοθετεί πιο διακριτές «προσωπικότητες», επεκτείνοντας τις δυνατότητες του GPT-4o. «Αν θέλεις το ChatGPT να απαντά πιο ανθρώπινα, να χρησιμοποιεί πολλά emoji ή να συμπεριφέρεται σαν φίλος, θα μπορεί να το κάνει, αλλά μόνο αν το επιλέξεις εσύ» εξήγησε.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε εντύπωση αλλά και αντιδράσεις, καθώς ο Αλτμαν είχε στο παρελθόν υποστηρίξει ότι το ChatGPT δεν θα περιλάμβανε σεξουαλικά χαρακτηριστικά όπως ορισμένα ανταγωνιστικά μοντέλα, λόγου χάρη το Grok του Ελον Μασκ). Ωστόσο, η OpenAI δέχεται ολοένα και εντονότερο έλεγχο για τις πολιτικές της γύρω από την ασφάλεια των χρηστών, ειδικά των ανηλίκων.

Τον Σεπτέμβριο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα για αρκετές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI, σχετικά με τους κινδύνους για παιδιά και εφήβους. Είχε προηγηθεί και αγωγή από ένα ζευγάρι στην Καλιφόρνια, που κατηγόρησε το ChatGPT ότι είχε ευθύνη για την αυτοκτονία του 16χρονου γιου τους.

Ως απάντηση, η OpenAI ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός συμβουλίου εμπειρογνωμόνων για την ψυχική υγεία, το οποίο θα καθοδηγεί την εταιρεία σχετικά με το πώς επηρεάζει η ΤΝ τα συναισθήματα, την ευεξία και τα κίνητρα των χρηστών, επιχειρώντας να ορίσει τι σημαίνει υγιής αλληλεπίδραση με ένα AI σύστημα.

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι, ακόμη και αν εφαρμοστεί αυστηρή επαλήθευση ηλικίας, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανήλικοι να βρουν τρόπους πρόσβασης. Το περιστατικό ενός τεχνικού σφάλματος νωρίτερα φέτος, που επέτρεψε σε ανηλίκους να συμμετέχουν σε ερωτικές συνομιλίες, τροφοδότησε ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, ψυχολόγοι εκφράζουν φόβους ότι η υπερβολική έκθεση σε σεξουαλικοποιημένες αλληλεπιδράσεις με ένα τεχνητό σύστημα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ευάλωτους χρήστες.

Ανησυχίες εγείρονται επίσης ως προς τα όρια του «επιτρεπτού»: πού θα μπει η γραμμή ανάμεσα στο αποδεκτό ερωτικό περιεχόμενο και στο προσβλητικό ή μη συναινετικό; Οι επικριτές τονίζουν ότι χωρίς σαφές πλαίσιο, υπάρχει ο κίνδυνος καταχρήσεων, παραπληροφόρησης ή διάδοσης ακατάλληλων προτύπων. Επιπλέον, ηθικά και κοινωνικά ζητήματα ανακύπτουν σε πιο συντηρητικές κοινωνίες, όπου τέτοιες αλλαγές θεωρούνται απειλή για τις πολιτιστικές αξίες.

