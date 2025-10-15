Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ «μοιράζουν ρόλους» για την αντιμετώπιση των drones

Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δεν θα κάνουν διπλή δουλειά στα προγράμματα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ξεκαθάρισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θα υπάρξει επικάλυψη ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και ΕΕ στα αμυντικά προγράμματα κατά των drones», απάντησε στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ενα από τα θέματα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο ήταν η ενίσχυση των μέσων άμυνας και αποτροπής έναντι των επανειλημμένων διεισδύσεων ρωσικών drones ή άλλων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, η προέλευση των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί.

Οι υπουργοί Αμυνας της ΕΕ συνεδριάζουν, το βράδυ της Τετάρτης, για το «τείχος» κατά των drones που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα για τον οδικό χάρτη «Ετοιμότητα 2030» της ΕΕ, που θα παρουσιάσει την Πέμπτη η ύπατη εκπρόσωπος, Καγιά Κάλας.

«Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται στενά, χέρι-χέρι. Και οι δύο γνωρίζουμε τη δύναμή μας», συνέχισε ο Μ. Ρούτε. Οπως εξήγησε, η δύναμη του ΝΑΤΟ έγκειται στις στρατιωτικές δυνατότητες για να διατηρήσουμε τον εναέριο χώρο μας ασφαλή – σε αυτά που χρειάζονται για να διασφαλιστεί η απαραίτητη τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μαθαίνοντας παράλληλα από την εμπειρία των Ουκρανών.

Από την άλλη, τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, πως η ΕΕ έχει την «ήπια δύναμη» της εσωτερικής αγοράς, ενώνοντας την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και «με τρόπο ώστε να υπάρχει η μέγιστη πρόσβαση και σε χώρες εκτός της ΕΕ».

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει την επικείμενη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τράμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και αν ο ίδιος πιστεύει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παραδώσουν πυραύλους Τόμαχοκ, απέφυγε να απαντήσει σε ένα διμερές ζήτημα. Σημείωσε, ωστόσο, ότι υπάρχει ικανοποίηση για τη συνάντηση αυτή και για «τη στενή συνεργασία» μεταξύ των δύο προέδρων, σύμφωνα με την ανταπόκριση της Λένας Αρώνης από τις Βρυξέλλες, για το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Τόνισε, ότι ο τελικός σκοπός είναι «να καθίσει ο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να τερματιστεί αυτός ο βάναυσος πόλεμος».

Υπογράμμισε ότι το τέλος του πολέμου θα πρέπει να έχει διάρκεια, γι’ αυτό και οι Ευρωπαίοι, μαζί με τον Καναδά και άλλους εταίρους συζητούν για τις εγγυήσεις ασφαλείας. «Είναι πολύ σημαντικό ότι οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θέλουν να υποστηρίξουν αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες φυσικά θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά από μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία/ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε.

Τέλος, σχετικά με το πρόγραμμα PURL (Λίστα Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας για όπλα) – μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Ουάσιγκτον – που επιτρέπει στην Ουκρανία να αγοράζει αμερικανικά όπλα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους, ο Ρούτε είπε ότι έχει ήδη λάβει βοήθεια ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και πρόσθεσε ότι σήμερα έγιναν ανακοινώσεις για νέες χώρες που θα συμμετάσχουν. Όπως είπε, οι χώρες που έχουν ήδη δεσμευτεί είναι έξι: Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γερμανία και Καναδάς.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι τους θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για «να επιβάλουν κόστος στη Ρωσία για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της» εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματιστεί.

« Εάν πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα, το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ είναι έτοιμο να αναλάβει. Εάν πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα, το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ είναι έτοιμο να κάνει το καθήκον του με τρόπους που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν», δήλωσε ο Χέγκσεθ κατά την διάρκεια συνάντησης της Ομάδας Επαφής για την Αμυνα της Ουκρανίας, των συμμάχων του Κιέβου, στην έδρα του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία θα χρειαστεί την επόμενη χρονιά στρατιωτική βοήθεια εκτιμώμενης αξίας 12-20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών όπλων, δήλωσε , από την πλευρά του, ο ουκρανός υπουργός Αμυνας Ντένις Σμιχάλ.

Απευθυνόμενος σε ομολόγους του στις Βρυξέλλες, ο Σμιχάλ είπε ότι η Ουκρανία είναι ικανή να κατασκευάσει 10 εκατ. μη επανδρωμένα αεροσκάφη το 2026 εφόσον εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση από τους συμμάχους, ενώ υπογράμμισε πως χρειάζεται περισσότερα βλήματα πυροβολικού μεγάλης εμβέλειας προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ρωσικά στρατεύματα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News